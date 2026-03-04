Juicio por por el asesinato de Kim Gómez: declaran culpable a uno de los adolescentes
Así lo resolvió este miércoles el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de La Plata.
A poco más de un año del asesinato de Kim, se declaró culpable a un adolescente de 18 años.
El principal acusado del crimen de Kim Gómez, la nena de 7 años que fue arrastrada durante 15 cuadras tras el robo del auto en el que iba con su mamá, en La Plata, fue declarado culpable este miércoles por el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N°1.
El monto de la pena y los fundamentos para el joven de 18 años, que al momento de cometer el asesinato tenía 17, se darán a conocer el lunes 16 de marzo.
"El imputado, (identificado como T.G), ha sido declarado coautor penalmente responsable del delito que se le imputa, que es justamente el de homicidio en ocasión de robo", informó Jorge Bru, abogado de la familia de la víctima, luego del fallo.
Por su parte, el otro adolescente que participó del hecho que derivó en la muerte de Kim fue declarado inimputable, ya que tenía 14 años al momento del crimen y, por su edad, no pudo ser juzgado penalmente.
Este viernes, durante la audiencia de alegatos en el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N°1, la fiscal Mercedes Catani pidió una condena de 23 años y 4 meses de prisión para el joven de 18 años
La defensa, en cambio, planteó una calificación más leve: homicidio culposo sin intención de matar, más tentativa de robo, y solicitó una pena cercana a los 7 años de prisión, al argumentar que los adolescentes solo querían llevarse el vehículo y no causaron adrede la tragedia.
El crimen de Kim que conmocionó a La Plata
El 25 de febrero de 2025, Kim fue arrastrada durante 15 cuadras debajo del auto que dos adolescentes le habían robado a su madre frente a un supermercado del barrio Altos de San Lorenzo.
La mujer y la niña se encontraban dentro de un Fiat Palio cuando fueron sorprendidas por los delincuentes. En medio del ataque, la madre logró escapar, pero la menor quedó atrapada en el asiento del acompañante, sujeta por el cinturón de seguridad.
Los asaltantes escaparon con el vehículo mientras la niña permanecía en el interior. Testigos del hecho relataron que los agresores intentaron arrojarla por la ventanilla, pero -finalmente- la arrastraron durante varias cuadras, provocándole la muerte.
El recorrido terminó cuando el auto robado chocó contra un poste de luz. Tras el impacto, los jóvenes abandonaron el lugar y el cuerpo de la niña quedó debajo del vehículo.
La reconstrucción del caso determinó que ambos adolescentes participaron del robo y tuvieron un rol clave en el desenlace fatal.