Furor en Netflix por la comedia romántica más popular en Argentina y es la película del momento

La protagonista decidió poner fin a una relación estable para descubrir quién era fuera de ese vínculo. A partir de esa ruptura, inició un proceso de autoconocimiento que la llevó a enfrentarse con miedos, contradicciones y deseos postergados. En el camino, se rodeó de amigas que vivieron el amor desde extremos muy diferentes.

Una de ellas celebró la libertad nocturna y el disfrute sin ataduras. Otra persiguió con urgencia la idea de formar una familia, mientras que la tercera intentó equilibrar su carrera profesional con sus emociones. Esa diversidad de miradas enriqueció la narrativa y evitó caer en una única definición de felicidad.

Cómo ser soltera 2

El film transformó esas experiencias en un retrato ligero, pero honesto, sobre el miedo a quedarse solo y la presión social por emparejarse. A través de situaciones cómicas, puso sobre la mesa temas que muchas veces quedaron relegados en las comedias románticas clásicas.

Dakota Johnson protagoniza esta comedia romántica

El papel principal estuvo interpretado por Dakota Johnson, quien encarnó a Alice Kepley. Su actuación se alejó de los estereotipos y mostró a un personaje vulnerable, contradictorio y en plena búsqueda personal. Esa naturalidad fue uno de los puntos más destacados.

Johnson ya contaba con una trayectoria reconocida, pero este rol le permitió explorar un registro más cotidiano y cercano. Su personaje funcionó como hilo conductor de la historia, aunque nunca eclipsó a los demás relatos que se entrelazaron a lo largo del film.

Cómo ser soltera 3

El elenco de la película "Cómo ser soltera"

Dakota Johnson

Rebel Wilson

Leslie Mann

Damon Wayans Jr.

Anders Holm

Alison Brie

Nicholas Braun

Jake Lacy

Jason Mantzoukas

La dirección estuvo a cargo de Christian Ditter, quien ya había trabajado en proyectos de gran alcance internacional. Su mirada aportó dinamismo y un ritmo ágil que sostuvo el interés durante todo el metraje. La película se estrenó oficialmente en 2016 y, desde entonces, encontró nuevas audiencias en cada etapa de su recorrido.

El guion se basó en la novela homónima publicada en 2008 por Liz Tuccillo. Aunque la adaptación cinematográfica tomó varias libertades respecto del libro original, conservó la esencia del planteo inicial: explorar qué significa estar solo en una sociedad que insiste en emparejar a sus protagonistas.

Cómo ser soltera 4

Una comedia romántica que se animó a incomodar

Lejos de idealizar la soltería, el film mostró también sus contradicciones, miedos y momentos de vacío. Esa honestidad fue clave para conectar con el público. El humor funcionó como vehículo, pero el trasfondo emocional aportó profundidad al relato.

La película dejó en claro que no existía una única forma correcta de vivir el amor. Esa premisa, simple pero potente, explicó por qué continuó siendo relevante dentro del catálogo de Netflix y por qué siguió apareciendo entre las recomendaciones de la plataforma.

Tráiler oficial de la película "Cómo ser soltera"