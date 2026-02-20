Joaquín Furriel brilla en Netflix con un nuevo thriller psicológico y es el gran estreno del 2026
Esta nueva película llegó a Netflix con Joaquín Furriel como protagonista. Un thriller psicológico de alta tensión con personajes atrapados en un dilema moral irresoluble.
Joaquín Furriel brilla en Netflix con un nuevo thriller psicológico y es el gran estreno del 2026. (Foto: Archivo)
"Cortafuego" ya promete convertirse en uno de los estrenos más comentados del mes en Netflix. La nueva película de David Victori llegó a la plataforma este viernes 20 de febrero. Lo que parecía un simple drama familiar en un entorno natural se transformó en un thriller psicológico de alta tensión, protagonizado por Belén Cuesta, Enric Auquer y Joaquín Furriel.
La propuesta reunió a un elenco de primer nivel y apostó por una historia marcada por el duelo, la sospecha y el miedo. Pero lo que más llamó la atención fue el dilema moral que atraviesa a sus personajes: cuando todo arde, ¿hasta dónde se está dispuesto a llegar?
La dirección quedó en manos de David Victori, quien ya exploró territorios de tensión en la serie Sky Rojo y en la película No matarás. En esta ocasión, Victori profundizó en el terreno emocional. Apostó por silencios incómodos, miradas que esconden secretos y un entorno natural que se volvió asfixiante.
De qué trata "Cortafuego", la nueva película de Netflix
La película, producida por Anxo Rodríguez, de Espotlight Media, y Ferran Tomás, es un thriller psicológico que narra la historia de Mara (Belén Cuesta), quien tras la muerte de su marido, viaja con su hija Lide (Candela Martínez), su cuñado Luis (Joaquín Furriel), la mujer de éste, Elena (Diana Gómez) y el hijo de ambos (Mika Arias) a la casa de verano en el bosque para cerrar las heridas del pasado.
Pero lo que debía ser un mero trámite de despedida se convierte en una pesadilla cuando, tras una discusión, su hija desaparece en el bosque sin dejar rastro. La situación se vuelve crítica al declararse un incendio incontrolable en la zona. Ante el avance voraz de las llamas, la Guardia Civil se ve obligada a suspender el rescate de la niña y ordenar la evacuación inmediata.
Desesperada, Mara se niega a irse y en una decisión límite, la familia decide desafiar la orden y adentrarse en el bosque para buscar a la niña. Aislados, sin ayuda oficial y con el fuego cerrándoles el paso, su única esperanza es Santi (Enric Auquer), el guarda forestal de la zona. Pero a medida que el cerco se estrecha, Mara empieza a sospechar que el incendio no es la única amenaza: alguien está mintiendo.
Un elenco de primer nivel con Joaquín Furriel
Belén Cuesta
Enric Auquer
Joaquín Furriel
Diana Gómez
Candela Martínez
Mika Arias
Protagonizada por Belén Cuesta(La trinchera infinita, La casa de papel), Enric Auquer(Casa en llamas, Sky Rojo), Joaquín Furriel(El refugio atómico) y Diana Gómez(Valeria, La casa de papel), Cortafuego construye una atmósfera inquietante marcada por la angustia de una búsqueda contrarreloj y el impacto emocional de una pérdida que lo pone todo en duda. Completan el reparto Candela Martínez y Mika Arias.
El estreno de "Cortafuego" en Netflix
Netflix apostó fuerte por este lanzamiento. Este 20 de febrero marcará el momento en que el público descubra qué ocurrió realmente en ese bosque. El interrogante central quedará al descubierto solo tras el clic. Porque si algo dejó claro Cortafuego es que no todo es lo que parece. La desaparición, el incendio y las decisiones desesperadas son solo la superficie.
La película planteó una pregunta incómoda: cuando el peligro es inminente, ¿qué pesa más, la verdad o la supervivencia? El thriller psicológico llega en un contexto donde el género vive un momento de auge.
Este 20 de febrero, Netflix abrirá la puerta a un relato que comenzó con una despedida y terminó en sospecha. Y cuando las llamas se extingan, quedará algo más que cenizas.