La fuerte confesión de la familia que usurpó la casa de L-Gante: “No tenemos ni...”

La conversación permitió conocer algunas de las dificultades cotidianas que enfrenta la familia dentro de la vivienda. El hombre aseguró que incluso tienen inconvenientes para acceder a productos básicos y lanzó una frase que llamó especialmente la atención durante el programa: “No tenemos ni papel higiénico”.

Mientras avanzaba el móvil, Mercedes Ninci ingresó en distintos sectores de la propiedad y mostró parte de los alimentos disponibles en la casa. La mujer que vive allí explicó que no recibe asistencia social ni bolsones de comida provenientes de la provincia y señaló que, por ahora, cuentan con la ayuda de un familiar.

“Mi suegra ayer nos trajo mercadería para que comamos”, relató la mujer. Entre los productos que pudieron verse durante la transmisión había puré de tomate, galletitas, fideos, yerba, azúcar, grasa para cocinar y harina.

Fue en ese momento que, desde el estudio, el médico Guillermo Capuya observó la mercadería disponible y advirtió sobre la falta de variedad en la alimentación de la familia. “No tienen fruta, verdura, proteínas pocas”, señaló durante el intercambio televisivo.

Frente a ese comentario, el hombre defendió la capacidad de su pareja para cocinar con los pocos elementos que tienen a disposición. “Mi señora cocina re bien, con una papa y una cebolla te hace cualquier cosa”, aseguró.

La situación también fue analizada en vivo junto a Moria Casán, quien conversó directamente con la pareja durante el programa. En ese intercambio, el hombre volvió a referirse al miedo que, según contó, siente frente a una eventual represalia.

De acuerdo con su relato, L-Gante habría llegado hasta la propiedad acompañado por otras personas y, según su versión, habría estado “enfierrado” con la intención de desalojarlos del lugar.

Además, el hombre realizó una fuerte acusación contra el cantante y cuestionó su manera de manejar el conflicto. “Elián coimea a todos, les da plata. Quiere que todos estén para él. Por la plata baila el mono”, sostuvo.

Finalmente, explicó que su principal temor está relacionado con lo que pueda sucederle cuando salga de la vivienda y con la seguridad de sus hijos. “Tengo miedo de salir, que le dé 100 dólares a alguno y me hagan pelota a mí. Yo tengo a mi nene, nada más”, concluyó.

De qué se lo acusa a L-gante en la nuevo denuncia que enfrenta

L-Gante enfrenta una nueva denuncia judicial que complica su presente. El cantante fue señalado, junto con personas de su entorno, por presuntas amenazas agravadas y coacción armada en General Rodríguez.

Según la presentación realizada por una mujer y su pareja, ambos habrían sido intimidados para abandonar la vivienda que alquilaban. De acuerdo con su relato, un hombre identificado como “El Oso”, a quien vinculan con la familia del artista, les habría exigido que dejaran el inmueble.

Días más tarde, siempre según la denuncia, L-Gante habría llegado al lugar acompañado por varias personas. El grupo presuntamente ingresó por la fuerza y amenazó a los ocupantes con armas de fuego.

A raíz de la investigación, la Justicia ordenó tres allanamientos en General Rodríguez. Se secuestraron un automóvil y tres teléfonos celulares. Valenzuela quedó vinculado a una causa por amenazas coactivas agravadas, amenazas simples y violación de domicilio. La investigación continúa para determinar la responsabilidad de cada involucrado.