Netflix sorprende con la tercera temporada de la serie más vista de todos los tiempos

Más adelante se darán a conocer más detalles sobre la tercera temporada de Merlina.

La segunda temporada de Merlina se estrenó el año pasado y rápidamente se convirtió en la quinta serie en inglés más vista de todos los tiempos, siguiendo el éxito sin precedentes de la primera temporada de la serie de éxito mundial, que sigue siendo la serie en inglés más vista de todos los tiempos en Netflix.

Elenco Merlina 3 Fotos: Gentileza Netflix.

Conocé todos los detalles acerca de Merlina

La temporada 1 de Merlina es la serie de televisión en inglés más popular de Netflix de todos los tiempos y la temporada 2 es la quinta serie de televisión en inglés más popular. La serie es una historia de misterio sobrenatural que narra los años de Merlina Addams como estudiante en la Academia Nevermore.

Elenco: Jenna Ortega (Merlina Addams), Emma Myers (Enid Sinclair), Hunter Doohan (Tyler Galpin), Joy Sunday (Bianca Barclay), Moosa Mostafa (Eugene Ottinger), Georgie Farmer (Ajax Petropolus), Isaac Ordonez (Pericles Addams), Billie Piper (Isadora Capri), Luyanda Unati Lewis-Nyawo (Sheriff Ritchie Santiago), Victor Dorobantu (Dedos), Evie Templeton (Agnes DeMille), con Luis Guzmán (Homero Addams), Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams), Joanna Lumley (la abuela Hester Frump) y Fred Armisen (tío Lucas).

Basada en los personajes creados por Charles Addams

Creadores / showrunners / producción ejecutiva / guionistas: Alfred Gough y Miles Millar

Director / productor ejecutivo: Tim Burton

Estudio: MGM Television

Anuncio del elenco de Merlina: Temporada 3 en Netflix

El toque de Tim Burton en Merlina

El sello de Tim Burton es inconfundible en la producción. Su capacidad para combinar lo macabro con lo entrañable se nota en cada episodio. Los escenarios oscuros, los giros inesperados y el cuidado estético son parte de lo que llevó a la serie a conquistar audiencias en todo el mundo.

Burton no solo aportó su visión artística, sino que también participó como productor ejecutivo, garantizando que la serie mantuviera una identidad clara y coherente con la esencia de Merlina Addams.