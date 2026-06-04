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Furor en Netflix: llega una nueva miniserie de 5 episodios y es el gran estreno del 2026

"Toda la verdad de mis mentiras" ya tiene fecha de estreno en Netflix. La nueva serie de cinco capítulos promete secretos, amistad y giros inesperados.

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Furor en Netflix: llega una nueva miniserie de 5 episodios y es el gran estreno del 2026. (Foto: Archivo)

Furor en Netflix: llega una nueva miniserie de 5 episodios y es el gran estreno del 2026. (Foto: Archivo)

Netflix confirmó cuándo llegará una de las adaptaciones españolas más esperadas por los seguidores de las novelas de Elísabet Benavent. La plataforma presentó las primeras imágenes oficiales y un adelanto de "Toda la verdad de mis mentiras", que trasladará a la pantalla una historia marcada por la amistad, los secretos y las emociones contenidas.

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La miniserie, basada en la novela homónima de la autora valenciana, estará disponible a nivel global el próximo 28 de agosto de 2026. Con una historia que combina drama, relaciones personales y revelaciones inesperadas, la producción buscará conquistar tanto a los lectores que ya conocen la obra como a quienes se acercarán por primera vez a este universo narrativo.

De qué trata "Toda la verdad de mis mentiras" en Netflix

La miniserie narra la historia de Coco y Marín, dos mejores amigos que viven juntos desde hace años. Con su pandilla al completo, están a punto de emprender un viaje en caravana para celebrar la despedida de soltera de su amiga Blanca.

Lo que debería ser una aventura de exaltación de la amistad se convierte en una bomba de relojería cuando poco a poco se empiecen a desvelar los secretos que se esconden entre ellos.

Toda la verdad de mis mentiras Netflix 1
Foto: Gentileza Netflix.

Foto: Gentileza Netflix.

Toda la verdad de mis mentiras es una adaptación de la novela homónima publicada por Suma (Penguin Random House Grupo Editorial). En colaboración con Plano a Plano cuenta con Elísabet Benavent, Ángel Armada y Marina Pérez como productores ejecutivos. César Benítez es el productor y María Togores dirige junto a Marina Pérez, quien también está a cargo del guion con Montaña Marchena.

Presidida por César Benítez y parte de ITV Studios desde 2025, Plano a Plano es una productora líder en ficción española con una fuerte proyección internacional. Avalada por éxitos globales como Un cuento perfecto, Valeria, El Príncipe o Toy Boy, colabora con las principales cadenas y plataformas de streaming. Su expansión se apoya en la coproducción internacional y el cine, destacando su primer largometraje, La Tregua (nominado al Goya y estrenado en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián).

El elenco principal de "Toda la verdad de mis mentiras"

Protagonizada por Daniel Ibáñez (La novia gitana, Segundo premio), Itziar Manero (Manual para señoritas, Las chicas están bien), Ricardo Gómez (La Suerte: una serie de casualidades, Cuéntame cómo pasó), Brays Efe (Paquita Salas, Tengo que morir todas las noches), Lucía de la Fuente (Tóxico, Las brujas de Zugarramurdi) y Clara Sans (Innato, Celeste), entre otros.

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Foto: Gentileza Netflix.

Foto: Gentileza Netflix.

Cuándo se estrena "Toda la verdad de mis mentiras" en Netflix

Netflix ha desvelado hoy la fecha de estreno, primeras imágenes y teaser de Toda la verdad de mis mentiras, la nueva miniserie basada en la novela homónima de Elísabet Benavent (Valeria, Un cuento perfecto, Fuimos canciones).

La miniserie de cinco episodios se estrenará a nivel global en Netflix el 28 de agosto de 2026.

Por qué esta miniserie puede convertirse en uno de los estrenos del año

Las historias centradas en grupos de amigos suelen generar una identificación inmediata con el público. Sin embargo, Toda la verdad de mis mentiras incorpora un elemento adicional que multiplica el interés: la aparición gradual de secretos capaces de cambiarlo todo.

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Foto: Gentileza Netflix.

Foto: Gentileza Netflix.

La miniserie no se limita a mostrar una amistad idealizada. Por el contrario, explora las contradicciones, los silencios y las heridas que pueden acumularse incluso entre personas que se conocen desde hace años.

La convivencia durante el viaje funciona como catalizador de conflictos que permanecían ocultos y obliga a los personajes a enfrentarse a situaciones que preferían evitar.

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Foto: Gentileza Netflix.

Foto: Gentileza Netflix.

La combinación de drama emocional, misterio interpersonal y relaciones complejas convierte a la producción en una propuesta especialmente atractiva para quienes disfrutan de historias humanas cargadas de tensión y giros inesperados.

Anuncio del estreno de "Toda la verdad de mis mentiras" en Netflix

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