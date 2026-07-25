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Netflix: Joaquín Furriel se luce con esta película argentina que es un fenómeno mundial

Protagonizada por Joaquín Furriel, esta es una de las películas argentinas más vistas de Netflix y combina drama, suspenso y una historia que mantiene la tensión hasta el final.

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Netflix: Joaquín Furriel se luce con esta película argentina que es un fenómeno mundial. (Foto: Archivo)

Netflix: Joaquín Furriel se luce con esta película argentina que es un fenómeno mundial. (Foto: Archivo)

La película "Descansar en paz" se convirtió en una de las producciones argentinas más destacadas disponibles en Netflix. Con Joaquín Furriel, Griselda Siciliani y Gabriel Goity como protagonistas y un elenco de reconocidas figuras, esta producción se consolidó entre las opciones más elegidas dentro del catálogo de la plataforma.

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Dirigida por Sebastián Borensztein y basada en la novela homónima de Martín Baintrub, la película presenta una historia en la que un hombre común enfrenta una situación límite que cambiará su vida para siempre. A partir de ese momento comienza un recorrido marcado por la culpa, el miedo y la incertidumbre, elementos que sostienen el interés del espectador durante toda la película.

De qué trata Descansar en paz en Netflix

La trama de Descansar en paz gira en torno a Sergio, un hombre de familia que atraviesa una profunda crisis económica. Agobiado por las deudas y sin encontrar una salida a sus problemas financieros, descubre una oportunidad inesperada que podría permitirle comenzar una nueva vida lejos de todo lo que conoce.

Ese hecho extraordinario lo lleva a tomar una decisión impensada: desaparecer y asumir una identidad completamente diferente. A partir de entonces inicia una existencia alejada de su país y de todas las personas que alguna vez formaron parte de su vida.

Sin embargo, el paso del tiempo demuestra que dejar atrás el pasado resulta mucho más difícil de lo que imaginaba. Un acontecimiento inesperado despierta nuevamente el deseo de conocer qué ocurrió con su familia y pone en evidencia que algunas heridas nunca terminan de cerrar.

La sinopsis oficial de Netflix resume la historia de la siguiente manera: "Sergio se enfrenta a graves problemas económicos y al deterioro de su salud. En un giro del destino, podría asegurar el futuro de su familia ¿El costo? Desaparecer... para siempre".

Joaquín Furriel lidera un elenco de primer nivel

Uno de los grandes atractivos de la película es la actuación de Joaquín Furriel, quien interpreta al protagonista de esta compleja historia. El actor construye un personaje atravesado por el conflicto interno, obligado a convivir con las consecuencias de una decisión que modifica para siempre su destino.

Junto a él aparecen Griselda Siciliani y Gabriel Goity, dos intérpretes con una extensa trayectoria dentro del cine y la televisión argentina que aportan solidez a un elenco que sostiene el desarrollo dramático de la historia.

La dirección estuvo a cargo de Sebastián Borensztein, reconocido por su trabajo en importantes producciones cinematográficas. En este proyecto volvió a apostar por una narración que combina tensión, emociones y conflictos humanos, alejándose de los recursos tradicionales del thriller para construir un relato más íntimo.

El elenco principal de Descansar en paz

  • Joaquín Furriel
  • Griselda Siciliani
  • Gabriel Goity
  • Lali González
  • Raúl Daumas
  • Alicia Guerra

La producción reunió además a nombres importantes detrás de cámaras. Entre los productores figuran Ricardo Darín, Chino Darín, Federico Posternak y Ezequiel Crupnicoff, quienes acompañaron el desarrollo del proyecto hasta su llegada a Netflix.

Una película que sigue entre las más vistas de Netflix

Desde su estreno en 2024, Descansar en paz consiguió mantenerse como una de las películas argentinas que mayor interés despiertan dentro del catálogo de Netflix.

Su combinación de drama psicológico, suspenso y conflictos familiares la convirtió en una alternativa elegida por quienes buscan historias intensas y con un desarrollo emocional que va creciendo a medida que avanza la trama.

Quienes disfrutan de producciones argentinas encontrarán en Descansar en paz una propuesta que combina un elenco de jerarquía, una historia basada en una novela y una dirección que apuesta por explorar los conflictos humanos desde una mirada profunda, sin perder el suspenso que mantiene al espectador atento desde el inicio hasta el desenlace.

Tráiler oficial de Descansar en paz en Netflix

En pocas palabras

  • Netflix: La película argentina "Descansar en paz" es un éxito de suspenso protagonizado por Joaquín Furriel.
  • Trama: Un hombre agobiado por las deudas desaparece para iniciar una nueva vida, pero su pasado lo persigue.
  • Elenco: Comparte elenco con Griselda Siciliani y Gabriel Goity, bajo la dirección de Sebastián Borensztein.
Resumen generado por Thinkindot AI
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