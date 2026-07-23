Quién es Mia Khalifa, la famosa involucrada en la polémica con Rosalía y la cruzada anti Argentina

Mia Khalifa volvió a convertirse en una de las personalidades más comentadas de las redes sociales durante el Mundial 2026. Sus publicaciones contra la selección argentina, sus críticas hacia Lionel Messi y los rumores que la vincularon sentimentalmente con un futbolista reavivaron el interés por una figura que, más de una década después de abandonar la industria del cine para adultos (porno), continúa generando controversia en cada una de sus apariciones públicas.

Mia Khalifa se burla de la Argentina con dos imágenes de Enzo Fernández. (Foto: Cuenta de M. Khalifa)

Nacida como Sarah Joe Chamoun el 10 de febrero de 1993 en Beirut, Líbano, Khalifa creció en una familia cristiana maronita. En 2001, cuando tenía apenas siete años, emigró junto a sus padres a Estados Unidos para escapar de la inestabilidad política y los conflictos armados que atravesaba su país. La familia se instaló en Maryland, donde cursó sus estudios y más adelante obtuvo un título universitario en Historia.

Su salto a la fama ocurrió en 2014, cuando ingresó a la industria del entretenimiento para adultos. Aunque su carrera duró apenas unos tres meses, alcanzó una repercusión mundial que la persigue hasta la actualidad.

Amenazada de muerte por el fundamentalismo, pero defensora de los extremismos

La escena que la convirtió en una de las personas más buscadas de internet fue aquella en la que apareció utilizando un hiyab, un hecho que desató una ola de indignación en parte del mundo musulmán.

Paradójicamente, Khalifa nunca fue musulmana. Fue criada en la fe cristiana maronita y posteriormente se definió como una persona no practicante. Sin embargo, la utilización del velo islámico en una producción pornográfica provocó una reacción inmediata. Comenzó a recibir amenazas de muerte, incluidas imágenes manipuladas que simulaban su ejecución por parte del grupo terrorista Estado Islámico (ISIS). Aquella situación, según relató en numerosas entrevistas, influyó decisivamente en su decisión de abandonar la industria apenas unos meses después de haber comenzado.

Del porno a la Mia Khalifa influencer

Lejos de desaparecer de la escena pública, reconstruyó su carrera como influencer, empresaria y creadora de contenido. Con millones de seguidores en distintas plataformas, convirtió su presencia en redes sociales en su principal actividad profesional.

En los últimos años también adquirió un fuerte perfil político. Durante la guerra entre Israel y Hamás iniciada en octubre de 2023 expresó reiteradamente su apoyo a la causa palestina y lanzó duras críticas contra el Gobierno israelí. Sus publicaciones provocaron una enorme controversia internacional y derivaron en la pérdida de contratos comerciales y acuerdos publicitarios. Aun así, Khalifa sostuvo que no modificaría su postura.

Ese activismo la convirtió en una voz habitual sobre los conflictos en Medio Oriente. Aunque algunos sectores la identifican como una referente propalestina, nunca afirmó haberse convertido al islam y continúa explicando que sus posiciones responden a sus raíces libanesas y a su mirada política sobre la región.

Mia Khalifa: anti Messi, anti selección y anti Argentina

Durante el Mundial 2026 volvió a ser noticia por motivos muy distintos. En sus redes sociales publicó numerosos mensajes en contra de la selección argentina y especialmente de Lionel Messi, despertando miles de reacciones entre los hinchas. Sus comentarios se viralizaron rápidamente y alimentaron una intensa discusión en las plataformas digitales.

Otro posteo de Khalifa contra Messi y la Argentina. (Foto: cuenta de Mia Khalifa)

Escribió: “Oscuro. Sin esperanza. Triste. Aun así, prefiero ver a Inglaterra enfrentarse a España en Nueva York antes que ver a Messi en este Mundial un minuto más” y agregó: “No critico por ser fan de Ronaldo ni de ningún jugador en particular. Lo hago por lo que considero el juego sucio del equipo argentino".

Y cerró su mensaje: "Prefiero una superpotencia colonial avanzando en el torneo antes que estos ‘guerreros del VAR".

Khalifa y un romance delirante

Al mismo tiempo, distintos medios internacionales y usuarios en redes comenzaron a especular con un supuesto romance con un futbolista, una versión que incrementó todavía más la exposición mediática de la influencer, aunque nunca fue confirmada oficialmente por los protagonistas.

La desmentida de un supuesto romance con un jugador de la Scaloneta. (Foto: Cuenta de Mia Khalifa)

Dijo que nunca saldría con alguien que -por una cuestión de edad- no recuerda el atentado a las torres gemelas en Nueva York. Ya había variado su postura hacía el fundamentalismo islámico y el involucrado en ese entonces era Julián Álvarez.