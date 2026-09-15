Netflix redobla la apuesta con el estreno de 6 series y 2 películas hechas en Argentina

Jimena Barón, Candela Vetrano y Muriel Santa Ana protagonizarán El amor es otra cosa, una nueva serie de comedia, que comenzó su rodaje la semana pasada, anclada en la ternura y las amistades inesperadas.

Además, inicia en breve el rodaje de La ciudad, una nueva serie en la ciudad de Rosario, Santa Fe, que explora los lazos familiares, la fe en el fútbol y la vida del barrio La Granada, producida por Pampa Films. Creada y escrita por Javier Gómez Santander, después de su exitoso paso por La Casa de Papel y por Nahuel Gallotta, autor del libro “Te hice Pica”.

En los próximos meses entran también en producción dos películas: Ümana, una comedia familiar sobre la sensibilidad humana en tiempos de aceleración tecnológica, con Natalia Oreiro y Alex Pelao; y Volver a brillar, una comedia romántica que celebra el amor por el oficio de actuar, protagonizada por Adrián Suar junto a Dolores Fonzi.

Por último, la ya anunciada tercera temporada de En el barro comenzó su rodaje en julio, con los regresos de Ana Garibaldi, Valentina Zenere, Lorena Vega, Carolina Ramírez y Érika de Sautu Riestra, con las participaciones especiales de Juana Molina y María Becerra. Además, tendrá las presentaciones de Camila Platee y Susy Shock.

Segundo semestre sin pausas: estrenos mensuales para todos los gustos

Después del éxito de Moria, y el lanzamiento reciente de la película documental Fito Páez: el mundo cabe en una canción, llegará a Netflix una nueva historia argentina cada mes en lo que resta del año: