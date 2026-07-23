Sofía Jujuy Jiménez conoció a su sobrino Beltrán: las tiernas fotos y qué le regaló

"Lo que esperé este día te amo Beltru de mi corazón, me hiciste madrina bebé, qué lujo , quiero mimarte, cuidarte, ser tu lugar seguro siempre, estar ahí cada vez que necesites, acompañarte en todas, complicidad y alegría, ahora todo tiene otro sentido", comentó muy emocionada la modelo por el nacimiento de su sobrino.

Y luego le habló directamente a su hermana en esta nueva etapa de vida que vive: "Inus, que campeona sos, una vez más, enseñándome el camino y lo valioso de la vida! Tan hermana mayor estoy muy orgullosa de vos y de Mau, Beltrán no pudo haber elegido mejor, felicitaciones a esta hermosa familia, los amo con mi alma entera! #Modotíaactivado".

Además, mostró algunos de las primeras prendas de vestir que le regaló al pequeño. "Las cositas de bebé me destruyen", reconoció movilizada. Las fotos de Jujuy Jiménez con su pequeño sobrino.

Qué dijo Sofía Jujuy Jiménez sobre el nacimiento de su sobrino

Sofía Jujuy Jiménez contó con profunda emoción que inmediatamente se comunicó con su familia para poder verlos y sentir de cerca ese instante tan importante.

"Los llamé, me atendieron, los vi, me llenó de energía y le metimos esas dos horas más que nos faltaban del viaje", explicó sobre la manera en la que logró acompañar a la distancia a su hermana y a su sobrino recién nacido.

Y reconoció que en ese momento todo pasó a un segundo plano, incluso su experiencia mundialista de ir a cada partido de la Selección Argentina.

"No les voy a mentir, dije: 'Me chupa un huevo la Scaloneta, quería estar con mi sobrino, con mi hermana abrazándola'", admitió con absoluta sinceridad la influencer en el programa de streaming Que alguien le avise.