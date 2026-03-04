Netflix estrenó el mejor thriller del 2026 y es la película más vista en el mundo
Este nuevo fenómeno de Netflix lideró en 26 países y logró 7,5 millones de visualizaciones en apenas tres días. Cuál es la película.
Netflix estrenó el mejor thriller del 2026 y es la película más vista en el mundo. (Foto: Archivo)
"Acusada" se convirtió en el nuevo thriller número 1 de Netflix en 26 países y alcanzó 7,5 millones de visualizaciones en solo tres días. El dato no fue una estimación ni una filtración. La propia plataforma lo confirmó en su informe semanal de audiencias. Lo que ocurrió después llamó todavía más la atención: el público la colocó en lo más alto del ranking global mientras la crítica la suspendió con dureza.
La película se estrenó el 27 de febrero de 2026 y en apenas 72 horas se disparó hasta lo más alto del Top 10 en 26 territorios. Según los datos oficiales de Netflix, sumó 7,5 millones de visualizaciones en sus primeros tres días disponible en la plataforma. No fue un ascenso progresivo. Fue un salto directo al primer puesto en múltiples mercados.
La sorpresa no estuvo solo en la cifra. También estuvo en el origen del proyecto. Se trató de una producción india, un mercado con enorme potencial, pero con escasa presencia hasta ahora entre los títulos no anglófonos más vistos del servicio.
De qué trata "Acusada" en Netflix
La historia giró en torno a la doctora Geetika Sen, interpretada por Konkona Sen Sharma. Fue presentada como una reconocida ginecóloga cuya vida dio un giro abrupto cuando surgieron graves acusaciones en su contra. Lo que parecía una carrera sólida y un matrimonio estable se desmoronó en cuestión de días.
La trama exploró el impacto social y mediático de una denuncia pública. Mostró cómo la reputación puede quedar destruida incluso antes de que exista una sentencia judicial. El relato avanzó entre interrogatorios, presión social y conflictos familiares.
La dirección corrió a cargo de Anubhuti Kashyap, quien apostó por un tono sobrio, centrado en la tensión psicológica más que en la acción directa. La narrativa buscó generar incomodidad constante. Cada escena añadió una capa más de incertidumbre.
Según el resumen oficial de Netflix: "La vida de una reconocida ginecóloga se sale de control cuando serias acusaciones amenazan su carrera y su matrimonio, mientras su esposa busca descubrir la verdad".
India y su asignatura pendiente en Netflix
El caso de Acusada resultó especialmente relevante por el contexto. India es uno de los mayores mercados audiovisuales del mundo. Produce cientos de películas al año. Sin embargo, su presencia en el Top global no anglófono de Netflix fue limitada hasta ahora.
No aparecieron largometrajes indios destacados entre los más vistos de habla no inglesa en los listados recientes. El potencial existió siempre, pero no se tradujo en cifras globales dentro de la plataforma.
Este estreno cambió el panorama. Si la tendencia se mantuviera, Netflix podría reforzar su apuesta por el cine indio de suspense y drama judicial.
El contraste: éxito masivo y críticas negativas
El fenómeno tuvo una cara menos favorable. La prensa especializada no acompañó el entusiasmo del público masivo. En Rotten Tomatoes la película obtuvo apenas un 30% de valoraciones positivas. Esa cifra la situó en terreno claramente desfavorable dentro del baremo crítico.
La reacción de los espectadores tampoco fue especialmente entusiasta en plataformas de votación abierta. En IMDb alcanzó una nota media de 4,4 sobre 10. Ese contraste abrió un debate recurrente. ¿Puede una película ser un éxito de audiencia y al mismo tiempo recibir valoraciones bajas? En este caso, la respuesta fue afirmativa.
Por qué el público la eligió en Netflix
El atractivo de Acusada respondió a varios factores. El primero fue el gancho narrativo. Una profesional prestigiosa enfrentada a acusaciones devastadoras generó interés inmediato.
El segundo fue la duración y el formato. Como thriller contenido, ofreció una experiencia intensa y directa. No requirió un compromiso largo de temporada. Fue una apuesta rápida para el espectador que buscó tensión en menos de dos horas.
El tercero fue el efecto algoritmo. Al posicionarse como número 1 en varios países, la película ganó visibilidad automática en la interfaz de Netflix. Esa exposición impulsó nuevas visualizaciones.