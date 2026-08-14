Desafío matemático: ¿podés resolverlo en menos de 10 segundos?

14 + 13 = 27

La expresión queda así: 27 × 11 + 12 + 11 - 27 + 44

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

27 × 11 = 297

La expresión queda así: 297 + 12 + 11 - 27 + 44

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

297 + 12 = 309 |

309 + 11 = 320 |

320 - 27 = 293 |

293 + 44 = (?)

La expresión queda así: 337

Resultado final: 337

En este tipo de juego, el error más frecuente aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, más que hacer cuentas rápido, el reto consiste en leer bien, ordenar los pasos y mantener la concentración. Practicar con este formato ayuda a entrenar cálculo mental, memoria de trabajo y atención a los detalles de una manera simple y entretenida.