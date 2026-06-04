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Estreno en cines: "Scary Movie" volvió con su nueva película y todos los fans la estaban esperando

"Scary Movie" estrenó su nueva película con una fórmula renovada, clásicos personajes y una serie de parodias que apuntan a los mayores éxitos recientes del cine.

Javier Laslavsky
por Javier Laslavsky |
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Estreno en cines: Scary Movie volvió con su nueva película y todos los fans de la saga la estaban esperando. (Foto: Captura de pantalla)

Estreno en cines: "Scary Movie" volvió con su nueva película y todos los fans de la saga la estaban esperando. (Foto: Captura de pantalla)

"Scary Movie" volvió a los cines después de más de una década de ausencia y lo hizo con una propuesta que recuperó la esencia que convirtió a la franquicia en un fenómeno global a comienzos de los años 2000. La sexta entrega apostó por una combinación de nostalgia, nuevas referencias y una batería de chistes que apuntaron a las producciones más populares del terror contemporáneo.

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Tras el estreno de la quinta película en 2013, la saga parecía haber quedado definitivamente archivada. Sin embargo, el regreso de varios integrantes históricos del elenco y una nueva generación de personajes permitieron que la franquicia encontrara una oportunidad para renovarse sin abandonar su ADN.

El regreso "Scary Movie" a los cines que todos estaban esperando

Desde su primera aparición en el año 2000, Scary Movie se caracterizó por burlarse de los grandes éxitos del cine de terror. Su estilo siempre estuvo marcado por el humor exagerado, las situaciones absurdas y una permanente búsqueda de la provocación.

Aquella fórmula funcionó durante años, aunque con el paso del tiempo comenzó a mostrar signos de desgaste.

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La nueva película intentó corregir ese problema. Para lograrlo, recuperó a varios de los personajes más recordados de la franquicia y los colocó frente a nuevas amenazas inspiradas en algunas de las producciones más exitosas del cine reciente.

El resultado fue una combinación que apeló tanto a la nostalgia de quienes crecieron viendo las primeras películas como al interés de las nuevas generaciones familiarizadas con las tendencias actuales del género.

De qué trata la nueva película de "Scary Movie"

Según la sinopsis oficial: "Veintiséis años después de escapar de un asesino enmascarado sospechosamente familiar ("Ghostface"), los Cuatro del Núcleo están de vuelta en la mira del asesino y ninguna propiedad intelectual del cine de terror está a salvo. Marlon Wayans ("Shorty"), Shawn Wayans ("Ray"), Anna Faris ("Cindy") y Regina Hall ("Brenda") se reúnen en Scary Movie junto a los favoritos que regresan y caras nuevas para abrirse paso a través de reinicios, remakes, secuelas, precuelas, secuelas, spin-offs, terror elevado, historias de origen, cualquier cosa que tenga la palabra legado en ella, y cada "capítulo final" que no sea absolutamente definitivo. Nada es sagrado. Ningún tropo sobrevive. Cada línea se cruza. Los Wayans están de vuelta para cancelar la Cultura de la Cancelación".

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Ficha Técnica de "Scary Movie"

  • Dirigida por: Michael Tiddes
  • Elenco: Marlon Wayans, Shawn Wayans, Anna Faris y Regina Hall, junto a Damon Wayans Jr., Cheri Oteri y Chris Elliott, entre otros.
  • Título Original: Scary Movie

Las películas que parodia esta nueva entrega de "Scary Movie"

Uno de los mayores atractivos de Scary Movie siempre fue su capacidad para tomar elementos reconocibles de otras producciones y transformarlos en material humorístico. Esta nueva versión mantiene esa tradición y amplía el rango de referencias.

Entre las producciones que reciben el tratamiento satírico aparecen títulos como Scream, Terrifier, Merlina, Sonríe, M3GAN, Candyman, La sustancia, Pecadores y La hora de la desaparición.

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Ese enfoque permite construir algunos de los momentos más efectivos de la película, especialmente cuando las referencias son identificadas rápidamente por el público.

Aunque el foco principal continúa siendo el cine de miedo, la película no limita sus parodias exclusivamente a ese universo. Incluso hay espacio para bromas relacionadas con la película basada en la vida de Michael Jackson y con el universo de John Wick.

"Scary Movie" y una bocanada de aire fresco para la franquicia

Después de años de incertidumbre sobre el futuro de la saga, esta nueva película consiguió devolver parte del entusiasmo que rodeó a Scary Movie durante sus mejores épocas.

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La combinación de nostalgia, nuevos personajes y referencias contemporáneas permitió construir una propuesta que se siente más sólida que sus predecesoras más recientes.

Lejos de intentar reinventar completamente la fórmula, la película decidió recuperar aquello que funcionó originalmente y adaptarlo a los códigos actuales del entretenimiento. Esa estrategia terminó convirtiéndose en uno de sus mayores aciertos.

Con un desfile constante de referencias, apariciones especiales, chistes políticamente incorrectos y una fuerte presencia de personajes clásicos, Scary Movie volvió a encontrar motivos para hacer reír y demostrar que todavía tiene espacio dentro del panorama de las comedias cinematográficas.

Tráiler oficial subtitulado de "Scary Movie"

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