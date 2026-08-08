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El desafío matemático que casi nadie resuelve en menos de 10 segundos

Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.

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Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS

Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.

El siguiente desafío matemático propone poner a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión en menos de 10 segundos: 9 × (12 + 5) - 5 × (22 - 9) + 28

Leé también Desafío matemático: la cuenta que pocos logran resolver en menos de 10 segundos
Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha cuando aparecen en la misma expresión) y, por último, las sumas y restas (también de izquierda a derecha).

Cronómetro en marcha: ¡comenzó el desafío!

Desafío matemático: cómo resolverlo paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este cálculo con signos puede sorprenderte al resolver

1) Paréntesis

Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.

12 + 5 = 17 | 22 - 9 = 13

La expresión queda así: 9 × 17 - 5 × 13 + 28

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

9 × 17 = 153 | 5 × 13 = 65

La expresión queda así: 153 - 65 + 28

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

153 - 65 = 88 |

88 + 28 = (?)

Resultado final del desafío matemático: 116

La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Por eso, este juego funciona como un buen entrenamiento de concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles: obliga a frenar un segundo, mirar la estructura de la cuenta y elegir el camino correcto antes de operar.

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