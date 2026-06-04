En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Universidades
Javier Milei
Casa Rosada

El Gobierno propuso un aumento del 24% para las universidades, pero siguen sin acuerdo

La propuesta fue presentada por la Secretaría de Políticas Universitarias. Por el momento, se demora el entendimiento y la causa sigue en manos de la Corte Suprema de Justicia.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
Banner Seguinos en google DESK
La situación de las universidades públicas sigue siendo tema de negociaciones entre el Gobierno y las autoridades del CIN (Foto: archivo).

La situación de las universidades públicas sigue siendo tema de negociaciones entre el Gobierno y las autoridades del CIN (Foto: archivo).

El Gobierno propuso este jueves un aumento del 24% a las universidades públicas, en un nuevo intento de la administración de Javier Milei para que el conflicto por la ley de financiamiento universitario se resuelva antes, sin llegar a la Corte Suprema de Justicia.

Leé también En una columna del Financial Times, Javier Milei defendió el desarrollo de una IA sin regulación estatal en la Argentina
En una columna del Financial Times, Milei defendió el desarrollo de una IA sin regulación estatal en la Argentina

Así lo confirmó este jueves una alta fuente del Gobierno que es parte de las conversaciones que se produjeron el lunes y que ahora espera una respuesta de los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Según pudo saber A24.com, la propuesta que llevó la Secretaría de Políticas Universitarias, a cargo de Alejandro Álvarez, incluye un aumento salarial del 24,3% destinado a cubrir la pérdida del poder adquisitivo retroactivo a los años 2024, 2025 y hasta mayo de 2026 inclusive.

Las fuentes confirmaron que el Gobierno está dispuesto a pagar ese aumento en dos partes: 21,3% en junio y 3% en octubre.

El Ejecutivo también accedió a pagar un 50% de aumento para las becas Manuel Belgrano, un 20% de incremento para gastos de funcionamiento de las universidades y un fondo adicional de $50 mil millones para gastos de hospitales universitarios.

El acuerdo -de firmarse- propone la creación de una comisión técnica para evaluar los reclamos por deudas desde 2024 y seguir hacia adelante con negociaciones paritarias cada tres meses.

avalrez universidades

En tanto, quedó sin definir por parte del Gobierno, según advirtieron desde las universidades, el criterio de distribución de la partida de más de $79 mil millones destinada a los hospitales, cuyo congelamiento había generado protestas y una advertencia sobre el riesgo de cierre de los establecimientos por falta de presupuesto.

La ley de financiamiento universitario, que según denuncian las universidades, el Gobierno está incumpliendo, le exige al Ejecutivo aumentos de salarios y de becas de acuerdo a la inflación mensual del INDEC. Esa cifra, de acuerdo con el Ejecutivo, ronda los 2,5 billones de pesos y atenta contra el eje central del plan económico de Milei: el superávit fiscal.

De todos modos, una fuente de la Secretaría de Políticas Universitarias reconoció que la negociación quedó stand-by a la espera de que las casas de estudio retiren la demanda judicial que exige la ejecución de la ley de financiamiento.

El conflicto universitario quedó de esta manera en una especie de tregua, luego de la reunión del lunes entre las autoridades de la secretaría de Políticas Universitarias y el CIN, a la espera de un nuevo encuentro que podría producirse antes del fin de semana.

Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) Foto Archivo.jpg

Desde el CIN tienen que analizar la propuesta con el resto de la comunidad universitaria, que incluye gremios docentes, no docentes, y organizaciones estudiantiles, que la semana pasada continuaron las protestas con tomas de colegios y clases públicas en las calles.

La actividad incluyó clases abiertas y exposiciones académicas y fue convocada por la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA), la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires (APUBA) y la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), que representan a docentes, no docentes y estudiantes de la casa de altos estudios.

El pasado 12 de mayo, las universidades nacionales y sus comunidades académicas colmaron la Plaza de Mayo en lo que fue la cuarta marcha federal universitaria.

En un documento leído en esa marcha, denunciaron que las transferencias a universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026, situación que calificaron como "una reducción inédita de los recursos disponibles para el sostenimiento del sistema universitario".

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
Seguir
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Universidades Javier Milei
Notas relacionadas
Causa Cuadernos: declaran Lavagna y Fariña en una audiencia clave del juicio contra Cristina Kirchner
Bullrich cuestionó la organización de la marcha de Ni Una Menos y habló del "partido feminista"
Por primera vez, Milei se refirió al retiro del pliego de la jueza Verónica Michelli

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar