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Mar del Plata: vecinos intentaron derribar las rejas de la Jefatura por el femicidio de Mailén

La manifestación se concentró frente a la sede policial en reclamo de respuestas por el crimen de Johana Mailén Antonich y por la situación de inseguridad en la ciudad. Los vecinos exigieron dialogar con las autoridades y la tensión escaló hasta provocar forcejeos contra el vallado del edificio.

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La manifestación se concentró frente a la sede policial en reclamo de respuestas por el crimen de Johana Mailén Antonich y por la situación de inseguridad en la ciudad. (Foto: captura de pantalla)

La manifestación se concentró frente a la sede policial en reclamo de respuestas por el crimen de Johana Mailén Antonich y por la situación de inseguridad en la ciudad. (Foto: captura de pantalla)

Vecinos de Mar del Plata protagonizaron una tensa protesta frente a la Jefatura Departamental de Policía para reclamar por la inseguridad y exigir respuestas por el femicidio de Johana Mailén Antonich. La manifestación derivó en momentos de fuerte tensión cuando un grupo de personas intentó derribar las rejas del edificio ubicado sobre la calle Entre Ríos.

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La concentración se desarrolló bajo un importante operativo de seguridad. Personal de Infantería de la Policía de la provincia de Buenos Aires desplegó un doble cordón para custodiar la sede policial y contener el avance de los manifestantes.

Los vecinos exigieron dialogar con las autoridades y la tensión escaló hasta provocar forcejeos contra el vallado del edificio. (Foto: captura de pantalla)

Los vecinos exigieron dialogar con las autoridades y la tensión escaló hasta provocar forcejeos contra el vallado del edificio. (Foto: captura de pantalla)

Durante la protesta, los vecinos reclamaron la presencia del jefe departamental, Cristian Fontana, para mantener un diálogo directo sobre la situación que atraviesa la ciudad. En ese contexto, otorgaron un ultimátum de cinco minutos a las autoridades para que se presentaran a dar explicaciones.

Sin embargo, la falta de respuestas incrementó el malestar. Algunos manifestantes comenzaron a forcejear contra las rejas de ingreso a la dependencia policial, mientras efectivos provinciales intentaban repeler el avance y evitar que la situación escalara.

Reclamos por el crimen de Mailén

La movilización tuvo como uno de sus principales ejes el reclamo de justicia por Johana Mailén Antonich, de 25 años y madre de dos niñas de 1 y 6 años, quien fue víctima de un femicidio que conmocionó a Mar del Plata.

La familia de la joven denuncia falta de colaboración policial durante la investigación y sostiene que podría haber más personas involucradas en el hecho. Además, considera que el crimen fue planificado y ejecutado con extrema violencia.

Según la reconstrucción realizada por sus allegados, Antonich desapareció el viernes luego de salir de su vivienda para asistir a una supuesta entrevista de trabajo.

La joven había sido contactada a través de Facebook por una persona que le ofreció empleo y la citó en un lugar identificado como Balneario Punta Mogotes Cero. Más tarde se comprobó que ese sitio no existía.

Como parte del supuesto proceso de contratación, también le solicitaron una fotografía para confeccionar un carnet. De acuerdo con el relato de la familia, un remis pasó a buscarla y, una vez en el lugar indicado, habría sido recibida por otras personas.

Al no lograr comunicarse con ella, familiares y allegados comenzaron a reconstruir por sus propios medios los últimos movimientos de la joven. Días después, su cuerpo fue hallado en una zona costera ubicada al sur de Mar del Plata.

Las hipótesis que analiza la investigación

Entre los elementos bajo análisis, los investigadores evalúan indicios que apuntan a una posible premeditación y alevosía. La principal sospecha es que la falsa propuesta laboral fue utilizada para atraer a la víctima y dejarla en una situación de vulnerabilidad.

Además, el cuerpo fue encontrado en un contenedor ubicado cerca de un sector donde se quemaba ropa. En ese marco, también se analiza la posibilidad de que los autores hubieran intentado enterrar el cadáver o utilizar cal para eliminar evidencias.

Mientras la Justicia continúa reuniendo pruebas para esclarecer las circunstancias del femicidio, en las últimas horas se realizó el sepelio de Johana Mailén Antonich.

En pocas palabras

  • Vecinos de Mar del Plata: Protestaron frente a la Jefatura Policial por la inseguridad y el femicidio de Johana Mailén Antonich.
  • Intento de ingreso: Un grupo de manifestantes intentó derribar las rejas de la dependencia policial exigiendo diálogo con autoridades.
  • Denuncias familiares: La familia de la víctima denuncia falta de colaboración policial en la investigación del crimen.
Resumen generado por Thinkindot AI
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