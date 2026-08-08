Javier Milei reaccionó a la muerte de Jorge Messi: "Da vergüenza pensar que hubo anti Messi en Argentina"

Con ese mensaje, el Presidente manifestó públicamente su respaldo a Lionel Messi y se sumó a las expresiones de dolor por la muerte de su padre.

Murió Jorge Messi a los 68 años

Jorge Messi falleció durante la madrugada de este sábado en el Sanatorio Centro de Rosario, donde permanecía internado.

El establecimiento médico confirmó oficialmente el deceso mediante un comunicado en el que informó que la muerte ocurrió a las 2:00 y aclaró que, por respeto a la privacidad de la familia y en cumplimiento de la normativa vigente, no se brindarán detalles sobre las causas del fallecimiento.

Lionel y Jorge Messi. (Foto: archivo)

Conmoción en el fútbol y mensajes de condolencias

La muerte de Jorge Messi provocó una inmediata reacción en el mundo del fútbol. Clubes argentinos e internacionales, dirigentes deportivos, organismos como la AFA y la Conmebol, además de referentes políticos y figuras públicas, expresaron su acompañamiento a Lionel Messi y a toda su familia.

Los homenajes comenzaron apenas se confirmó la noticia y continuaron durante toda la jornada con mensajes que destacaron el rol que Jorge Messi tuvo en la carrera del capitán argentino y el acompañamiento permanente que brindó a su hijo desde sus primeros pasos en el fútbol.