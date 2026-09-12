Está en Netflix, tiene 8 episodios y es la serie corta que vas a terminar en un solo día

La nueva profesora intentará adaptarse a su trabajo, pero la situación se complicará cuando descubra más detalles sobre la docente a la que reemplazó.

Viruca, la profesora anterior, murió poco antes de la llegada de Raquel. La versión conocida apuntaba a un suicidio, pero algunas circunstancias alrededor de su muerte comenzarán a despertar dudas.

A partir de ese momento, Raquel irá involucrándose cada vez más en el misterio. Lo que empezó como una amenaza dirigida hacia ella terminará conectándose con el pasado de Viruca y con diferentes personas del pueblo.

Según el resumen oficial en Netflix: "Una profesora se ve atormentada por una muerte sospechosa que ocurrió hace poco en el instituto donde acaba de empezar a trabajar... y comienza a temer por su vida".

El elenco principal de El desorden que dejas

Inma Cuesta

Bárbara Lennie

Tamar Novas

Arón Piper

Roberto Enríquez

Roque Ruíz

Isabel Garrido

Fede Pérez

Alfonso Agra

Susana Dans

Una miniserie pensada para maratonear en Netflix

Con solo ocho episodios, El desorden que dejas ofrece una historia relativamente corta para quienes prefieren evitar series con muchas temporadas.

La estructura de miniserie favorece además el avance de la investigación. La historia mantiene su foco en los acontecimientos de Novariz y en las preguntas que surgen después de la llegada de Raquel.

El espectador podrá avanzar rápidamente de un episodio a otro mientras intenta descubrir qué ocurrió realmente con Viruca y quién está detrás de las amenazas.

El ritmo combina momentos de investigación con conflictos personales y escenas centradas en los estudiantes. De esta manera, la producción no depende de un único misterio, sino que desarrolla diferentes relaciones alrededor de la historia principal.

Para quienes buscan una ficción para ver durante un fin de semana, los ocho capítulos permiten completar la historia sin tener que comprometerse con varias temporadas.

¿Por qué puede ser una buena opción para el fin de semana?

La principal ventaja para quienes buscan una serie corta está en su extensión. Son ocho episodios que permiten seguir una historia completa sin tener que dedicar semanas a una producción extensa.

A eso se suma una premisa que presenta el conflicto desde los primeros minutos. Raquel no tarda en recibir la amenaza y tampoco tarda en descubrir que la muerte de Viruca está rodeada de interrogantes.

El misterio se construye a través de los personajes. La profesora, sus alumnos, sus parejas y los habitantes del pueblo están relacionados de distintas maneras con los acontecimientos.

La producción también combina diferentes elementos que pueden atraer a quienes disfrutan del género: suspenso, drama, secretos, investigación y tensión psicológica.

Mirá el tráiler de El desorden que dejas en Netflix