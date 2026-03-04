La contundente reacción de la Unión Europea ante las amenazas de Donald Trump

Merz dijo que abordó el tema de España después con Trump “en una conversación personal”, porque, aseguró, “no quería profundizar en la discusión públicamente ni, quizás, intensificarla”. En esa conversación posterior privada, el canciller alemán abordó también la dura crítica formulada por Trump contra el Reino Unido, sobre la que también se había mantenido callado durante la rueda de prensa.

El razonamiento de Merz para intentar aplacar a Donald Trump es simple. España forma parte de la Alianza Atlántica (OTAN) y finalmente, responde a la unión occidental. Trump ya tuvo un primer encontronazo cuando propuso que los europeos lleven al 5% los gastos de defensa y Pedro Sánchez tardó en decir que sí y nunca lo implementó.

Trump está determinado a seguir con los ataques a Irán. Parece haber ganado a Emmanuel Macron para su causa. La excusa, es defender a Chipre, país miembro de la OTAN, alcanzado por el cóctel de misiles lanzados por Irán.

La Unión Europea, frente a Trump, e incluye a España

La Unión Europea atraviesa por uno de los peores momentos en su relación con Estados Unidos. Lo mismo puede decirse en tanto "aliados" en la OTAN. Primero por las tarifas o aranceles que impuso unilateralmente Donald Trump. Luego, por acusar de haber retaceado apoyo económico en la OTAN para la defensa conjunta. Y en ambos terrenos, Pedro Sánchez llevó la voz cantante contra la Casa Blanca. Sin olvidar las críticas por la situación que se dio en la Franja de Gaza durante dos años.

Por eso, Emmanuel Macron, hacia adentro, insiste en que Europa debe implementar un sistema defensivo que esté más allá del liderazgo evidente de EE.UU. en la OTAN. De hecho, envió aviones y buques militares galos a custodiar a Chipre y a intentar garantizar que no se corte la navegación por el estrecho de Ormuz.

La posición del Gobierno de España se resume en cuatro palabras como respuesta a Trump: "No a la guerra". Pero el canciller alemán le dijo a Trump que llegado el momento, el reino de España actúa en común en la Unión Europea y en la OTAN. Sin embargo, Sánchez recordó que Estados Unidos "ya arrastró" a su país a la guerra de Irak en 2003, que desencadenó "la mayor oleada de inseguridad" en Europa desde la caída del Muro de Berlín.

También el Consejo ejecutivo de la UE, que encabeza Úrsula Von der Leyden, "arropó" a España. La respuesta de Bruselas llega después de que el Ejecutivo haya deslizado que no ve tan fácil la ruptura comercial con la que ha amenazado Trump.

"Si la administración norteamericana quiere revisar (la relación comercial) deberá hacerlo respetando la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional, y los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y EEUU". Es el mensaje de Europa a la Casa Blanca.

Pero Trump sigue adelante en el tema de Medio Oriente. Ya casi sin aliados. Sólo Israel. En "MAGA" ("hacer grande a Estados Unidos nuevamente", por sus siglas en inglés) no hay lugar para otros intereses. Pedro Sánchez lo supo antes y vuelve a estar en la mira del Salón Oval otra vez.