José Coronado arrasa en Netflix con una nueva película y es el gran estreno de 2026

Lo que comienza como una sutil sospecha se acaba convirtiendo en un juego del gato y el ratón que lleva a un padre y su hija a un punto sin retorno. Los creyentes, el nuevo thriller psicológico de Netflix protagonizado por Jose Coronado (Entrevías, Legado) y Stéphanie Magnin (La fiera, La moderna), se estrena a nivel global el 24 de julio de 2026.

Un thriller psicológico que apostará por el suspenso

El cine español logró consolidarse durante los últimos años como una referencia dentro del género del thriller.

Historias construidas alrededor de secretos familiares, desapariciones, asesinatos e investigaciones personales encontraron una enorme recepción entre los usuarios de las plataformas de streaming. Los creyentes seguirá esa misma línea narrativa.

La producción propondrá una historia donde la tensión crecerá de forma progresiva y donde cada escena aportará un nuevo elemento para alimentar las dudas. La intención será construir una atmósfera incómoda que mantenga al público atento hasta el final.

La película buscará que el espectador dude de todos los personajes y cuestione permanentemente qué versión de los hechos es la verdadera.

José Coronado vuelve a Netflix con uno de sus géneros favoritos

Hablar de thrillers españoles implica mencionar a José Coronado. El actor construyó una extensa trayectoria interpretando personajes complejos, ambiguos y con una fuerte presencia en pantalla.

Su experiencia dentro del género lo convirtió en uno de los rostros más reconocidos para quienes consumen producciones españolas en Netflix. En Los creyentes volverá a asumir un papel cargado de misterio.

Su personaje será fundamental para sostener la tensión de la historia, ya que la mayor parte de las sospechas girarán alrededor de él.

La ambigüedad con la que será presentado permitirá que el público cambie constantemente de opinión respecto de sus verdaderas intenciones.

Cuándo se estrena "Los creyentes" en Netflix

La película llegará exclusivamente a Netflix el próximo 24 de julio de 2026.

Desde ese día, los suscriptores podrán descubrir una historia donde la búsqueda de la verdad pondrá a prueba los vínculos familiares y donde cada revelación cambiará por completo la percepción de lo ocurrido.

Con una trama centrada en la desconfianza, el dolor y los secretos ocultos durante años, Los creyentes se perfila como uno de los thrillers españoles más atractivos del año y como una de las grandes apuestas de Netflix para cerrar julio.

Tráiler oficial de "Los creyentes" en Netflix