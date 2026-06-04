Furor en Netflix: llega una nueva miniserie de 5 episodios y es el gran estreno del 2026

Toda la verdad de mis mentiras Netflix 1 Foto: Gentileza Netflix.

Toda la verdad de mis mentiras es una adaptación de la novela homónima publicada por Suma (Penguin Random House Grupo Editorial). En colaboración con Plano a Plano cuenta con Elísabet Benavent, Ángel Armada y Marina Pérez como productores ejecutivos. César Benítez es el productor y María Togores dirige junto a Marina Pérez, quien también está a cargo del guion con Montaña Marchena.

Presidida por César Benítez y parte de ITV Studios desde 2025, Plano a Plano es una productora líder en ficción española con una fuerte proyección internacional. Avalada por éxitos globales como Un cuento perfecto, Valeria, El Príncipe o Toy Boy, colabora con las principales cadenas y plataformas de streaming. Su expansión se apoya en la coproducción internacional y el cine, destacando su primer largometraje, La Tregua (nominado al Goya y estrenado en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián).

El elenco principal de "Toda la verdad de mis mentiras"

Protagonizada por Daniel Ibáñez (La novia gitana, Segundo premio), Itziar Manero (Manual para señoritas, Las chicas están bien), Ricardo Gómez (La Suerte: una serie de casualidades, Cuéntame cómo pasó), Brays Efe (Paquita Salas, Tengo que morir todas las noches), Lucía de la Fuente (Tóxico, Las brujas de Zugarramurdi) y Clara Sans (Innato, Celeste), entre otros.

Toda la verdad de mis mentiras Netflix 2 Foto: Gentileza Netflix.

Cuándo se estrena "Toda la verdad de mis mentiras" en Netflix

Netflix ha desvelado hoy la fecha de estreno, primeras imágenes y teaser de Toda la verdad de mis mentiras, la nueva miniserie basada en la novela homónima de Elísabet Benavent (Valeria, Un cuento perfecto, Fuimos canciones).

La miniserie de cinco episodios se estrenará a nivel global en Netflix el 28 de agosto de 2026.

Por qué esta miniserie puede convertirse en uno de los estrenos del año

Las historias centradas en grupos de amigos suelen generar una identificación inmediata con el público. Sin embargo, Toda la verdad de mis mentiras incorpora un elemento adicional que multiplica el interés: la aparición gradual de secretos capaces de cambiarlo todo.

Toda la verdad de mis mentiras Netflix 3 Foto: Gentileza Netflix.

La miniserie no se limita a mostrar una amistad idealizada. Por el contrario, explora las contradicciones, los silencios y las heridas que pueden acumularse incluso entre personas que se conocen desde hace años.

La convivencia durante el viaje funciona como catalizador de conflictos que permanecían ocultos y obliga a los personajes a enfrentarse a situaciones que preferían evitar.

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La combinación de drama emocional, misterio interpersonal y relaciones complejas convierte a la producción en una propuesta especialmente atractiva para quienes disfrutan de historias humanas cargadas de tensión y giros inesperados.

Anuncio del estreno de "Toda la verdad de mis mentiras" en Netflix