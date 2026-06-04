El Gobierno propuso un aumento del 24% para las universidades, pero siguen sin acuerdo

El Ejecutivo también accedió a pagar un 50% de aumento para las becas Manuel Belgrano, un 20% de incremento para gastos de funcionamiento de las universidades y un fondo adicional de $50 mil millones para gastos de hospitales universitarios.

El acuerdo -de firmarse- propone la creación de una comisión técnica para evaluar los reclamos por deudas desde 2024 y seguir hacia adelante con negociaciones paritarias cada tres meses.

avalrez universidades

En tanto, quedó sin definir por parte del Gobierno, según advirtieron desde las universidades, el criterio de distribución de la partida de más de $79 mil millones destinada a los hospitales, cuyo congelamiento había generado protestas y una advertencia sobre el riesgo de cierre de los establecimientos por falta de presupuesto.

La ley de financiamiento universitario, que según denuncian las universidades, el Gobierno está incumpliendo, le exige al Ejecutivo aumentos de salarios y de becas de acuerdo a la inflación mensual del INDEC. Esa cifra, de acuerdo con el Ejecutivo, ronda los 2,5 billones de pesos y atenta contra el eje central del plan económico de Milei: el superávit fiscal.

De todos modos, una fuente de la Secretaría de Políticas Universitarias reconoció que la negociación quedó stand-by a la espera de que las casas de estudio retiren la demanda judicial que exige la ejecución de la ley de financiamiento.

El conflicto universitario quedó de esta manera en una especie de tregua, luego de la reunión del lunes entre las autoridades de la secretaría de Políticas Universitarias y el CIN, a la espera de un nuevo encuentro que podría producirse antes del fin de semana.

Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) Foto Archivo.jpg

Desde el CIN tienen que analizar la propuesta con el resto de la comunidad universitaria, que incluye gremios docentes, no docentes, y organizaciones estudiantiles, que la semana pasada continuaron las protestas con tomas de colegios y clases públicas en las calles.

La actividad incluyó clases abiertas y exposiciones académicas y fue convocada por la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA), la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires (APUBA) y la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), que representan a docentes, no docentes y estudiantes de la casa de altos estudios.

El pasado 12 de mayo, las universidades nacionales y sus comunidades académicas colmaron la Plaza de Mayo en lo que fue la cuarta marcha federal universitaria.

En un documento leído en esa marcha, denunciaron que las transferencias a universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026, situación que calificaron como "una reducción inédita de los recursos disponibles para el sostenimiento del sistema universitario".