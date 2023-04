Netflix canceló Sexo/Vida y no tendrá tercera temporada

image.png

Sexo/Vida, la serie que fue furor y ahora se despide de Netflix

Dirigida por Stacy Rukeyser, esta producción se estrenó en 2021, pero así como tuvo un rotundo éxito, hoy apaga las cámaras y cancela su producción.

Sarah Shahi, protagonista de la serie, explicó en el podcast "Not skinny but not fat", que se sintió bastante incómoda en lo que refirió a la grabación de la segunda entrega.

"No voy a minimizarlo, pero definitivamente no tuve el mismo apoyo que recibí durante la primera temporada de las personas que trabajaron en la serie. Se convirtió en una cosa muy distinta para mí, y no tengo miedo de decirlo. Me costó mucho trabajar con ese material. No voy a trabajar con Netflix después de esto, pero no puedo mentir, fue un verdadero reto", expresó.

A su vez, sostuvo que "hay algunas cosas que simplemente no pude apoyar, y fue un verdadero reto". "Pero es parte de lo que hago, ya que no siempre estaré de acuerdo con lo que hace un productor o un director, pero es mi trabajo hacerlo creíble", concluyó.

La serie muestra como una esposa y madre emprende un viaje lleno de fantasía por el camino de los recuerdos que pone su presente en un rumbo de colisión con su pasado de niña salvaje.

De qué trata Sexo/Vida de Netflix

"El atrevido pasado sexual de una mujer choca con su presente como esposa y madre cuando su ex, un chico malo con el que no puede dejar de fantasear, vuelve a su vida", expresa la sinopsis.

Elenco de Sexo/Vida, de Netflix