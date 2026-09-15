Furor en Netflix por el estreno de "Animales", la nueva película de Ben Affleck

La historia se apoyará así en una combinación de secuestro, tensión familiar, poder político y engaños. El conflicto no estará limitado a encontrar al niño. También pondrá a prueba la relación de la pareja y la imagen pública del protagonista.

El punto de partida permitirá que el relato avance alrededor de una pregunta central: hasta dónde estarán dispuestos a llegar los padres para recuperar a su hijo.

(Foto: Gentileza Netflix).

El tráiler oficial ya fue presentado como parte de la campaña de lanzamiento de la película. El adelanto permitirá conocer el tono de la producción y anticipará el escenario de tensión en el que se moverán sus protagonistas.

Ben Affleck vuelve a ponerse detrás de cámara

Uno de los principales atractivos de Animales será la participación de Ben Affleck como director. El actor también integrará el elenco y participará de la producción.

El guion estará firmado por Connor O. McIntyre, Billy Ray y Ben Affleck. De esta manera, el proyecto reunirá a Affleck en distintas funciones creativas dentro de una historia que estará centrada en una familia enfrentada a una situación extrema.

(Foto: Gentileza Netflix).

Ben Affleck también estará acompañado en la producción por Brad Weston, Collin Creighton, Matt Damon, Dani Bernfeld y Luciana Damon.

La producción ejecutiva estará a cargo de Michael Beugg; Kevin Halloran, Michael Joe de Artists Equity; Graham Taylor, Chris Rice, Christopher Slager y Dan Guando de Fifth Season.

El elenco principal de Animales con Ben Affleck

Ben Affleck

Kerry Washington

Gillian Anderson

Adriana Paz

Ray Fisher

Christopher Woodley

Matt Gerald

Jacob Estrada

Luis Gerardo Méndez

Steven Yeun

(Foto: Gentileza Netflix).

¿Cuándo se estrena Animales en Netflix?

Animales llegará a Netflix el 9 de octubre, según anunció oficialmente la plataforma. El lanzamiento está acompañado por el tráiler oficial y por el arte principal de la producción.

La campaña de promoción ya comenzó a mostrar imágenes de la película y a presentar a sus protagonistas. El material difundido también permitirá conocer parte de la identidad visual que tendrá el thriller.

Con Ben Affleck como director, protagonista y productor, Kerry Washington y Gillian Anderson entre las figuras principales del elenco y una trama centrada en una familia sometida a una presión extrema, la película se prepara para desembarcar en Netflix durante octubre.

Ficha técnica de Animales en Netflix

DIRECTOR: Ben Affleck

Ben Affleck GUION: Connor O. McIntyre, Billy Ray y Ben Affleck

Connor O. McIntyre, Billy Ray y Ben Affleck PRODUCCIÓN: Brad Weston, Collin Creighton, Ben Affleck, Matt Damon, Dani Bernfeld, Luciana Damon

Brad Weston, Collin Creighton, Ben Affleck, Matt Damon, Dani Bernfeld, Luciana Damon PRODUCCIÓN EJECUTIVA: Michael Beugg; Kevin Halloran, Michael Joe de Artists Equity; Graham Taylor, Chris Rice, Christopher Slager y Dan Guando de Fifth Season

Michael Beugg; Kevin Halloran, Michael Joe de Artists Equity; Graham Taylor, Chris Rice, Christopher Slager y Dan Guando de Fifth Season ELENCO: Ben Affleck, Kerry Washington, Gillian Anderson, Adriana Paz, Ray Fisher, Christopher Woodley, Matt Gerald, Jacob Estrada, con Luis Gerardo Méndez y Steven Yeun

Tráiler oficial de Animales en Netflix