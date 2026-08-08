Facundo Moyano reapareció tras el escándalo con Candela Arizaga: el sugestivo mensaje que publicó

La Justicia mantuvo la restricción de acercamiento

Esta semana, la Fiscalía rechazó el pedido presentado por la defensa de Moyano para dejar sin efecto la restricción que le impide acercarse a Candela Arizaga.

La medida continúa vigente pese a que la joven declaró ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 3 que, según su versión, no fue víctima de violencia por parte de Moyano.

Qué declaró Candela Arizaga

Durante su testimonio judicial, Arizaga sostuvo que sufrió un "brote psicótico" luego de consumir cocaína y reconstruyó las horas previas al episodio. Según relató, ese día compartió un encuentro con la familia de Moyano, luego asistieron al partido de River y más tarde regresaron al departamento del exdiputado, donde vieron una película.

La influencer explicó que decidió consumir drogas porque no podía dormir y atravesaba un momento emocional complejo relacionado con conflictos familiares y personales. "Yo venía con cambios de ánimo y no fue una buena mezcla", afirmó.

Facundo Moyano reapareció tras el escándalo con Candela Arizaga. (Foto: arhivo)

Además, desligó a Moyano de cualquier responsabilidad por lo ocurrido. "El problema nunca fue Facundo, no me hizo nada", aseguró. Incluso manifestó su deseo de reencontrarse con él: "Espero verlo pronto".

Pablo Moyano fue el único familiar que habló del caso

Hasta el momento, ningún integrante del entorno de Facundo Moyano había realizado declaraciones públicas sobre la investigación. La única excepción fue Pablo Moyano, quien fue consultado por periodistas durante la marcha de San Cayetano.

El dirigente gremial evitó profundizar sobre la causa y respondió de manera tajante: "Que lo defina la Justicia. Yo no tengo nada que ver". Mientras la investigación continúa, la restricción de acercamiento permanece vigente y la Justicia sigue reuniendo pruebas para esclarecer las circunstancias del episodio que tuvo como protagonista a la pareja.