Megan Fox regresó a Instagram con una infartante producción de fotos: "Estoy viva"

El regreso de la actriz ocurre casi un año después del nacimiento de su hija, Saga Blade, fruto de su relación con el músico Machine Gun Kelly.

El presente sentimental de Megan Fox

Sin embargo, el presente sentimental de la pareja parece estar lejos de la armonía. Según trascendió, el vínculo romántico habría terminado en noviembre de 2024, luego de rumores de infidelidad por parte del artista mientras Fox estaba embarazada.

Fuentes cercanas a la actriz señalaron a la revista People que la relación actual entre ambos es estrictamente de crianza compartida. “No han estado juntos de verdad durante mucho tiempo. En este momento, Megan está centrada en sus hijos y en adaptarse a esta nueva etapa”, detallaron sobre la actriz, que también es madre de Noah (13), Bodhi (11) y Journey (9), fruto de su matrimonio anterior con Brian Austin Green.

Aunque en octubre se la vio en el Museo de la Academia de Cine para una proyección especial de Jennifer's Body, sus fanáticos esperan que este regreso a las redes sea el puntapié inicial para su retorno definitivo al mundo del espectáculo.