Joaquín Furriel brilla en Netflix con un nuevo thriller psicológico y es el gran estreno del 2026

Pero lo que debía ser un mero trámite de despedida se convierte en una pesadilla cuando, tras una discusión, su hija desaparece en el bosque sin dejar rastro. La situación se vuelve crítica al declararse un incendio incontrolable en la zona. Ante el avance voraz de las llamas, la Guardia Civil se ve obligada a suspender el rescate de la niña y ordenar la evacuación inmediata.

Desesperada, Mara se niega a irse y en una decisión límite, la familia decide desafiar la orden y adentrarse en el bosque para buscar a la niña. Aislados, sin ayuda oficial y con el fuego cerrándoles el paso, su única esperanza es Santi (Enric Auquer), el guarda forestal de la zona. Pero a medida que el cerco se estrecha, Mara empieza a sospechar que el incendio no es la única amenaza: alguien está mintiendo.

Un elenco de primer nivel con Joaquín Furriel

Protagonizada por Belén Cuesta (La trinchera infinita, La casa de papel), Enric Auquer (Casa en llamas, Sky Rojo), Joaquín Furriel (El refugio atómico) y Diana Gómez (Valeria, La casa de papel), Cortafuego construye una atmósfera inquietante marcada por la angustia de una búsqueda contrarreloj y el impacto emocional de una pérdida que lo pone todo en duda. Completan el reparto Candela Martínez y Mika Arias.

El estreno de "Cortafuego" en Netflix

Netflix apostó fuerte por este lanzamiento. Este 20 de febrero marcará el momento en que el público descubra qué ocurrió realmente en ese bosque. El interrogante central quedará al descubierto solo tras el clic. Porque si algo dejó claro Cortafuego es que no todo es lo que parece. La desaparición, el incendio y las decisiones desesperadas son solo la superficie.

La película planteó una pregunta incómoda: cuando el peligro es inminente, ¿qué pesa más, la verdad o la supervivencia? El thriller psicológico llega en un contexto donde el género vive un momento de auge.

Este 20 de febrero, Netflix abrirá la puerta a un relato que comenzó con una despedida y terminó en sospecha. Y cuando las llamas se extingan, quedará algo más que cenizas.

Tráiler oficial de "Cortafuego" en Netflix