Netflix sorprende con la tercera temporada de la serie más vista de todos los tiempos
Netflix completa el elenco de la tercera temporada con Winona Ryder, Chris Sarandon, Noah Taylor, Oscar Morgan y Kennedy Moyer.
Netflix sorprende con la tercera temporada de la serie más vista de todos los tiempos. (Foto: Archivo)
Este lunes, Netflix anunció que Winona Ryder (Beetlejuice, Beetlejuice; Stranger Things), Chris Sarandon (Tarde de perros, La princesa prometida), Noah Taylor (Peaky Blinders, Game Of Thrones), Oscar Morgan (A Knight of the Seven Kingdoms, Gotham Knights), Kennedy Moyer (Task: Unidad especial, Un buen ladrón) y otros se unen al elenco de Merlina, cuya producción de la tercera temporada de la serie más vista de todos los tiempos de Netflix ya está en marcha cerca de Dublín, Irlanda.
Se unen a la ya anunciada Eva Green (El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares y Sombras tenebrosas), quien interpretará a Ophelia, la hermana de Morticia Addams, así como a los miembros del elenco que regresan: Jenna Ortega (Merlina Addams), Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams), Luis Guzmán (Homero Addams) y muchos más.
Los creadores, showrunners y productores ejecutivos Al Gough y Miles Millar señalaron: "Es un oscuro placer para nosotros abrir de par en par las puertas de la Academia Nevermore una vez más al comenzar la producción de la tercera temporada. Agradecemos a nuestro invencible elenco y equipo su continuo compromiso con la fatalidad y la tristeza. A los fans, les agradecemos su paciencia y sus voraces comentarios en línea: sus retorcidas teorías han inspirado pesadillas. Esta temporada damos la bienvenida a nuevos estudiantes, nuevos profesores y desenterramos algunos secretos de la familia Addams que llevaban mucho tiempo ocultos. No digan que no se les advirtió".
Por su parte, el productor ejecutivo y director Tim Burton afirmó: "Estoy muy emocionado por volver para la tercera temporada y es genial reunirme con todo el elenco original. La incorporación de algunos amigos queridos y antiguos colaboradores míos, como Eva, Chris y Noah, hace que esta temporada sea aún más especial. Me siento muy afortunado".
Más adelante se darán a conocer más detalles sobre la tercera temporada de Merlina.
La segunda temporada de Merlina se estrenó el año pasado y rápidamente se convirtió en la quinta serie en inglés más vista de todos los tiempos, siguiendo el éxito sin precedentes de la primera temporada de la serie de éxito mundial, que sigue siendo la serie en inglés más vista de todos los tiempos en Netflix.
Conocé todos los detalles acerca de Merlina
La temporada 1 de Merlina es la serie de televisión en inglés más popular de Netflix de todos los tiempos y la temporada 2 es la quinta serie de televisión en inglés más popular. La serie es una historia de misterio sobrenatural que narra los años de Merlina Addams como estudiante en la Academia Nevermore.
Elenco: Jenna Ortega (Merlina Addams), Emma Myers (Enid Sinclair), Hunter Doohan (Tyler Galpin), Joy Sunday (Bianca Barclay), Moosa Mostafa (Eugene Ottinger), Georgie Farmer (Ajax Petropolus), Isaac Ordonez (Pericles Addams), Billie Piper (Isadora Capri), Luyanda Unati Lewis-Nyawo (Sheriff Ritchie Santiago), Victor Dorobantu (Dedos), Evie Templeton (Agnes DeMille), con Luis Guzmán (Homero Addams), Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams), Joanna Lumley (la abuela Hester Frump) y Fred Armisen (tío Lucas).
Basada en los personajes creados por Charles Addams
Creadores / showrunners / producción ejecutiva / guionistas: Alfred Gough y Miles Millar
Director / productor ejecutivo: Tim Burton
Estudio: MGM Television
Anuncio del elenco de Merlina: Temporada 3 en Netflix
Embed
El toque de Tim Burton en Merlina
El sello de Tim Burton es inconfundible en la producción. Su capacidad para combinar lo macabro con lo entrañable se nota en cada episodio. Los escenarios oscuros, los giros inesperados y el cuidado estético son parte de lo que llevó a la serie a conquistar audiencias en todo el mundo.
Burton no solo aportó su visión artística, sino que también participó como productor ejecutivo, garantizando que la serie mantuviera una identidad clara y coherente con la esencia de Merlina Addams.