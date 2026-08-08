En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Javier Milei
Messi
Emotivo mensaje

Javier Milei reaccionó a la muerte de Jorge Messi: "Da vergüenza pensar que hubo anti Messi en Argentina"

El Presidente publicó un mensaje en sus redes sociales e hizo referencia al difícil momento personal que atravesó el futbolista durante el Mundial 2026, mientras su padre enfrentaba una delicada enfermedad.

Banner Seguinos en google DESK
Javier Milei reaccionó a la muerte de Jorge Messi. (Foto: archivo)

Javier Milei reaccionó a la muerte de Jorge Messi. (Foto: archivo)

El presidente Javier Milei se expresó este sábado tras conocerse la muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, y compartió un contundente mensaje en sus redes sociales en apoyo al capitán de la Selección argentina. La publicación hizo referencia al difícil momento personal que atravesó el futbolista durante el Mundial 2026, mientras su padre enfrentaba una delicada enfermedad.

Leé también Cómo fueron los últimos días de Jorge Messi antes de su muerte: todos los detalles
Cómo fueron los últimos días de Jorge Messi antes de su muerte: todos los detalles

La noticia del fallecimiento de Jorge Messi, a los 68 años, generó una profunda conmoción en el mundo del deporte y motivó mensajes de condolencias de clubes, dirigentes, organismos deportivos y referentes de distintos ámbitos, entre ellos el jefe de Estado.

A través de una historia en su cuenta oficial de Instagram, Milei compartió una publicación con una fuerte reflexión sobre Lionel Messi y cuestionó las críticas que el capitán argentino recibió a lo largo de su carrera. "Da vergüenza pensar que hubo anti-Messi en la Argentina", escribió el mandatario.

La publicación también destacó el esfuerzo que, según el mensaje compartido por el Presidente, realizó el futbolista mientras atravesaba un complejo momento familiar. "Durante estos dos últimos meses, Messi buscó darle una alegría al pueblo argentino mientras su padre agonizaba y le quedaban pocos días de vida. Es el ser humano más grande de la historia del país", señaló el texto difundido por Milei.

Con ese mensaje, el Presidente manifestó públicamente su respaldo a Lionel Messi y se sumó a las expresiones de dolor por la muerte de su padre.

Murió Jorge Messi a los 68 años

Jorge Messi falleció durante la madrugada de este sábado en el Sanatorio Centro de Rosario, donde permanecía internado.

El establecimiento médico confirmó oficialmente el deceso mediante un comunicado en el que informó que la muerte ocurrió a las 2:00 y aclaró que, por respeto a la privacidad de la familia y en cumplimiento de la normativa vigente, no se brindarán detalles sobre las causas del fallecimiento.

Lionel y Jorge Messi. (Foto: archivo)

Lionel y Jorge Messi. (Foto: archivo)

Conmoción en el fútbol y mensajes de condolencias

La muerte de Jorge Messi provocó una inmediata reacción en el mundo del fútbol. Clubes argentinos e internacionales, dirigentes deportivos, organismos como la AFA y la Conmebol, además de referentes políticos y figuras públicas, expresaron su acompañamiento a Lionel Messi y a toda su familia.

Los homenajes comenzaron apenas se confirmó la noticia y continuaron durante toda la jornada con mensajes que destacaron el rol que Jorge Messi tuvo en la carrera del capitán argentino y el acompañamiento permanente que brindó a su hijo desde sus primeros pasos en el fútbol.

En pocas palabras

  • Fallecimiento de Jorge Messi: El padre de Lionel Messi murió a los 68 años en Rosario.
  • Mensaje de Javier Milei: El Presidente expresó su apoyo a Lionel Messi y criticó a los
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Javier Milei Messi
Notas relacionadas
De Barcelona al Real Madrid y de Newell's a Central: así despidieron los clubes a Jorge Messi
De Mirtha Legrand a Ricardo Montaner: el dolor de los famosos por la muerte de Jorge Messi
Con la presencia de Javier Milei, Abelardo de la Espriella asumió como presidente de Colombia

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar