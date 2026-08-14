Desafío matemático: ¿podés resolverlo en menos de 10 segundos?

El siguiente desafío matemático propone poner a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión en menos de 10 segundos: 27 × 11 + 12 + 11 - (14 + 13) + 44.
La clave de este desafío matemático está en respetar la jerarquía de operaciones.
La clave de este desafío matemático está en respetar la jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone poner a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión en menos de 10 segundos: 27 × 11 + 12 + 11 - (14 + 13) + 44.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha cuando aparecen en la misma expresión) y, por último, las sumas y restas (también de izquierda a derecha).
Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.
14 + 13 = 27
La expresión queda así: 27 × 11 + 12 + 11 - 27 + 44
Después se resuelve la multiplicación pendiente.
27 × 11 = 297
La expresión queda así: 297 + 12 + 11 - 27 + 44
Por último, se avanza de izquierda a derecha.
297 + 12 = 309 |
309 + 11 = 320 |
320 - 27 = 293 |
293 + 44 = (?)
La expresión queda así: 337
En este tipo de juego, el error más frecuente aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, más que hacer cuentas rápido, el reto consiste en leer bien, ordenar los pasos y mantener la concentración. Practicar con este formato ayuda a entrenar cálculo mental, memoria de trabajo y atención a los detalles de una manera simple y entretenida.