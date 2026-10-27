La revelación de Josefina Lynch sobre Emanuel Ortega y el escándalo íntimo con su hermana que destrozó a Prandi

Sin embargo, Lynch fue más allá y apuntó contra Martín Salwe, señalado como quien difundió el rumor de índole sexual. Molesta por el tratamiento que recibió el tema, reclamó una disculpa y cuestionó la interpretación que se hizo de la visita al estudio.

“La persona que inventó este rumor de índole sexual debería, como mínimo, pedir disculpas. Al parecer, al circo mediático le resultó imposible creer que dos mujeres que cantan pudieran ir a un estudio de grabación a hacer música juntas y no a tener sexo”, disparó.

Además, la cantante planteó una reflexión sobre el tratamiento de estas versiones y la posibilidad de que existan diferencias según el género. “Quizás todos deberíamos preguntarnos si dos hombres (más aún, hermanos) recibirían las mismas acusaciones aberrantes en las mismas circunstancias”, sostuvo.

Por último, Josefina Lynch dejó en claro que no quiere seguir alimentando la controversia y advirtió sobre el impacto de las versiones que circulan públicamente. “Quiero poner fin a todo esto y recordar que del otro lado de estas afirmaciones repudiables hay personas reales”, concluyó.

Qué fue lo que se dijo sobre un supuesto trío entre Josefina Lynch, su hermana y Emanuel Ortega

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega continúa generando repercusiones y sumando versiones inesperadas. En medio de los rumores que involucran al cantante con Josefina Lynch, días pasados salió a la luz una información todavía más explosiva que, sin duda, sumó un nuevo capítulo a la polémica. Según trascendió, el músico también habría tenido un vínculo con Tita, la hermana de la artista.

La impactante versión fue revelada por Martín Salwe en SQP (América TV), donde el panelista dio detalles de los encuentros que habrían compartido Ortega y Josefina Lynch en un estudio de grabación. Su relato puso el foco en la presencia de una tercera persona y abrió interrogantes sobre lo que habría ocurrido durante aquellas jornadas.

“Hasta ahora siempre se habló que en esos tres días, solo eran dos actores, Emanuel y Josefina. Ella va acompañada al estudio de Tita, como es cantante, le dice, que cante con nosotros. A esa pieza musical que tenía por hacer, el coro lo hace Josefina y Tita”, explicó Salwe al reconstruir cómo se habría sumado la hermana de Josefina a los encuentros.

Pero el momento más impactante llegó cuando el periodista avanzó con una versión que involucraría a ambas hermanas y al hijo de Palito Ortega. La revelación sorprendió en el programa y sumó un ingrediente inesperado a las especulaciones que rodean la separación de Julieta Prandi.

“Habría sucedido que Emanuel no solo estuvo con Josefina sino también con Tita, la hermana. Un trío”, afirmó Martín Salwe, al plantear la posibilidad de que el músico hubiera mantenido encuentros con las dos mujeres.

De esta manera, la ruptura de Prandi y Ortega continúa en el centro de la escena, mientras surgen nuevas versiones sobre el vínculo del cantante con Josefina Lynch y su hermana. Por el momento, se trata de una información difundida en el ciclo televisivo, que volvió a instalar el tema y generó sorpresa por el alcance de las declaraciones.