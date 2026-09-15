Furor en Netflix por el estreno de "Animales", la nueva película de Ben Affleck

La historia se apoyará así en una combinación de secuestro, tensión familiar, poder político y engaños. El conflicto no estará limitado a encontrar al niño. También pondrá a prueba la relación de la pareja y la imagen pública del protagonista.
El punto de partida permitirá que el relato avance alrededor de una pregunta central: hasta dónde estarán dispuestos a llegar los padres para recuperar a su hijo.
(Foto: Gentileza Netflix).
El tráiler oficial ya fue presentado como parte de la campaña de lanzamiento de la película. El adelanto permitirá conocer el tono de la producción y anticipará el escenario de tensión en el que se moverán sus protagonistas.
Ben Affleck vuelve a ponerse detrás de cámara
Uno de los principales atractivos de Animales será la participación de Ben Affleck como director. El actor también integrará el elenco y participará de la producción.
El guion estará firmado por Connor O. McIntyre, Billy Ray y Ben Affleck. De esta manera, el proyecto reunirá a Affleck en distintas funciones creativas dentro de una historia que estará centrada en una familia enfrentada a una situación extrema.
(Foto: Gentileza Netflix).
Ben Affleck también estará acompañado en la producción por Brad Weston, Collin Creighton, Matt Damon, Dani Bernfeld y Luciana Damon.
La producción ejecutiva estará a cargo de Michael Beugg; Kevin Halloran, Michael Joe de Artists Equity; Graham Taylor, Chris Rice, Christopher Slager y Dan Guando de Fifth Season.
El elenco principal de Animales con Ben Affleck
- Ben Affleck
- Kerry Washington
- Gillian Anderson
- Adriana Paz
- Ray Fisher
- Christopher Woodley
- Matt Gerald
- Jacob Estrada
- Luis Gerardo Méndez
- Steven Yeun
(Foto: Gentileza Netflix).
¿Cuándo se estrena Animales en Netflix?
Animales llegará a Netflix el 9 de octubre, según anunció oficialmente la plataforma. El lanzamiento está acompañado por el tráiler oficial y por el arte principal de la producción.
La campaña de promoción ya comenzó a mostrar imágenes de la película y a presentar a sus protagonistas. El material difundido también permitirá conocer parte de la identidad visual que tendrá el thriller.
Con Ben Affleck como director, protagonista y productor, Kerry Washington y Gillian Anderson entre las figuras principales del elenco y una trama centrada en una familia sometida a una presión extrema, la película se prepara para desembarcar en Netflix durante octubre.
Ficha técnica de Animales en Netflix
- DIRECTOR: Ben Affleck
- GUION: Connor O. McIntyre, Billy Ray y Ben Affleck
- PRODUCCIÓN: Brad Weston, Collin Creighton, Ben Affleck, Matt Damon, Dani Bernfeld, Luciana Damon
- PRODUCCIÓN EJECUTIVA: Michael Beugg; Kevin Halloran, Michael Joe de Artists Equity; Graham Taylor, Chris Rice, Christopher Slager y Dan Guando de Fifth Season
- ELENCO: Ben Affleck, Kerry Washington, Gillian Anderson, Adriana Paz, Ray Fisher, Christopher Woodley, Matt Gerald, Jacob Estrada, con Luis Gerardo Méndez y Steven Yeun
Tráiler oficial de Animales en Netflix