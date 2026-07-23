La insólita maniobra de tres menores para robar una casa que provocó una rápida reacción

Los tres adolescentes fueron detenidos y quedaron identificados como menores de 17, 16 y 13 años.

Además, el seguimiento realizado mediante el sistema de videovigilancia municipal permitió reconstruir el recorrido efectuado por los sospechosos y aportar elementos de prueba para la investigación.

Los tres adolescentes fueron detenidos y quedaron identificados como menores de 17, 16 y 13 años. (Foto: Policía de Buenos Aires)

En la vivienda trabajó personal de la Policía Científica para determinar si se había concretado el robo de pertenencias o si únicamente se trató de un intento de ingreso.

La investigación

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de San Isidro, que autorizó las actuaciones policiales y dispuso las medidas correspondientes respecto de los menores involucrados.

El expediente fue caratulado como robo en finca. De acuerdo con la investigación, el procedimiento se desarrolló a partir de la información aportada por la víctima y del monitoreo de las cámaras de seguridad, herramientas que permitieron identificar y localizar a los imputados.