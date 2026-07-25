Netflix: Joaquín Furriel se luce con esta película argentina que es un fenómeno mundial

Sin embargo, el paso del tiempo demuestra que dejar atrás el pasado resulta mucho más difícil de lo que imaginaba. Un acontecimiento inesperado despierta nuevamente el deseo de conocer qué ocurrió con su familia y pone en evidencia que algunas heridas nunca terminan de cerrar.

La sinopsis oficial de Netflix resume la historia de la siguiente manera: "Sergio se enfrenta a graves problemas económicos y al deterioro de su salud. En un giro del destino, podría asegurar el futuro de su familia ¿El costo? Desaparecer... para siempre".

Joaquín Furriel lidera un elenco de primer nivel

Uno de los grandes atractivos de la película es la actuación de Joaquín Furriel, quien interpreta al protagonista de esta compleja historia. El actor construye un personaje atravesado por el conflicto interno, obligado a convivir con las consecuencias de una decisión que modifica para siempre su destino.

Junto a él aparecen Griselda Siciliani y Gabriel Goity, dos intérpretes con una extensa trayectoria dentro del cine y la televisión argentina que aportan solidez a un elenco que sostiene el desarrollo dramático de la historia.

La dirección estuvo a cargo de Sebastián Borensztein, reconocido por su trabajo en importantes producciones cinematográficas. En este proyecto volvió a apostar por una narración que combina tensión, emociones y conflictos humanos, alejándose de los recursos tradicionales del thriller para construir un relato más íntimo.

El elenco principal de Descansar en paz

Joaquín Furriel

Griselda Siciliani

Gabriel Goity

Lali González

Raúl Daumas

Alicia Guerra

La producción reunió además a nombres importantes detrás de cámaras. Entre los productores figuran Ricardo Darín, Chino Darín, Federico Posternak y Ezequiel Crupnicoff, quienes acompañaron el desarrollo del proyecto hasta su llegada a Netflix.

Una película que sigue entre las más vistas de Netflix

Desde su estreno en 2024, Descansar en paz consiguió mantenerse como una de las películas argentinas que mayor interés despiertan dentro del catálogo de Netflix.

Su combinación de drama psicológico, suspenso y conflictos familiares la convirtió en una alternativa elegida por quienes buscan historias intensas y con un desarrollo emocional que va creciendo a medida que avanza la trama.

Quienes disfrutan de producciones argentinas encontrarán en Descansar en paz una propuesta que combina un elenco de jerarquía, una historia basada en una novela y una dirección que apuesta por explorar los conflictos humanos desde una mirada profunda, sin perder el suspenso que mantiene al espectador atento desde el inicio hasta el desenlace.

Tráiler oficial de Descansar en paz en Netflix