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Facundo Moyano reapareció tras el escándalo con Candela Arizaga: el sugestivo mensaje que publicó

El dirigente gremial regresó a Instagram con una historia en medio de la situación judicial que atraviesa. Está imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad.

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Facundo Moyano fue imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género. (Foto: archivo) 

Facundo Moyano fue imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género. (Foto: archivo) 

Facundo Moyano volvió a mostrarse en redes sociales por primera vez desde el episodio que protagonizó junto a Candela Arizaga. La influencer fue filmada corriendo semidesnuda por la avenida del Libertador en medio de un confuso episodio que derivó en una investigación judicial.

Leé también La defensa de Facundo Moyano hizo un pedido clave a la Justicia tras la declaración de su pareja
Candela Arizaga y Facundo Moyano. (Foto: Instagram /candelamagaliok /facundomoyanook)

El exdiputado había mantenido un bajo perfil desde que estalló el caso y la Justicia le impuso una restricción de acercamiento hacia Arizaga. Sin embargo, durante la madrugada de este sábado rompió el silencio con una publicación que muchos interpretaron como un mensaje vinculado al difícil momento personal que atraviesa.

A través de una historia de Instagram, Moyano publicó una imagen en la que se lo ve sosteniendo un rosario entre sus manos. No acompañó la fotografía con ningún texto, pero sí agregó un emoji de manos unidas en señal de oración, un gesto que fue interpretado como una referencia al proceso judicial que enfrenta.

La reaparición ocurre pocos días después de que el dirigente sindical fuera imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género, en el marco de la causa iniciada tras el episodio ocurrido en el barrio porteño de Belgrano.

La Justicia mantuvo la restricción de acercamiento

Esta semana, la Fiscalía rechazó el pedido presentado por la defensa de Moyano para dejar sin efecto la restricción que le impide acercarse a Candela Arizaga.

La medida continúa vigente pese a que la joven declaró ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 3 que, según su versión, no fue víctima de violencia por parte de Moyano.

Qué declaró Candela Arizaga

Durante su testimonio judicial, Arizaga sostuvo que sufrió un "brote psicótico" luego de consumir cocaína y reconstruyó las horas previas al episodio. Según relató, ese día compartió un encuentro con la familia de Moyano, luego asistieron al partido de River y más tarde regresaron al departamento del exdiputado, donde vieron una película.

La influencer explicó que decidió consumir drogas porque no podía dormir y atravesaba un momento emocional complejo relacionado con conflictos familiares y personales. "Yo venía con cambios de ánimo y no fue una buena mezcla", afirmó.

Facundo Moyano reapareci&oacute; tras el esc&aacute;ndalo con Candela Arizaga.&nbsp; (Foto: arhivo)

Facundo Moyano reapareció tras el escándalo con Candela Arizaga. (Foto: arhivo)

Además, desligó a Moyano de cualquier responsabilidad por lo ocurrido. "El problema nunca fue Facundo, no me hizo nada", aseguró. Incluso manifestó su deseo de reencontrarse con él: "Espero verlo pronto".

Pablo Moyano fue el único familiar que habló del caso

Hasta el momento, ningún integrante del entorno de Facundo Moyano había realizado declaraciones públicas sobre la investigación. La única excepción fue Pablo Moyano, quien fue consultado por periodistas durante la marcha de San Cayetano.

El dirigente gremial evitó profundizar sobre la causa y respondió de manera tajante: "Que lo defina la Justicia. Yo no tengo nada que ver". Mientras la investigación continúa, la restricción de acercamiento permanece vigente y la Justicia sigue reuniendo pruebas para esclarecer las circunstancias del episodio que tuvo como protagonista a la pareja.

En pocas palabras

  • Facundo Moyano: Reapareció en Instagram sosteniendo un rosario tras ser imputado por violencia de género.
  • Declaración de Arizaga: La influencer afirmó que sufrió un
Resumen generado por Thinkindot AI
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