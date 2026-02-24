Conmoción: un nene de un año y medio fue hallado muerto en un lugar inesperado

Pese a la rápida intervención policial y al trabajo del personal médico, los intentos de reanimación no tuvieron éxito y el bebé falleció poco después de su ingreso.

La autopsia, una pieza clave

La causa de la muerte aún no fue establecida y la investigación permanece en curso. Desde el MPF informaron que en las próximas horas se realizará la autopsia correspondiente, cuyos resultados serán determinantes para establecer con precisión qué ocurrió.

El estudio forense permitirá confirmar si se trató de un accidente o si existió algún otro factor que derivó en el fallecimiento del menor.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Lucrecia Sola, junto a la asistente letrada Dolores Franco. En el marco de las primeras diligencias, se ordenaron allanamientos en la vivienda familiar y se solicitaron informes a distintos organismos estatales con el objetivo de reconstruir el contexto en el que vivía el niño.

HELLER HOSPITAL

Mientras se desarrollan las pericias, fuentes vinculadas a la causa indicaron que hay dos personas demoradas. Su situación procesal será definida una vez que se conozcan los primeros resultados de la autopsia y se completen las declaraciones testimoniales previstas.

Además, el Ministerio Público requirió información para determinar si existían antecedentes de intervenciones previas o situaciones de vulneración de derechos dentro del grupo familiar. La finalidad es establecer si el menor se encontraba o no en un posible contexto de riesgo antes del trágico desenlace.