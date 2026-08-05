Conmoción por la muerte de un periodista durante una transmisión en vivo en el estreno de un canal de streaming

Murió un reconocido periodista en pleno estreno de su canal de streamingMurió un reconocido periodista en pleno estreno de su canal de streaming. (Foto: redes sociales)

El lunes había concretado uno de sus proyectos más ambiciosos: el lanzamiento de Comadreja TV, un canal de streaming pensado para emitir programación durante las 24 horas con contenidos de actualidad, entrevistas, entretenimiento e información general.

Según publicó Clarín, Balario ya había sufrido un infarto años atrás, cuando residía en Buenos Aires. Tras ese episodio decidió mudarse a Villa Ventana hace aproximadamente una década en busca de una vida más tranquila, para luego establecerse definitivamente en Sierra de la Ventana.

El dolor de su familia y el emotivo mensaje de Comadreja TV

La noticia provocó una ola de mensajes de despedida en redes sociales. Su hija publicó un sentido homenaje en el que expresó el profundo vínculo que mantenía con su padre. "Cómo explicarte lo que significó para mí. Él fue mi superhéroe, mi protector, mi última muralla. El último bastión".

También desde la cuenta oficial de Comadreja TV compartieron un mensaje de despedida en el que manifestaron el impacto que provocó la inesperada pérdida. "No se puede expresar ni describir lo que se siente en un momento como este. La urgencia de la vida, y de la muerte, toma sus propias decisiones y ahí nos quedamos de pronto con las manos vacías y el alma rota".

A pesar del dolor, los integrantes del canal aseguraron que el proyecto continuará en homenaje a su creador. "Pero este sueño, el de Comadreja, no se detendrá porque también era tu sueño, Pablo, y la mejor manera de honrarte es continuar con el amor, la fuerza y el humor con el que hicimos camino".