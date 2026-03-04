Megan Fox regresó a Instagram con una infartante producción de fotos: "Estoy viva"
Tras un tiempo alejada del foco público, la actriz de 39 años volvió a la escena digital con una producción de fotos audaz.
"Estoy viva", dijo Megan Fox en su regreso a Instagram con una infartante producción de fotos.
Megan Fox volvió a demostrar por qué es una de las figuras más magnéticas de Hollywood. Tras un tiempo alejada del foco público, la estrella hizo su regreso triunfal a Instagram con una galería de imágenes que, en cuestión de minutos, se volvió viral.
Fiel a su estilo provocador, la actriz cautivó a sus más de 20 millones de seguidores con un conjunto de lencería diminuta combinado con una remera negra, medias y zapatos de charol con plataformas. El estilismo no pasó desapercibido: Fox apostó por una estética gótica, resaltada por un collar de estoperoles, su cabellera negra suelta y un maquillaje en el que el protagonista fue un marcado delineado cat eye.
Más allá de las fotos, lo que llamó la atención fue el enigmático mensaje con el que acompañó el posteo: “Todo es más hermoso porque estamos condenados”.
La publicación no solo alcanzó el millón de reacciones en menos de dos horas, sino que también incluyó una aclaración en sus historias de Instagram para llevar tranquilidad a sus fans: “Estoy viva. Acabo de publicar nuevas fotos”.
El regreso de la actriz ocurre casi un año después del nacimiento de su hija, Saga Blade, fruto de su relación con el músico Machine Gun Kelly.
El presente sentimental de Megan Fox
Sin embargo, el presente sentimental de la pareja parece estar lejos de la armonía. Según trascendió, el vínculo romántico habría terminado en noviembre de 2024, luego de rumores de infidelidad por parte del artista mientras Fox estaba embarazada.
Fuentes cercanas a la actriz señalaron a la revista People que la relación actual entre ambos es estrictamente de crianza compartida. “No han estado juntos de verdad durante mucho tiempo. En este momento, Megan está centrada en sus hijos y en adaptarse a esta nueva etapa”, detallaron sobre la actriz, que también es madre de Noah (13), Bodhi (11) y Journey (9), fruto de su matrimonio anterior con Brian Austin Green.
Aunque en octubre se la vio en el Museo de la Academia de Cine para una proyección especial de Jennifer's Body, sus fanáticos esperan que este regreso a las redes sea el puntapié inicial para su retorno definitivo al mundo del espectáculo.