¿Llega o no? El posteo de Nico Paz en medio de su recuperación antes del debut de la Selección Argentina

A partir de ese impacto, el cuerpo médico nacional tomó el control de la situación logística del futbolista en el búnker norteamericano. Por estas horas, el futbolista tiene dolores y está llevando adelante un tratamiento para recuperarse de la mejor manera, alternando sesiones de kinesiología con ejercicios específicos de baja carga para no comprometer la articulación.

Qué jugador podría reemplazar a Nico Paz en la lista del Mundial si no llega

A raíz de la incertidumbre sobre los plazos reales de consolidación de su rodilla, el cuerpo técnico de la Albiceleste se vio obligado a activar los protocolos de contingencia reglamentarios que ofrece la prelista de buena fe.

Al mismo tiempo, surgió el nombre de Emiliano Buendía como posible reemplazante en caso de que Paz no pueda recuperarse a tiempo para el estreno del Grupo J. Sin embargo, antes de que los rumores de un cambio definitivo tomaran mayor fuerza en los medios de comunicación, el jugador del Como hizo una publicación en la que dejó en claro su deseo de estar en la Copa del Mundo.

Qué decía el mensaje de Nico Paz en sus redes sociales

El enganche apeló a sus plataformas digitales oficiales para exhibir su optimismo y demostrar que los plazos médicos se encuentran dentro de los parámetros esperados por los especialistas de la delegación.

“Últimos días de recuperación. ¡Con muchas ganas de arrancar!”, escribió de forma categórica el futbolista, acompañando el texto junto a una foto en el campo de entrenamiento de la Selección argentina en Kansas.

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De esta manera, Paz mostró que se encuentra en la etapa final de su tratamiento y que tiene muchas ganas de estar en el Mundial. A pesar de este panorama favorable que el propio protagonista se encargó de visibilizar, la última palabra la tendrá el cuerpo técnico de cara a la conformación final de la plantilla: estos entrenamientos y los amistosos serán claves para que Lionel Scaloni analice y defina su futuro dentro del plantel de 26 futbolistas.