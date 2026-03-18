Netflix: Mercedes Morán y Érica Rivas brillan en la película argentina más conmovedora
Esta película argentina en Netflix, protagonizada por Mercedes Morán y Érica Rivas, emociona y sacude con una historia intensa.
Netflix: Mercedes Morán y Érica Rivas brillan en la película argentina más conmovedora. (Foto: Archivo)
"Elena sabe" volvió a instalarse entre lo más visto de Netflix, y no es casualidad. La película protagonizada por Mercedes Morán y Érica Rivas logró algo poco frecuente: incomodar, emocionar y dejar una huella persistente en quienes se animan a verla. En tiempos donde el consumo rápido domina las plataformas, este film propone lo contrario: detenerse, mirar de frente y reflexionar.
Estrenada como adaptación de la novela homónima de Claudia Piñeiro, la película se presenta como una experiencia intensa. No solo cuenta una historia, sino que interpela al espectador con preguntas profundas sobre el cuerpo, la dependencia y los vínculos familiares.
De qué trata "Elena sabe" en Netflix
La trama sigue a Elena, interpretada con una potencia notable por Mercedes Morán. Se trata de una mujer que vive con Parkinson avanzado, una enfermedad que limita cada uno de sus movimientos y condiciona su autonomía.
Todo cambia cuando su hija Rita (Érica Rivas)aparece muerta en circunstancias confusas. El cuerpo es hallado en el campanario de una iglesia, un escenario que ya anticipa la carga simbólica del relato. Aunque el entorno y las autoridades concluyen rápidamente que se trató de un suicidio, Elena se resiste a aceptar esa versión.
Según la sinopsis oficial de Netflix: "Mientras el párkinson intenta doblegarla, una tenaz mujer lleva adelante su propia investigación para encontrar a las personas responsables de la inesperada muerte de su hija".
A lo largo de su recorrido, la protagonista busca ayuda en una antigua deuda pendiente, mientras reconstruye fragmentos de su relación con su hija. Es allí donde la película despliega su dimensión más compleja.
La maternidad y un vínculo atravesado por el desgaste
Lejos de la imagen tradicional de la madre abnegada, Elena sabe propone una mirada incómoda. A través de recuerdos y flashbacks, se revela una relación cargada de tensiones.
Rita, interpretada por Érica Rivas, aparece como una mujer agotada por el rol de cuidadora. Su vida gira en torno a las necesidades de su madre, lo que genera frustración y desgaste emocional. Elena, por su parte, se muestra demandante, dependiente y, en ocasiones, incapaz de reconocer el peso que su enfermedad impone sobre su hija.
La película expone así una verdad poco explorada: el amor familiar no siempre es luminoso. Puede estar atravesado por la culpa, el resentimiento y el cansancio.
Una adaptación fiel a su origen literario
La novela de Claudia Piñeiro, que sirvió de base para la película, fue finalista del International Booker Prize, un reconocimiento que habla de su impacto a nivel global.
La adaptación respeta el tono asfixiante del libro, manteniendo esa sensación de encierro incluso en espacios abiertos. La ciudad se vuelve hostil, casi laberíntica, acompañando el estado emocional de la protagonista.
El guion, coescrito por Anahí Berneri y Gabriela Larralde, logra trasladar esa densidad narrativa al lenguaje audiovisual sin perder profundidad.
El elenco con Mercedes Morán y Érica Rivas
Mercedes Morán
Érica Rivas
Miranda de la Serna
Mercedes Scápola
Por qué todos están hablando de esta película
El impacto de Elena sabe no radica en una trama convencional, sino en su capacidad para generar conversación. No es una película cómoda. Tampoco busca serlo. Además, su duración de 104 minutos permite una inmersión completa sin caer en excesos.
En un contexto donde las producciones suelen apostar por fórmulas más seguras, esta película se anima a ir por otro camino. Propone una narrativa íntima, centrada en los personajes y sus conflictos internos.
El resultado es una obra que no solo entretiene, sino que también invita a reflexionar sobre temas urgentes: el envejecimiento, la enfermedad, la maternidad y las expectativas sociales.
La combinación de actuaciones sólidas, dirección precisa y un guion profundo convierten a Elena sabe en una de esas películas que trascienden la pantalla.