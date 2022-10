Netflix: el thriller basado en un hecho real que bate todos los récords

image.png

"El Extraño", el atrapante thriller de Netflix

Estrenada el reciente 19 de octubre, la película logró una gran recepción y crítica tanto de diversas producciones como de los mismos usuarios del servicio de streaming.

Basada en el libro de no ficción The Sting: The Undercover Operation That Caught Daniel Morcombe's Killer de Kate Kyriacou, e inspirada en la investigación del asesinato de Daniel Morcombe, la producción sigue la investigación del secuestro de un niño. Allí, un policía se encargará de acercarse y entablar una amistad con el principal sospechoso.

"Un policía infiltrado creará una intensa e íntima relación con un sospechoso de asesinato para ganarse su confianza e intentar sacarle una confesión", reza la sinopsis.

Joel Edgerton, Sean Harris, Jada Alberts, Cromac Wright, Steve Mouzakis, Matthew Sunderland, Flercher Humphrys, Alan Dukes, Eewen Leslie y Gary Waddell, conforman el elenco.