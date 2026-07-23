En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Menores
Robo
Inseguridad

La insólita maniobra de tres menores para robar una casa que provocó una rápida reacción

Tres menores de 17, 16 y 13 años fueron detenidos en San Isidro luego de ingresar a una vivienda tras forzar una reja. El propietario observó la secuencia en tiempo real a través de las cámaras de seguridad y alertó a la Policía, que logró interceptarlos a pocas cuadras.

Banner Seguinos en google DESK
Tres menores fueron detenidos en San Isidro luego de ingresar a una vivienda tras forzar una reja en San Isidro. (Foto: A24)

Tres menores fueron detenidos en San Isidro luego de ingresar a una vivienda tras forzar una reja en San Isidro. (Foto: A24)

Tres adolescentes fueron detenidos en San Isidro acusados de intentar robar en una vivienda cuyos propietarios no se encontraban en el lugar. El hecho ocurrió el miércoles en una casa ubicada sobre la calle Alto Perú al 900 y fue advertido por la propia víctima, que observó el ingreso de los sospechosos a través de las cámaras de seguridad conectadas de manera remota.

Leé también Detuvieron a tres sospechosos por la brutal golpiza al adolescente atacado por una patota
Detuvieron a tres sospechosos por la brutal golpiza al adolescente. (Foto: redes sociales)

Según se informó, los menores forzaron una reja para acceder al domicilio. Mientras seguía las imágenes en tiempo real, el dueño de la propiedad detectó la maniobra y realizó un llamado al 911 para dar aviso de la situación.

Las cámaras registraron el momento en que uno de los adolescentes intentó romper una persiana para ingresar a la vivienda. En medio de esa maniobra, advirtió la presencia de una cámara de seguridad, la tomó y la dejó en el piso boca abajo para evitar ser filmado.

El dueño de la casa observó el ingreso de los sospechosos a través de las cámaras de seguridad conectadas de manera remota. (Foto: captura de video)

El dueño de la casa observó el ingreso de los sospechosos a través de las cámaras de seguridad conectadas de manera remota. (Foto: captura de video)

Operativo de búsqueda y detención

Tras la denuncia, intervinieron efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires junto con la Patrulla Municipal. Al llegar a la zona, ambas fuerzas desplegaron un operativo cerrojo que permitió localizar a los sospechosos a pocas cuadras del lugar del hecho.

Los tres adolescentes fueron detenidos y quedaron identificados como menores de 17, 16 y 13 años.

Además, el seguimiento realizado mediante el sistema de videovigilancia municipal permitió reconstruir el recorrido efectuado por los sospechosos y aportar elementos de prueba para la investigación.

Los tres adolescentes fueron detenidos y quedaron identificados como menores de 17, 16 y 13 años. (Foto: Policía de Buenos Aires)

Los tres adolescentes fueron detenidos y quedaron identificados como menores de 17, 16 y 13 años. (Foto: Policía de Buenos Aires)

En la vivienda trabajó personal de la Policía Científica para determinar si se había concretado el robo de pertenencias o si únicamente se trató de un intento de ingreso.

La investigación

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de San Isidro, que autorizó las actuaciones policiales y dispuso las medidas correspondientes respecto de los menores involucrados.

El expediente fue caratulado como robo en finca. De acuerdo con la investigación, el procedimiento se desarrolló a partir de la información aportada por la víctima y del monitoreo de las cámaras de seguridad, herramientas que permitieron identificar y localizar a los imputados.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Menores Robo adolescentes Detenidos San Isidro
Notas relacionadas
Quién era el cabo de la Policía Federal asesinado por motochorros en un intento de robo
Misterio por la muerte de Ilda: una copa de vino rota y las contradicciones de los dos detenidos
Fueron a tomar un café en un bar y sufrieron un violento robo en solo 20 segundos

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar