Apareció una dramática foto del accidente que Tato Algorta de Gran Hermano sufrió en Uruguay

Y ahora se conoció una fuerte foto del episodio, donde quedó en evidencia que el vehículo tiene un impacto en el techo. La imagen fue compartida por el influencer El Laucha y no tardó en cuasar revuelo en las redes.

Qué fue lo primero que se dijo sobre el accidente de Tato de Gran Hermano

El panelista de LAM, Pepe Ochoa, había generado preocupación en las redes tras decir que Santiago Algorta volcó en Uruguay.

“Dobló en una curva que estaba poco señalizada y no había luz. Terminó volcando con su auto, por suerte tenía el cinturón de seguridad puesto y también los airbags que le funcionaban. Llegó la ambulancia, lo trasladaron y está fuera de peligro”, comentó a través de un video.

A los pocos minutos, su compañera Laura Ubfal lo desmintió en X, donde aclaró: “Hablamos con Tato. No volcó, chocó y no le pasó nada por suerte. No está hospitalizado”.

Sin embargo, poco antes sí había dicho que el auto dio vueltas: “Fue en la zona de Dolores. Volcó en una zona oscura”.