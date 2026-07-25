Reapareció Mauro Icardi con una chicana feroz en medio del conflicto con Wanda Nara

Lejos de bajar el perfil, Mauro Icardi reapareció este sábado con una historia publicada desde Milán, ciudad donde se encuentra junto a la China Suárez en medio del conflicto judicial que mantiene con Wanda Nara por sus hijas en común.
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Mauro Icardi publicó un mensaje contundente desde Milán en el momento más tenso de la disputa con Wanda Nara por las hijas que tienen en común.
Lejos de bajar el perfil, Mauro Icardi reapareció este sábado con una historia publicada desde Milán, ciudad donde se encuentra junto a la China Suárez en medio del conflicto judicial que mantiene con Wanda Nara por sus hijas en común.
El futbolista compartió una imagen desde una exclusiva tienda de lujo mientras disfrutaba de una jornada de compras con la actriz, y acompañó la publicación con un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta al juez que interviene en la causa. En su cuenta de Instagram, escribió con emojis de risa: "¿Alguien sabe si para ir de compras en Italia también le tengo que pedir permiso al juez argentino?".
En las últimas horas, la periodista Paula Varela reveló en Intrusos (América TV) que el juez Hagopián le habría dado 24 horas a Mauro Icardi para explicar los motivos de su viaje a Italia. Es que, luego de que sus hijas quedaran indocumentadas en Milán por el robo en el domicilio de la conductora durante sus vacaciones, el futbolista viajó a Italia con Eugenia, donde se mostraron de compras en una tienda de lujo.
Inicialmente había trascendido que el viaje tenía como objetivo firmar la documentación necesaria para que sus hijas obtuvieran nuevos pasaportes y pudieran regresar a la Argentina. Sin embargo, luego tomó fuerza otra versión: que el verdadero objetivo sería continuar con el proceso de restitución internacional de las menores ante la Justicia italiana. En paralelo, Angie Balbiani sostuvo en Puro Show (El Trece) que Icardi no firmaría esa documentación porque hacerlo podría afectar el pedido de restitución internacional que impulsa desde hace casi dos años.
Mientras Wanda Nara permanece en Italia intentando resolver la situación de los pasaportes de sus hijas tras el robo sufrido en su casa de Milán, Mauro Icardi continúa mostrando parte de su estadía en las redes. Esta vez eligió el humor y la ironía para referirse a la situación judicial. La publicación, realizada durante una salida de compras con la China Suárez, volvió a alimentar la polémica y dejó en evidencia que el enfrentamiento con su exesposa sigue sumando nuevos capítulos, tanto en los tribunales como en las redes sociales.
Nora Colosimo, la mamá de Wanda Nara, contó en PrimiciasYa (América TV) una durísima advertencia que Mauro Icardi le habría hecho llegar en plena guerra por Isabella y Francesca, las hijas que tiene en común con la conductora. Con tono indignado, reveló que la actitud actual del futbolista ya se la había anticipado él mismo: "Está empecinado en quitarle las hijas a la madre. Eso es algo que él me advirtió que lo iba a hacer. Me dijo: 'Le voy a hacer la vida imposible y las nenas se las voy a sacar'".
En la misma nota, Colosimo explicó el complicado presente que atraviesan sus nietas, que siguen sin poder regresar al país: "Nosotros el día del partido, las nenas se quedaron sin pasaportes para tomar un avión y volver a Buenos Aires. No pueden volver porque el papá ya dijo que se niega a firmar el documento necesario para que puedan viajar. Me acabo de enterar que él vino a Italia, pero no va a firmar nada y quiere quedarse con las nenas", señaló, visiblemente preocupada por la situación de Isabella y Francesca.