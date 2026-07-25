Reapareció Mauro Icardi con una chicana feroz en medio del conflicto con Wanda Nara

Mientras Wanda Nara permanece en Italia intentando resolver la situación de los pasaportes de sus hijas tras el robo sufrido en su casa de Milán, Mauro Icardi continúa mostrando parte de su estadía en las redes. Esta vez eligió el humor y la ironía para referirse a la situación judicial. La publicación, realizada durante una salida de compras con la China Suárez, volvió a alimentar la polémica y dejó en evidencia que el enfrentamiento con su exesposa sigue sumando nuevos capítulos, tanto en los tribunales como en las redes sociales.

¿Mauro Icardi amenazó a Wanda Nara?

Nora Colosimo, la mamá de Wanda Nara, contó en PrimiciasYa (América TV) una durísima advertencia que Mauro Icardi le habría hecho llegar en plena guerra por Isabella y Francesca, las hijas que tiene en común con la conductora. Con tono indignado, reveló que la actitud actual del futbolista ya se la había anticipado él mismo: "Está empecinado en quitarle las hijas a la madre. Eso es algo que él me advirtió que lo iba a hacer. Me dijo: 'Le voy a hacer la vida imposible y las nenas se las voy a sacar'".

En la misma nota, Colosimo explicó el complicado presente que atraviesan sus nietas, que siguen sin poder regresar al país: "Nosotros el día del partido, las nenas se quedaron sin pasaportes para tomar un avión y volver a Buenos Aires. No pueden volver porque el papá ya dijo que se niega a firmar el documento necesario para que puedan viajar. Me acabo de enterar que él vino a Italia, pero no va a firmar nada y quiere quedarse con las nenas", señaló, visiblemente preocupada por la situación de Isabella y Francesca.