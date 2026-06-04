En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Selección Argentina
Nico Paz
MUNDIAL 2026

¿Llega o no? El posteo de Nico Paz en medio de su recuperación antes del debut de la Selección Argentina

A pocos días del comienzo del Mundial, el cuerpo técnico de la Selección Argentina sigue de cerca la evolución de Nico Paz. ¿Qué dijo el futbolista?

Banner Seguinos en google DESK
¿Llega o no? El posteo de Nico Paz en medio de su recuperación antes del debut de la Selección Argentina

El tramo definitivo de la preparación de la Selección Argentina en Norteamérica combina la intensidad de los trabajos tácticos con una atención minuciosa a la enfermería del plantel. La Scaloneta ya se entrena en Kansas en la previa del arranque del Mundial 2026. En medio de los ejercicios con pelota, algunos jugadores continúan con sus recuperaciones y se encendieron las alarmas.

Leé también El impensado apodo que le pusieron a Scaloni en la intimidad de la Selección Argentina tras la "peor charla técnica del mundo"
el impensado apodo que le pusieron a scaloni en la intimidad de la seleccion argentina tras la peor charla tecnica del mundo
image

En las últimas horas, el foco de atención se posó con fuerza sobre una de las jóvenes promesas de la lista de Lionel Scaloni. Nico Paz, uno de los que es seguido de cerca, hizo un contundente posteo tras las versiones que indicaban que podría perderse la competencia, trayendo una dosis de optimismo a los fanáticos de la Scaloneta. Cabe recordar que el joven mediocampista tiene una molestia en la rodilla y por estas horas está en duda para disputar la Copa del Mundo debido a los dolores que persisten en la zona afectada.

Cómo se lesionó Nico Paz y qué tratamiento está realizando

El origen de la complicación física del volante se remonta al cierre de la actividad oficial con su club en la exigente liga italiana, en una acción de juego sumamente desafortunada. El volante argentino sufrió una lesión en su rodilla en el último partido del Como ante Hellas Verona cuando su compatriota Nicolás Valentini le hizo una dura falta y cayó encima de su pierna.

A partir de ese impacto, el cuerpo médico nacional tomó el control de la situación logística del futbolista en el búnker norteamericano. Por estas horas, el futbolista tiene dolores y está llevando adelante un tratamiento para recuperarse de la mejor manera, alternando sesiones de kinesiología con ejercicios específicos de baja carga para no comprometer la articulación.

Qué jugador podría reemplazar a Nico Paz en la lista del Mundial si no llega

A raíz de la incertidumbre sobre los plazos reales de consolidación de su rodilla, el cuerpo técnico de la Albiceleste se vio obligado a activar los protocolos de contingencia reglamentarios que ofrece la prelista de buena fe.

Al mismo tiempo, surgió el nombre de Emiliano Buendía como posible reemplazante en caso de que Paz no pueda recuperarse a tiempo para el estreno del Grupo J. Sin embargo, antes de que los rumores de un cambio definitivo tomaran mayor fuerza en los medios de comunicación, el jugador del Como hizo una publicación en la que dejó en claro su deseo de estar en la Copa del Mundo.

Qué decía el mensaje de Nico Paz en sus redes sociales

El enganche apeló a sus plataformas digitales oficiales para exhibir su optimismo y demostrar que los plazos médicos se encuentran dentro de los parámetros esperados por los especialistas de la delegación.

“Últimos días de recuperación. ¡Con muchas ganas de arrancar!”, escribió de forma categórica el futbolista, acompañando el texto junto a una foto en el campo de entrenamiento de la Selección argentina en Kansas.

nicopaz_storie

De esta manera, Paz mostró que se encuentra en la etapa final de su tratamiento y que tiene muchas ganas de estar en el Mundial. A pesar de este panorama favorable que el propio protagonista se encargó de visibilizar, la última palabra la tendrá el cuerpo técnico de cara a la conformación final de la plantilla: estos entrenamientos y los amistosos serán claves para que Lionel Scaloni analice y defina su futuro dentro del plantel de 26 futbolistas.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Selección Argentina Nico Paz Mundial 2026
Notas relacionadas
Alerta en la Selección: Scaloni se comunicó con un futbolista ante el riesgo de perder a un convocado
Preocupación total en la Selección Argentina: la figura que está bajo tratamiento y ¿se pierde el Mundial?
Sorpresa total en la Selección Argentina: Scaloni pateó el tablero, realizó cambios y probó un nuevo esquema

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar