Furor en Netflix por el estreno de una nueva serie con Will Ferrell de apenas 10 capítulos

La serie presenta a Lonnie Hawkins, una auténtica leyenda del golf que atraviesa el tramo final de su carrera profesional. Después de haber alcanzado la cima del deporte y convertirse en el mejor golfista del mundo, el protagonista enfrenta una realidad completamente distinta.

El paso del tiempo comenzó a hacer mella en su rendimiento físico. Su cuerpo ya no responde como antes, pero su determinación permanece intacta. Esa combinación entre nostalgia, orgullo y ambición será el motor principal de una historia que intenta encontrar el equilibrio entre la emoción y la comedia.

Lejos de aceptar el retiro, Lonnie está convencido de que todavía tiene una cuenta pendiente con el deporte. Su gran objetivo consiste en conquistar el único torneo importante que nunca pudo ganar y completar así el prestigioso Grand Slam de golf.

Will Ferrell vuelve a apostar por la comedia

Durante años, Will Ferrell construyó una carrera basada en personajes extravagantes, situaciones absurdas y un estilo de humor muy particular que lo convirtió en uno de los actores más reconocidos del género.

En El Halcón, el actor vuelve a explotar esas características mediante un personaje que se niega a aceptar que sus mejores años quedaron atrás.

Lonnie Hawkins representa a un hombre que todavía cree tener una última oportunidad para demostrar que sigue siendo capaz de competir con los mejores. Esa obstinación genera numerosos conflictos personales y deportivos que alimentan gran parte del humor presente en los ocho episodios.

Al mismo tiempo, la serie busca mostrar cómo la pasión por alcanzar un objetivo puede convertirse en una obsesión que termina complicando la vida de quienes acompañan al protagonista.

Cuántos capítulos tiene "El Halcón" en Netflix

Uno de los aspectos más atractivos de la propuesta es su duración. Netflix decidió lanzar una primera temporada compuesta por apenas diez episodios, una extensión que permite seguir la historia de manera ágil y sin grandes pausas.

Este formato resulta especialmente atractivo para quienes prefieren realizar maratones durante un fin de semana o consumir series cortas que mantienen un ritmo constante desde el comienzo hasta el final.

Cada episodio desarrolla nuevas complicaciones para Lonnie Hawkins mientras intenta acercarse a ese último gran objetivo deportivo.

El elenco que acompaña a Will Ferrell en "El Halcón"

Will Ferrell

Molly Shannon

Jimmy Tatro

Fortune Feimster

Luke Wilson

Chris Parnell

Katelyn Tarver

David Hornsby

Gabriel Hogan

Aida Osman

Una comedia para quienes buscan entretenimiento en Netflix

La nueva producción apunta especialmente a quienes disfrutan de historias sencillas, personajes carismáticos y un humor basado en situaciones exageradas.

El objetivo principal no pasa por retratar con precisión el mundo del golf, sino por construir una comedia alrededor de un personaje que se niega a abandonar sus sueños.

Ese planteo permite que incluso quienes no siguen este deporte puedan disfrutar de la historia sin necesidad de conocer sus reglas o competencias.

La combinación entre momentos familiares, desafíos deportivos y el estilo humorístico de Will Ferrell convierte a El Halcón en Netflix en una de las novedades más llamativas dentro del catálogo de la plataforma.

Avance oficial de "El Halcón" en Netflix