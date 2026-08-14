La confesión más íntima de Moria Casán frente a Sofía Gala: lágrimas y una inesperada autocrítica

“La mejor hamburguesa de mi vida. Hiciste otras cosas, mami. Hay muchas maneras de ser mamá”, trató de tranquilizarla Gala. Y la One siguió con su profundo análisis sobre el rol de madre.

Moria Casán habló a fondo sobre su rol cómo mamá y se quebró ante Sofía Gala

"Nivel de emocionalidad, catarsis. Cuando comías tu primera papilla te pusiste el plato en la cabeza y yo te estaba filmando y ahí dejé la filmación y empecé a estar con vos para no perder ese momento", recordó Moria Casán al aire en charla con su hija Sofía Gala.

Y remarcó sobre ese momento: "Creo que perdí ese video pero te pude seguir en ese momento porque sentía que me perdía lo mejor si te estaba filmando porque tenía que pensar en la máquina y me privaba de vos".

"Mi trabajo hizo que no te pudiera llevar al colegio, te fui a buscar muchas veces pero nunca te llevé, traté de ser la mejor mamá posible", concluyó Moria Casán sumamente sensibilizada en la charla al aire con su hija.