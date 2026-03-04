Juicio por por el asesinato de Kim Gómez: declaran culpable a uno de los adolescentes

Este viernes, durante la audiencia de alegatos en el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N°1, la fiscal Mercedes Catani pidió una condena de 23 años y 4 meses de prisión para el joven de 18 años

La defensa, en cambio, planteó una calificación más leve: homicidio culposo sin intención de matar, más tentativa de robo, y solicitó una pena cercana a los 7 años de prisión, al argumentar que los adolescentes solo querían llevarse el vehículo y no causaron adrede la tragedia.

El crimen de Kim que conmocionó a La Plata

crimen-de-kim-gomez-20250703-2054445

El 25 de febrero de 2025, Kim fue arrastrada durante 15 cuadras debajo del auto que dos adolescentes le habían robado a su madre frente a un supermercado del barrio Altos de San Lorenzo.

La mujer y la niña se encontraban dentro de un Fiat Palio cuando fueron sorprendidas por los delincuentes. En medio del ataque, la madre logró escapar, pero la menor quedó atrapada en el asiento del acompañante, sujeta por el cinturón de seguridad.

Los asaltantes escaparon con el vehículo mientras la niña permanecía en el interior. Testigos del hecho relataron que los agresores intentaron arrojarla por la ventanilla, pero -finalmente- la arrastraron durante varias cuadras, provocándole la muerte.

El recorrido terminó cuando el auto robado chocó contra un poste de luz. Tras el impacto, los jóvenes abandonaron el lugar y el cuerpo de la niña quedó debajo del vehículo.

La reconstrucción del caso determinó que ambos adolescentes participaron del robo y tuvieron un rol clave en el desenlace fatal.