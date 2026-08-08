El desafío matemático que casi nadie resuelve en menos de 10 segundos

Desafío matemático: cómo resolverlo paso a paso

1) Paréntesis

Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.

12 + 5 = 17 | 22 - 9 = 13

La expresión queda así: 9 × 17 - 5 × 13 + 28

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

9 × 17 = 153 | 5 × 13 = 65

La expresión queda así: 153 - 65 + 28

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

153 - 65 = 88 |

88 + 28 = (?)

Resultado final del desafío matemático: 116

La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Por eso, este juego funciona como un buen entrenamiento de concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles: obliga a frenar un segundo, mirar la estructura de la cuenta y elegir el camino correcto antes de operar.