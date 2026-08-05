Mar del Plata: vecinos intentaron derribar las rejas de la Jefatura por el femicidio de Mailén

Reclamos por el crimen de Mailén

La movilización tuvo como uno de sus principales ejes el reclamo de justicia por Johana Mailén Antonich, de 25 años y madre de dos niñas de 1 y 6 años, quien fue víctima de un femicidio que conmocionó a Mar del Plata.

La familia de la joven denuncia falta de colaboración policial durante la investigación y sostiene que podría haber más personas involucradas en el hecho. Además, considera que el crimen fue planificado y ejecutado con extrema violencia.

Según la reconstrucción realizada por sus allegados, Antonich desapareció el viernes luego de salir de su vivienda para asistir a una supuesta entrevista de trabajo.

La joven había sido contactada a través de Facebook por una persona que le ofreció empleo y la citó en un lugar identificado como Balneario Punta Mogotes Cero. Más tarde se comprobó que ese sitio no existía.

Como parte del supuesto proceso de contratación, también le solicitaron una fotografía para confeccionar un carnet. De acuerdo con el relato de la familia, un remis pasó a buscarla y, una vez en el lugar indicado, habría sido recibida por otras personas.

Al no lograr comunicarse con ella, familiares y allegados comenzaron a reconstruir por sus propios medios los últimos movimientos de la joven. Días después, su cuerpo fue hallado en una zona costera ubicada al sur de Mar del Plata.

Las hipótesis que analiza la investigación

Entre los elementos bajo análisis, los investigadores evalúan indicios que apuntan a una posible premeditación y alevosía. La principal sospecha es que la falsa propuesta laboral fue utilizada para atraer a la víctima y dejarla en una situación de vulnerabilidad.

Además, el cuerpo fue encontrado en un contenedor ubicado cerca de un sector donde se quemaba ropa. En ese marco, también se analiza la posibilidad de que los autores hubieran intentado enterrar el cadáver o utilizar cal para eliminar evidencias.

Mientras la Justicia continúa reuniendo pruebas para esclarecer las circunstancias del femicidio, en las últimas horas se realizó el sepelio de Johana Mailén Antonich.