Ángel de Brito deslumbró con su impactante físico en medio de sus vacaciones: las fotos

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En las imágenes, el conductor se mostró totalmente relajado a orillas del mar, en malla color crema, con lentes oscuros y posando con una sonrisa, demostrando lo bien que la está pasando.

Incluso en una de las postales se lo ve acompañado de su colega y amigo Ronen Suarc, quien hace varios años está instalado en Estados Unidos.

Varias personas en redes comenzaron a preguntarse asombrados por el físico del conductor: “Esto es IA, ¿no? jajaja”, “¿Qué le pasó en el abdomen?”, "Estás muy bien Angel, no te tenía así, muy lindo", fueron algunos de los comentarios que invadieron las redes, a puro elogio e impactados por el sorprendente físico que lució en las postales de sus vacaciones.

Además, en sus vacaciones también se dio tiempo de compartir una profunda reflexión: "Los proyectos grandes casi nunca se hacen por inspiración, se hacen por constancia", precisó.

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Ángel de Brito reveló el dato desconocido en la guerra entre Marley y Santiago del Moro

Ángel de Brito contó qué le dijo Marley acerca de su conflicto con Santiago del Moro, el cual viene desde hace tiempo.

“Ayer me decía Marley, que estuve charlando bastante, que alguien le llenó la cabeza a Del Moro con algo que Marley dijo de Del Moro y parece que le pusieron un poco de IVA y cositas”, aseguró el conductor.

La situación se remontaría a la época en que Marley fue a grabar ¿Quién quiere ser millonario?, el único proyecto que compartieron en Telefe. Allí, según relató, tuvo que esperar bastante porque estaban grabando con Carlitos Balá.

En ese contexto, Santiago Del Moro habría conversado en confianza con un productor del programa -alguien de su círculo de Telefe de larga data- y lo que le transmitió se magnificó.

“No me dijo qué, pero dice que se lo agrandaron y desde ahí Santiago le tomó idea”, agregó De Brito.