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Javier Milei respaldó a Flávio Bolsonaro de cara a las elecciones en Brasil y llamó a "evitar tragedias"

El mandatario argentino viajó a San Pablo para participar del lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro por el Partido Liberal. Durante su visita, también recibió la Orden de Ipiranga y cuestionó lo que definió como "el sometimiento al zurdo", en referencia a las ideologías progresistas de la región.

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Javier Milei respaldó a Flávio Bolsonaro de cara a las elecciones en Brasil. Foto: Reuters.

Javier Milei respaldó a Flávio Bolsonaro de cara a las elecciones en Brasil. Foto: Reuters.

El presidente Javier Milei encabezó este sábado una serie de actividades oficiales y políticas en la ciudad de San Pablo, Brasil, donde participó del lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro, y recibió la Orden de Ipiranga, la máxima condecoración otorgada por el estado paulista.

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El presidente Javier Milei, en el contraataque de la Argentina ante los ataques contra nuestro país. (Foto: A24.com)

Durante su visita, el mandatario argentino brindó un fuerte respaldo a la postulación del senador brasileño por el Partido Liberal (PL) de cara a las elecciones presidenciales de octubre y llamó a los países de la región a "evitar tragedias". Además, Milei cuestionó lo que definió como "el sometimiento al zurdo", en referencia a las ideologías progresistas de la región.

Milei fue condecorado con la Orden de Ipiranga en San Pablo

La agenda oficial comenzó durante la mañana en el Palacio dos Bandeirantes, sede del gobierno del estado de San Pablo, donde Milei fue recibido por el gobernador Tarcísio Gomes de Freitas.

En ese marco, el presidente argentino recibió la Orden de Ipiranga en el grado de Gran Cruz, la máxima distinción que entrega el estado paulista. El reconocimiento lleva el nombre del río donde se proclamó la independencia de Brasil.

Durante la ceremonia llamó la atención la presencia de una alfombra azul en lugar de la tradicional roja. Del encuentro también participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el intendente de San Pablo, Ricardo Nunes; y el canciller Pablo Quirno.

Luego de la recepción, Milei mantuvo una reunión de trabajo junto a autoridades brasileñas y Flávio Bolsonaro, quien fue incorporado al encuentro previo a la convención del Partido Liberal.

El respaldo de Milei a la candidatura de Flávio Bolsonaro

Más tarde, el presidente argentino participó de la Convención Nacional del Partido Liberal, realizada en el Mercado Livre Arena Pacaembú, donde se oficializó la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro para los comicios de octubre.

Antes del acto, Milei expresó su apoyo al senador brasileño y sostuvo: “Vinimos a acompañar la ola azul. Espero que terminemos de pintar el mapa como corresponde de una vez”.

La presencia del mandatario argentino en el lanzamiento de la candidatura del hijo de Jair Bolsonaro representa un gesto de cercanía con el sector político brasileño vinculado al expresidente y se da en un contexto de distancia con la administración de Luiz Inácio Lula da Silva.

Milei lamentó no haber podido visitar a Jair Bolsonaro

Durante su paso por Brasil, Javier Milei también se refirió a la imposibilidad de concretar una visita a Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria en Brasilia tras las medidas adoptadas por la Justicia brasileña.

En un video difundido en sus redes sociales, el mandatario argentino le comentó a Flávio Bolsonaro: “Es una pena que no pude ver a tu papá”.

El senador brasileño respondió que la visita podría concretarse en otro momento y le agradeció la presencia en el país: “Qué bueno verte, amigo mío. Este abrazo es de mi padre. Gracias por todo”.

En el intercambio, Milei volvió a remarcar el motivo de su viaje: “Vinimos a acompañar la ola azul, que sea el momento, y terminemos de pintar el mapa como corresponde de una vez. Hay una gran esperanza para octubre”.

La conversación finalizó con un mensaje de Flávio Bolsonaro sobre la necesidad de "combatir el terrorismo juntos", una frase que Milei respondió con un breve: “Exactamente”.

La visita que modificó la agenda presidencial en Argentina

Para priorizar su presencia en Brasil, la Casa Rosada reprogramó la participación de Milei en el acto inaugural de la Exposición Rural de Palermo, que finalmente fue trasladado para este domingo.

La visita del presidente argentino y su respaldo a la candidatura de Flávio Bolsonaro se producen en un contexto de distancia política con el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, con vínculos institucionales que se mantienen principalmente a través de encuentros multilaterales como el G20 y el Mercosur.

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