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Furor en Netflix por el estreno de "Animales", la nueva película de Ben Affleck

Ben Affleck dirige y protagoniza este nuevo thriller en Netflix, donde la vida aparentemente perfecta de un político se hará pedazos en un instante.

Furor en Netflix por el estreno de Animales

Furor en Netflix por el estreno de "Animales", la nueva película de Ben Affleck. (Foto: Gentileza Netflix)

Animales ya tiene fecha de estreno en Netflix y presentó oficialmente su tráiler y arte principal. La película estará dirigida por Ben Affleck, quien además formará parte del elenco y del equipo de producción. La historia seguirá a una pareja que enfrentará una situación extrema después de que su hijo sea secuestrado.

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El nuevo thriller estará ambientado en Los Ángeles y tendrá como protagonista a un candidato a alcalde que verá cómo su vida política y familiar queda completamente alterada. Junto con su esposa, deberá encontrar una manera de reunir el dinero necesario para pagar un rescate mientras ambos quedan atrapados en una compleja red de engaños.

La producción llegará a la plataforma el 9 de octubre y reunirá a un elenco encabezado por Affleck, Kerry Washington y Gillian Anderson.

(Foto: Gentileza Netflix).

(Foto: Gentileza Netflix).

¿De qué trata la película Animales en Netflix?

Según la sinopsis oficial: "Cuando secuestran a su hijo, un candidato a alcalde de Los Ángeles y su esposa caen en una compleja red de engaños mientras buscan desesperadamente reunir dinero para el rescate, pero sus decisiones podrían destruirles la vida".

La historia se apoyará así en una combinación de secuestro, tensión familiar, poder político y engaños. El conflicto no estará limitado a encontrar al niño. También pondrá a prueba la relación de la pareja y la imagen pública del protagonista.

El punto de partida permitirá que el relato avance alrededor de una pregunta central: hasta dónde estarán dispuestos a llegar los padres para recuperar a su hijo.

(Foto: Gentileza Netflix).

(Foto: Gentileza Netflix).

El tráiler oficial ya fue presentado como parte de la campaña de lanzamiento de la película. El adelanto permitirá conocer el tono de la producción y anticipará el escenario de tensión en el que se moverán sus protagonistas.

Ben Affleck vuelve a ponerse detrás de cámara

Uno de los principales atractivos de Animales será la participación de Ben Affleck como director. El actor también integrará el elenco y participará de la producción.

El guion estará firmado por Connor O. McIntyre, Billy Ray y Ben Affleck. De esta manera, el proyecto reunirá a Affleck en distintas funciones creativas dentro de una historia que estará centrada en una familia enfrentada a una situación extrema.

(Foto: Gentileza Netflix).

(Foto: Gentileza Netflix).

Ben Affleck también estará acompañado en la producción por Brad Weston, Collin Creighton, Matt Damon, Dani Bernfeld y Luciana Damon.

La producción ejecutiva estará a cargo de Michael Beugg; Kevin Halloran, Michael Joe de Artists Equity; Graham Taylor, Chris Rice, Christopher Slager y Dan Guando de Fifth Season.

El elenco principal de Animales con Ben Affleck

  • Ben Affleck
  • Kerry Washington
  • Gillian Anderson
  • Adriana Paz
  • Ray Fisher
  • Christopher Woodley
  • Matt Gerald
  • Jacob Estrada
  • Luis Gerardo Méndez
  • Steven Yeun
(Foto: Gentileza Netflix).

(Foto: Gentileza Netflix).

¿Cuándo se estrena Animales en Netflix?

Animales llegará a Netflix el 9 de octubre, según anunció oficialmente la plataforma. El lanzamiento está acompañado por el tráiler oficial y por el arte principal de la producción.

La campaña de promoción ya comenzó a mostrar imágenes de la película y a presentar a sus protagonistas. El material difundido también permitirá conocer parte de la identidad visual que tendrá el thriller.

Con Ben Affleck como director, protagonista y productor, Kerry Washington y Gillian Anderson entre las figuras principales del elenco y una trama centrada en una familia sometida a una presión extrema, la película se prepara para desembarcar en Netflix durante octubre.

Ficha técnica de Animales en Netflix

  • DIRECTOR: Ben Affleck
  • GUION: Connor O. McIntyre, Billy Ray y Ben Affleck
  • PRODUCCIÓN: Brad Weston, Collin Creighton, Ben Affleck, Matt Damon, Dani Bernfeld, Luciana Damon
  • PRODUCCIÓN EJECUTIVA: Michael Beugg; Kevin Halloran, Michael Joe de Artists Equity; Graham Taylor, Chris Rice, Christopher Slager y Dan Guando de Fifth Season
  • ELENCO: Ben Affleck, Kerry Washington, Gillian Anderson, Adriana Paz, Ray Fisher, Christopher Woodley, Matt Gerald, Jacob Estrada, con Luis Gerardo Méndez y Steven Yeun

Tráiler oficial de Animales en Netflix

En pocas palabras

  • Estreno en Netflix: La película "Animales", dirigida y protagonizada por Ben Affleck, llega a la plataforma el 9 de octubre.
  • Trama principal: Un candidato a alcalde y su esposa deben pagar un rescate por el secuestro de su hijo, enfrentando engaños y poniendo a prueba su relación.
  • Elenco destacado: El film cuenta con las actuaciones de Ben Affleck, Kerry Washington y Gillian Anderson, entre otros.
Resumen generado por Thinkindot AI
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