Conmoción: un nene de un año y medio fue hallado muerto en un lugar inesperado

Una dramática situación conmocionó al barrio San Lorenzo, en la ciudad de Neuquén, donde un bebé de un año y medio murió tras ser hallado dentro de un balde con agua en su vivienda.
La fiscal Lucrecia Sola investiga si se trató de un accidente y ya hay dos personas demoradas mientras se esperan los resultados de la autopsia.
El caso es investigado por la Justicia provincial, que intenta determinar si se trató de un accidente doméstico o si existió alguna otra circunstancia. Por el hecho, hay dos personas demoradas.
De acuerdo con la información preliminar, un patrullero arribó en código rojo al Hospital Heller. En el móvil policial viajaban el pequeño y su madre, quien minutos antes se había presentado desesperada en una comisaría de la zona con el niño en brazos para pedir ayuda urgente.
Según detalló el Ministerio Público Fiscal (MPF) neuquino, la mujer manifestó que encontró a su hijo en su casa con la cara semi sumergida en el agua dentro de un balde. Ante la gravedad del cuadro, los efectivos decidieron trasladarlo de inmediato al centro de salud más cercano.
Pese a la rápida intervención policial y al trabajo del personal médico, los intentos de reanimación no tuvieron éxito y el bebé falleció poco después de su ingreso.
La causa de la muerte aún no fue establecida y la investigación permanece en curso. Desde el MPF informaron que en las próximas horas se realizará la autopsia correspondiente, cuyos resultados serán determinantes para establecer con precisión qué ocurrió.
El estudio forense permitirá confirmar si se trató de un accidente o si existió algún otro factor que derivó en el fallecimiento del menor.
La investigación quedó a cargo de la fiscal Lucrecia Sola, junto a la asistente letrada Dolores Franco. En el marco de las primeras diligencias, se ordenaron allanamientos en la vivienda familiar y se solicitaron informes a distintos organismos estatales con el objetivo de reconstruir el contexto en el que vivía el niño.
Mientras se desarrollan las pericias, fuentes vinculadas a la causa indicaron que hay dos personas demoradas. Su situación procesal será definida una vez que se conozcan los primeros resultados de la autopsia y se completen las declaraciones testimoniales previstas.
Además, el Ministerio Público requirió información para determinar si existían antecedentes de intervenciones previas o situaciones de vulneración de derechos dentro del grupo familiar. La finalidad es establecer si el menor se encontraba o no en un posible contexto de riesgo antes del trágico desenlace.