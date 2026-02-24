Furor en Netflix por la comedia romántica más popular en Argentina y es la película del momento
En Netflix, Dakota Johnson protagoniza la película que desnuda el lado más crudo de la soltería moderna y vuelve a generar debate.
Furor en Netflix por la comedia romántica más popular en Argentina y es la película del momento. (Foto: Archivo)
Netflix volvió a sorprender con una de esas producciones que, sin ser un estreno reciente, recuperó fuerza en el catálogo y se transformó en tema de conversación. Esta película estadounidense estrenada en 2016 regresó al centro de la escena. Con una duración aproximada de 110 minutos, la historia apostó por el humor, el caos emocional y una mirada directa sobre las relaciones contemporáneas.
Lejos de las comedias románticas tradicionales, el film propuso una observación más honesta y, por momentos, incómoda sobre la soltería en las grandes ciudades. La trama se desarrolló en Nueva York y retrató distintas formas de vivir el amor, el desamor y la búsqueda personal. Esa combinación explicó por qué, años después de su estreno, volvió a captar la atención del público en Netflix.
En lugar de centrarse en una sola pareja, "Cómo ser soltera" (How to be single) optó por una estructura coral que permitió mostrar diferentes experiencias de la soltería. Esa decisión amplió el alcance del relato y facilitó que distintos públicos se sintieran identificados.
De qué trata "Cómo ser soltera" en Netflix
Según la sinopsis disponible en Netflix: "Cuatro amigas lidian con la soltería a su modo: desde encuentros sin compromiso hasta descifrar los sitios de citas, pero llegó el momento de hacer un cambio radical".
La protagonista decidió poner fin a una relación estable para descubrir quién era fuera de ese vínculo. A partir de esa ruptura, inició un proceso de autoconocimiento que la llevó a enfrentarse con miedos, contradicciones y deseos postergados. En el camino, se rodeó de amigas que vivieron el amor desde extremos muy diferentes.
Una de ellas celebró la libertad nocturna y el disfrute sin ataduras. Otra persiguió con urgencia la idea de formar una familia, mientras que la tercera intentó equilibrar su carrera profesional con sus emociones. Esa diversidad de miradas enriqueció la narrativa y evitó caer en una única definición de felicidad.
El film transformó esas experiencias en un retrato ligero, pero honesto, sobre el miedo a quedarse solo y la presión social por emparejarse. A través de situaciones cómicas, puso sobre la mesa temas que muchas veces quedaron relegados en las comedias románticas clásicas.
Dakota Johnson protagoniza esta comedia romántica
El papel principal estuvo interpretado por Dakota Johnson, quien encarnó a Alice Kepley. Su actuación se alejó de los estereotipos y mostró a un personaje vulnerable, contradictorio y en plena búsqueda personal. Esa naturalidad fue uno de los puntos más destacados.
Johnson ya contaba con una trayectoria reconocida, pero este rol le permitió explorar un registro más cotidiano y cercano. Su personaje funcionó como hilo conductor de la historia, aunque nunca eclipsó a los demás relatos que se entrelazaron a lo largo del film.
El elenco de la película "Cómo ser soltera"
Dakota Johnson
Rebel Wilson
Leslie Mann
Damon Wayans Jr.
Anders Holm
Alison Brie
Nicholas Braun
Jake Lacy
Jason Mantzoukas
La dirección estuvo a cargo de Christian Ditter, quien ya había trabajado en proyectos de gran alcance internacional. Su mirada aportó dinamismo y un ritmo ágil que sostuvo el interés durante todo el metraje. La película se estrenó oficialmente en 2016 y, desde entonces, encontró nuevas audiencias en cada etapa de su recorrido.
El guion se basó en la novela homónima publicada en 2008 por Liz Tuccillo. Aunque la adaptación cinematográfica tomó varias libertades respecto del libro original, conservó la esencia del planteo inicial: explorar qué significa estar solo en una sociedad que insiste en emparejar a sus protagonistas.
Una comedia romántica que se animó a incomodar
Lejos de idealizar la soltería, el film mostró también sus contradicciones, miedos y momentos de vacío. Esa honestidad fue clave para conectar con el público. El humor funcionó como vehículo, pero el trasfondo emocional aportó profundidad al relato.
La película dejó en claro que no existía una única forma correcta de vivir el amor. Esa premisa, simple pero potente, explicó por qué continuó siendo relevante dentro del catálogo de Netflix y por qué siguió apareciendo entre las recomendaciones de la plataforma.