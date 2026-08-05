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Netflix: Dolores Fonzi brilla con esta serie argentina de apenas 8 capítulos para ver en pocos días

Netflix sorprende con esta serie argentina de ocho episodios, protagonizada por Dolores Fonzi, Esteban Lamothe y Carlos Belloso.

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Netflix: Dolores Fonzi brilla con esta serie argentina de apenas 8 capítulos para ver en pocos días. (Foto: Archivo)

Netflix: Dolores Fonzi brilla con esta serie argentina de apenas 8 capítulos para ver en pocos días. (Foto: Archivo)

Puerta 7 presentó una historia de apenas ocho episodios en Netflix que llevó a la pantalla uno de los costados más oscuros del mundo del fútbol. La producción argentina combinó suspenso, drama, acción, corrupción y violencia para construir una trama atravesada por las disputas de poder dentro de un club ficticio.

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La ficción estuvo encabezada por Dolores Fonzi, quien interpretó a Diana, una activista de una organización no gubernamental que recibió una propuesta laboral capaz de modificar por completo su vida. A partir de ese momento, el personaje quedó involucrado en un entramado donde aparecieron dirigentes, barras y distintos intereses vinculados con el negocio del fútbol.

La serie contó con ocho capítulos y apostó por un ritmo dinámico. La historia comenzó con un asesinato durante un partido y, desde allí, abrió diferentes conflictos relacionados con la venganza, el control de la barra brava y las estructuras de poder que rodearon al club.

De qué trata Puerta 7, la serie argentina en Netflix

La historia comenzó durante un partido del ficticio Ferroviarios Fútbol Club. En medio de la jornada deportiva, un simpatizante fue asesinado a puñaladas.

Ese episodio no quedó aislado. Por el contrario, desencadenó una serie de enfrentamientos y represalias que rápidamente llevaron la trama hacia un terreno mucho más complejo.

Según la sinopsis oficial citada en el material de origen: "Una mujer con una férrea determinación trabaja para librar al fútbol de la violencia y la corrupción que rodean a las barras bravas argentinas".

A medida que avanzaron los episodios, los personajes tuvieron que enfrentarse a nuevas amenazas y decisiones. La búsqueda de venganza se mezcló con los intereses económicos y políticos que atravesaron la institución.

Dolores Fonzi quedó en el centro de la historia

Dolores Fonzi asumió el papel de Diana, uno de los personajes principales de la producción.

Su personaje fue presentado como una mujer decidida a enfrentarse a estructuras de corrupción instaladas dentro del club. Su experiencia como activista de una ONG contrastó con el ambiente al que ingresó después de aceptar la propuesta laboral.

El personaje también permitió que la serie mostrara ese universo desde una perspectiva diferente. En lugar de limitarse a contar los conflictos entre grupos de hinchas, la ficción amplió el foco hacia las decisiones y negociaciones que ocurrieron detrás de las tribunas.

Ocho capítulos para una maratón de fin de semana

La ficción contó con ocho capítulos, una cantidad que permitió desarrollar la historia sin convertirla en una serie extensa. Para quienes buscan una producción que pueda terminarse en pocos días, esa duración representó una de sus principales ventajas.

Por eso, la producción se convirtió en una alternativa para quienes prefieren las miniseries y buscan una historia con suspenso que pueda verse en una cantidad reducida de sesiones.

El formato también favoreció el ritmo. Cada episodio agregó nuevos elementos al conflicto central y permitió que la tensión se mantuviera alrededor de los personajes y sus decisiones.

El elenco principal de Puerta 7 con Fonzi, Lamothe y Belloso

  • Dolores Fonzi
  • Esteban Lamothe
  • Carlos Belloso
  • Juan Gil Navarro
  • Daniel Aráoz
  • Antonio Grimau
  • Ignacio Quesada
  • Mónica Ayos
  • Daniel Valenzuela

Por qué puede resultar una opción para ver en Netflix

Quienes buscan una producción argentina corta pueden encontrar en Puerta 7 una alternativa con varios elementos de diferentes géneros.

La serie combinó suspenso, drama y fútbol dentro de una historia de ocho capítulos. Esa mezcla permitió que la trama avanzara alrededor de un misterio inicial y, al mismo tiempo, desarrollara conflictos relacionados con el poder.

La participación de Dolores Fonzi también colocó a Diana como una figura central dentro de la narración. Su llegada al club permitió descubrir progresivamente las estructuras que se escondían detrás de la actividad deportiva.

A partir de allí, los capítulos fueron mostrando cómo las diferentes piezas quedaron conectadas.

Mirá el tráiler oficial de Puerta 7 en Netflix

En pocas palabras

  • Netflix: Estrena Puerta 7, una serie argentina de ocho episodios sobre el oscuro mundo del fútbol.
  • Protagonistas: Dolores Fonzi encarna a Diana, una activista que se ve envuelta en disputas de poder y corrupción en un club ficticio.
  • Trama: La ficción combina suspenso, drama y acción para explorar las consecuencias de un asesinato y las luchas internas del club.
Resumen generado por Thinkindot AI
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