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La importante decisión que tomó Lionel Messi tras la muerte de su papá Jorge

Ni bien Lionel Messi se enteró de la muerte de su papá, Jorge Messi, tomó una drástica decisión que rápidamente se conoció y generó expectativa en medio del profundo dolor que atraviesa su familia.

8 ago 2026, 17:10
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La importante decisión que tomó Lionel Messi tras la muerte de su papá Jorge

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La importante decisión que tomó Lionel Messi tras la muerte de su papá Jorge

La ciudad de Rosario atraviesa una jornada de profunda conmoción por la muerte de Jorge Messi, padre de Lionel, quien falleció a los 68 años. En las últimas horas, familiares, allegados y personas cercanas comenzaron a acercarse al lugar donde se desarrolla la despedida, mientras crece la expectativa por la llegada del capitán de la Selección argentina.

Según trascendió, el astro emprendió el regreso desde Estados Unidos en un vuelo privado, en compañía de sus familiares. La aeronave, identificada como N776MA, despegó de Fort Lauderdale a las 11:20 y tiene previsto arribar a Rosario luego de recorrer cerca de 6.880 kilómetros.

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Jorge Messi durante su última entrevista.Foto: captura de video

Según informaron en Vivo el Sábado (A24), el futbolista arribaría a su ciudad natal entre las 20 y las 21, acompañado por Antonela Roccuzzo y sus hijos. En principio, la familia no realizaría una ceremonia velatoria pública y buscaría transitar las próximas horas en la intimidad, lejos de la exposición mediática.

En paralelo, el aeropuerto de Rosario dispuso un operativo especial ante la llegada del jugador. Las autoridades mantienen bajo estricta reserva los detalles vinculados al arribo, con el objetivo de preservar la intimidad de Messi y sus familiares en este momento.

Por ahora, los movimientos alrededor del aeropuerto se manejan con hermetismo y se espera que durante la noche se concrete el regreso de Lionel a su ciudad natal, en medio de la conmoción provocada por la muerte de Jorge.

Cuál fue la última aparición pública de Jorge Messi y Lionel

La muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, generó una profunda conmoción este sábado 8 de agosto. Tras conocerse la noticia, volvió a cobrar relevancia una de sus últimas apariciones públicas, registrada en noviembre de 2025.

La imagen fue tomada durante un partido de Inter Miami frente a Nashville, por los playoffs de la MLS. Mientras el diez era protagonista dentro del campo de juego, su papá y Celia Cuccittini siguieron el encuentro desde uno de los palcos del estadio.

Aquella noche, Messi tuvo una actuación destacada y marcó un doblete para ayudar al equipo estadounidense a conseguir la clasificación. Sin embargo, en las tribunas, Jorge y Celia acompañaron al futbolista manteniendo el perfil bajo que siempre los caracterizó.

Con el fallecimiento de Jorge, ocurrido este sábado a los 68 años, esas imágenes adquirieron un valor especial y volvieron a circular en redes sociales. Se trata de uno de los últimos registros públicos del representant, quien durante años acompañó de cerca la carrera de su hijo.

En pocas palabras

  • Lionel Messi: Regresa a Argentina para despedir a su padre en Rosario este sábado.
  • Operativo especial: El aeropuerto de la ciudad se prepara ante la llegada del astro en un vuelo privado.
  • Contexto: La ciudad está conmocionada por el fallecimiento de Jorge Messi a los 68 años.
Resumen generado por Thinkindot AI

     

 

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