En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Periodista
streaming
Dolor

Conmoción por la muerte de un periodista durante una transmisión en vivo en el estreno de un canal de streaming

Pablo Víctor Balario se descompensó mientras conducía el primer programa de Comadreja TV y falleció tras sufrir un infarto. El hecho ocurrió en Sierra de la Ventana.

Banner Seguinos en google DESK
Murió un periodista durante una transmisión en vivo en el estreno de un canal de streaming. (Foto: Comadreja TV)

Murió un periodista durante una transmisión en vivo en el estreno de un canal de streaming. (Foto: Comadreja TV)

Una profunda conmoción sacudió a Sierra de la Ventana luego de la muerte del periodista Pablo Víctor Balario, de 49 años. El conductor sufrió una descompensación fatal mientras participaba de la primera transmisión en vivo del nuevo canal de streaming Comadreja TV.

Leé también Doble terremoto en Venezuela: el Gobierno elevó a 6.125 la cifra de muertos y afirmó que hay 1.400 desaparecidos
El estado costero de La Guaira fue la zona más afectada por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron Venezuela. (Foto: Reuters).

El trágico episodio ocurrió este lunes por la noche, durante el lanzamiento oficial del proyecto audiovisual. Balario, impulsor de la iniciativa y una figura muy reconocida en la comarca turística, comenzó a sentirse mal cuando llevaba cerca de una hora y media al aire junto a otros dos colegas.

De inmediato fue asistido y trasladado al Hospital Menor Dr. Emilio Aldaya, de Sierra de la Ventana. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, falleció como consecuencia de un infarto.

Nacido en la ciudad de Buenos Aires, Pablo Víctor Balario era un periodista con una extensa trayectoria en medios de comunicación de la región y habitual conductor de distintos eventos y festividades locales.

Murió un reconocido periodista en pleno estreno de su canal de streamingMurió un reconocido periodista en pleno estreno de su canal de streaming. (Foto: redes sociales)

Murió un reconocido periodista en pleno estreno de su canal de streamingMurió un reconocido periodista en pleno estreno de su canal de streaming. (Foto: redes sociales)

El lunes había concretado uno de sus proyectos más ambiciosos: el lanzamiento de Comadreja TV, un canal de streaming pensado para emitir programación durante las 24 horas con contenidos de actualidad, entrevistas, entretenimiento e información general.

Según publicó Clarín, Balario ya había sufrido un infarto años atrás, cuando residía en Buenos Aires. Tras ese episodio decidió mudarse a Villa Ventana hace aproximadamente una década en busca de una vida más tranquila, para luego establecerse definitivamente en Sierra de la Ventana.

El dolor de su familia y el emotivo mensaje de Comadreja TV

La noticia provocó una ola de mensajes de despedida en redes sociales. Su hija publicó un sentido homenaje en el que expresó el profundo vínculo que mantenía con su padre. "Cómo explicarte lo que significó para mí. Él fue mi superhéroe, mi protector, mi última muralla. El último bastión".

También desde la cuenta oficial de Comadreja TV compartieron un mensaje de despedida en el que manifestaron el impacto que provocó la inesperada pérdida. "No se puede expresar ni describir lo que se siente en un momento como este. La urgencia de la vida, y de la muerte, toma sus propias decisiones y ahí nos quedamos de pronto con las manos vacías y el alma rota".

A pesar del dolor, los integrantes del canal aseguraron que el proyecto continuará en homenaje a su creador. "Pero este sueño, el de Comadreja, no se detendrá porque también era tu sueño, Pablo, y la mejor manera de honrarte es continuar con el amor, la fuerza y el humor con el que hicimos camino".

En pocas palabras

  • Fallece periodista: Pablo Víctor Balario murió de un infarto durante la transmisión en vivo del canal de streaming Comadreja TV.
  • Lanzamiento del canal: El hecho ocurrió al poco tiempo de iniciar la primera emisión del proyecto audiovisual en Sierra de la Ventana.
  • Homenaje y continuidad: Familiares y colegas expresaron su dolor, y el canal continuará en honor a su creador.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Periodista streaming
Notas relacionadas
Tragedia en el deporte: conmoción por la repentina muerte de una promesa del atletismo de 21 años
Hallaron muerta a una mujer con la cabeza enterrada en el patio de su casa: la inesperada causa
El Universo de Borges llega al Planetario

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar