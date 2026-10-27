El particular posteo que Martín Migueles le dedicó a Isabella y que podría enfurecer a Mauro Icardi

"Hace diez años nacía en Milán Isabella, mi quinta hija. No conozco ni voy a conocer a un amor más grande que este. Gracias por ser la nena más dulce y buena", indicó la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe).

Y cerró emocionada: "Deseo que siempre seas así de feliz. Te ama mucho tu mamá". Habrá que esperar para ver la repercusión que tendrá el mensaje de Migueles a Isabella y si se expresa al respecto Mauro Icardi en medio de la tensión con su ex.

Por el momento el futbolista, que aún no definió en qué club jugará tras finalizar su contrato con el Galatasaray de Turquía, no se pronunció desde la virtualidad acerca del cumpleaños de su hija.

Las fotos íntimas e inéditas con las que Wanda Nara confirmó su noviazgo con Martín Migueles

En el marco del cumpleaños número 42 de Martín Migueles, la conductora Wanda Nara compartió un romántico posteo con fotos de la intimidad de la pareja.

En las mismas se observan distintos momentos del día a día donde se los ve románticos y a puro beso. La mediática optó por dos collages de fotos en color blanoc y negro desde sus historias para expresar sus sentimientos hacia Martín Migueles.

"HB", expresó en el posteo Wanda Nara mencionando a su pareja y agregando los emojis de una torta de cumpleaños y un corazón. En otra historia agregó un cangrejo y otro corazón con fotos donde se los ve bien románticos y en la cama.

Por un momento Wanda Nara dejó de lado el misterio sobre su relación y abrió su corazón con imágenes que reflejan el gran presente que atraviesan juntos en un noviazgo que se consolida a paso firme y lejos de la exposición.