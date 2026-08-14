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La confesión más íntima de Moria Casán frente a Sofía Gala: lágrimas y una inesperada autocrítica

La conductora Moria Casán se emocionó como nunca al hablar con su hija Sofía Gala al aire y destacar su rol como madre.

14 ago 2026, 11:35
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La confesión más íntima de Moria Casán frente a Sofía Gala: lágrimas y una inesperada autocrítica

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Moria Casán reflexionó sobre su rol como mamá y se quebró al aire ante Sofía Gala, quien salió al aire vía telefónica en el marco del estreno de la serie de Netflix sobre la vida de la diva.

Todo arrancó cuando Sofía Gala comentó que venía de dejar a su hijo en la escuela: "Acabo de dejar a Dante en el colegio así que acá estoy". Ese comentario dio pie a un conmovedor análisis de la conductora. “Te quiero felicitar acá ante todo por lo buena mamá que sos”, señaló.

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“Hago lo que puedo, como todas”, comentó la actriz. Y ahí la conductora de La mañana con Moria (El Trece) explicó: “No, hacés todo lo que podés y mucho más. Desde chiquita que sos así, con cómo criaste a Helena y a Dante… perdón, voy a llorar”.

“Si querés llorar, llorá mamita”, le dijo Sofía al verla muy angustiada a su madre. Moria en ese sentido comentó: “Cómo sos de buena mamá que muchas veces ni dormís para llevar a tus hijos al colegio. Les hacés la sopa, el pan, lo vas a comprar. De verdad me emociona ver como sos como madre hija. Yo nunca me levanté para hacerte una sopa, creo que te hice una vez una hamburguesa”.

“La mejor hamburguesa de mi vida. Hiciste otras cosas, mami. Hay muchas maneras de ser mamá”, trató de tranquilizarla Gala. Y la One siguió con su profundo análisis sobre el rol de madre.

Moria Casán habló a fondo sobre su rol cómo mamá y se quebró ante Sofía Gala

"Nivel de emocionalidad, catarsis. Cuando comías tu primera papilla te pusiste el plato en la cabeza y yo te estaba filmando y ahí dejé la filmación y empecé a estar con vos para no perder ese momento", recordó Moria Casán al aire en charla con su hija Sofía Gala.

Y remarcó sobre ese momento: "Creo que perdí ese video pero te pude seguir en ese momento porque sentía que me perdía lo mejor si te estaba filmando porque tenía que pensar en la máquina y me privaba de vos".

"Mi trabajo hizo que no te pudiera llevar al colegio, te fui a buscar muchas veces pero nunca te llevé, traté de ser la mejor mamá posible", concluyó Moria Casán sumamente sensibilizada en la charla al aire con su hija.

     

 

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