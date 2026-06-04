Ángel de Brito deslumbró con su impactante físico en medio de sus vacaciones: las fotos

Ángel de Brito puso un parate en sus trabajo al frente de LAM (América Tv) y Ángel Responde (Bondi) y disfruta de unos días de vacaciones en el exterior.
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El conductor de LAM Ángel de Brito compartió imágenes de sus días de descanso en el exterior y causó sensación entre los usuarios por su apariencia física.
Ángel de Brito puso un parate en sus trabajo al frente de LAM (América Tv) y Ángel Responde (Bondi) y disfruta de unos días de vacaciones en el exterior.
El conductor viajó a Miami, Estados Unidos, donde disfruta de unos días a puro relax, sol, arena y mar, para regresar con todo a sus tareas diarias.
Lo cierto es que en la serie de historias con postales que compartió el periodista y conductor desde sus historias de Instagram, sus seguidores se vieron sorprendidos por su impactante fisico.
Ángel de Brito mostró una serie de fotos desde el mar de Miami a pura música al ritmo de Lady Gaga y las reacciones no tardaron en llegar desde las redes.
En las imágenes, el conductor se mostró totalmente relajado a orillas del mar, en malla color crema, con lentes oscuros y posando con una sonrisa, demostrando lo bien que la está pasando.
Incluso en una de las postales se lo ve acompañado de su colega y amigo Ronen Suarc, quien hace varios años está instalado en Estados Unidos.
Varias personas en redes comenzaron a preguntarse asombrados por el físico del conductor: “Esto es IA, ¿no? jajaja”, “¿Qué le pasó en el abdomen?”, "Estás muy bien Angel, no te tenía así, muy lindo", fueron algunos de los comentarios que invadieron las redes, a puro elogio e impactados por el sorprendente físico que lució en las postales de sus vacaciones.
Además, en sus vacaciones también se dio tiempo de compartir una profunda reflexión: "Los proyectos grandes casi nunca se hacen por inspiración, se hacen por constancia", precisó.
Ángel de Brito contó qué le dijo Marley acerca de su conflicto con Santiago del Moro, el cual viene desde hace tiempo.
“Ayer me decía Marley, que estuve charlando bastante, que alguien le llenó la cabeza a Del Moro con algo que Marley dijo de Del Moro y parece que le pusieron un poco de IVA y cositas”, aseguró el conductor.
La situación se remontaría a la época en que Marley fue a grabar ¿Quién quiere ser millonario?, el único proyecto que compartieron en Telefe. Allí, según relató, tuvo que esperar bastante porque estaban grabando con Carlitos Balá.
En ese contexto, Santiago Del Moro habría conversado en confianza con un productor del programa -alguien de su círculo de Telefe de larga data- y lo que le transmitió se magnificó.
“No me dijo qué, pero dice que se lo agrandaron y desde ahí Santiago le tomó idea”, agregó De Brito.