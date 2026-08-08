La importante decisión que tomó Lionel Messi tras la muerte de su papá Jorge

Por ahora, los movimientos alrededor del aeropuerto se manejan con hermetismo y se espera que durante la noche se concrete el regreso de Lionel a su ciudad natal, en medio de la conmoción provocada por la muerte de Jorge.

Cuál fue la última aparición pública de Jorge Messi y Lionel

La muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, generó una profunda conmoción este sábado 8 de agosto. Tras conocerse la noticia, volvió a cobrar relevancia una de sus últimas apariciones públicas, registrada en noviembre de 2025.

La imagen fue tomada durante un partido de Inter Miami frente a Nashville, por los playoffs de la MLS. Mientras el diez era protagonista dentro del campo de juego, su papá y Celia Cuccittini siguieron el encuentro desde uno de los palcos del estadio.

Aquella noche, Messi tuvo una actuación destacada y marcó un doblete para ayudar al equipo estadounidense a conseguir la clasificación. Sin embargo, en las tribunas, Jorge y Celia acompañaron al futbolista manteniendo el perfil bajo que siempre los caracterizó.

Con el fallecimiento de Jorge, ocurrido este sábado a los 68 años, esas imágenes adquirieron un valor especial y volvieron a circular en redes sociales. Se trata de uno de los últimos registros públicos del representant, quien durante años acompañó de cerca la carrera de su hijo.