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Desafío matemático: ¿podés resolverlo en menos de 10 segundos?

La clave de este desafío matemático está en respetar la jerarquía de operaciones.

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La clave de este desafío matemático está en respetar la jerarquía de operaciones.

La clave de este desafío matemático está en respetar la jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone poner a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión en menos de 10 segundos: 27 × 11 + 12 + 11 - (14 + 13) + 44.

Leé también Desafío matemático: ¿podés resolverlo antes de ver el resultado?
El desafío matemático puede resolverse aplicando la regla PEMDAS. 

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha cuando aparecen en la misma expresión) y, por último, las sumas y restas (también de izquierda a derecha).

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

1) Paréntesis

Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.

14 + 13 = 27

La expresión queda así: 27 × 11 + 12 + 11 - 27 + 44

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

27 × 11 = 297

La expresión queda así: 297 + 12 + 11 - 27 + 44

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

297 + 12 = 309 |

309 + 11 = 320 |

320 - 27 = 293 |

293 + 44 = (?)

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este cálculo pone a prueba tu lectura de signos

La expresión queda así: 337

Resultado final: 337

En este tipo de juego, el error más frecuente aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, más que hacer cuentas rápido, el reto consiste en leer bien, ordenar los pasos y mantener la concentración. Practicar con este formato ayuda a entrenar cálculo mental, memoria de trabajo y atención a los detalles de una manera simple y entretenida.

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