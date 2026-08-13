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Moria Casán reveló por qué Susana Giménez y Lali Espósito no estuvieron en el estreno de su serie

A horas del estreno de su biopic, Moria Casán se refirió a las llamativas ausencias de Susana Giménez y Lali Espósito en la alfombra roja y lanzó una contundente definición.

13 ago 2026, 14:40
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Moria Casán reveló por qué Susana Giménez y Lali Espósito no estuvieron en el estreno de su serie

La llegada de la serie biográfica sobre la vida de Moria Casán ya comenzó a generar todo tipo de comentarios en el mundo del espectáculo. La producción, que podrá verse por Netflix desde este viernes 14 de agosto, repasa distintos momentos de la trayectoria de la diva y, antes de su estreno, ya quedó en el centro de la escena por algunas ausencias que no pasaron inadvertidas.

Durante la presentación oficial de la biopic, hubo dos nombres que llamaron especialmente la atención por no haber estado presentes: Susana Giménez y Lali Espósito. La ausencia de ambas figuras rápidamente despertó repercusiones y abrió interrogantes sobre los motivos detrás de sus decisiones.

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En este contexto, Moria Casán habló con Bondi Live y se refirió directamente a la actitud de Susana Giménez frente a este nuevo proyecto de su carrera. Sin esquivar el tema, la diva explicó cuál es actualmente el vínculo que mantiene con la conductora y confirmó que no recibió ningún mensaje de felicitación por el lanzamiento de la serie.

"Susana no me escribió para felicitarme, nosotros no nos hablamos. Con Mirtha me hablo más, a veces cuando va al programa me manda mensajes. Con Susana estamos distanciadas hace un montón de tiempo, que no nos hablamos", expresó Moria durante la entrevista.

De esta manera, la actriz y conductora dejó en claro que la falta de contacto con Susana no responde exclusivamente al estreno de la producción, sino que se trata de una distancia que existe entre ambas desde hace tiempo. Sin embargo, también buscó diferenciar esa situación de una supuesta pelea o enfrentamiento entre las dos.

"No es un enfrentamiento, es una distancia. Yo siempre contesté con una ironía sobre Susana, capaz a ella le molestó. En la serie se ve mucho compañerismo, en el momento que estuvimos nos acompañamos mucho. Ella se divertía mucho conmigo y yo con ella", explicó Casán, al recordar la relación que tuvieron durante aquellos años.

Además, Moria Casán aprovechó la charla para aclarar una versión que durante mucho tiempo circuló en torno a la relación entre ambas y sus respectivos programas y espectáculos. Puntualmente, desmintió que Susana Giménez jamás hubiera asistido a sus shows.

"La gente dice que ella nunca me vino a ver y eso es mentira, me vino a ver en todo, fui yo la que nunca la fue a ver. Y ella nunca vino a mis programas porque yo no la invité, porque no tenía nada que ver. No me gusta invitar gente a mis programas, siento que los molesto", sostuvo.

Qué dijo Moria Casán sobre la ausencia de Lali Espósito al lanzamiento de su serie

Asimismo, sobre la ausencia de Lali Espósito en la presentación de su biopic, Moria Casán la diva aclaró que no tuvo participación en la organización y explicó cómo se definieron los nombres que finalmente fueron convocados.

"De Lali no sé nada, no sé por qué no vino, de invitar se ocupa Netflix. A mí me preguntaron quién quería que vaya y dentro de esa gente no estaba Lali porque no era de mi círculo familiar", señaló La One, dejando en claro que la ausencia de la artista no respondió a una decisión personal.

Además, Casán buscó evitar cualquier interpretación relacionada con un supuesto distanciamiento y destacó la buena relación que mantiene con Lali Espósito. En ese sentido, recordó con cariño los trabajos que compartieron y sostuvo que no esperaba necesariamente su presencia en el estreno.

"Somos conocidas, tengo la mejor, adoro haber hecho algo con ella. Tal vez ella no pudo ir al estreno, no espero nunca nada yo. Ni me di cuenta de que no estaba", expresó la diva, dando por terminado el tema y descartando especulaciones sobre un conflicto entre ambas.

     

 

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