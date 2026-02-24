Joaquín Furriel arrasa en Netflix con una nueva película española y todos la están viendo
Esta película española con Joaquín Furriel llegó a Netflix y sacudió el 2026 con un thriller psicológico que está entre lo más visto del año.
Joaquín Furriel arrasa en Netflix con una nueva película española y todos la están viendo. (Foto: Archivo)
"Cortafuego" irrumpió en Netflix este 20 de febrero y desde el primer minuto dejó claro que no será una película más. El nuevo thriller psicológico protagonizado por Joaquín Furriel sorprendió por su intensidad y por un dilema moral. Lo que comenzó como un drama íntimo se transformó en una carrera desesperada contra el fuego, el tiempo y la verdad.
La nueva apuesta de la plataforma reunió a un elenco de primer nivel y colocó en el centro de la escena a personajes atrapados en una situación límite. El bosque, el incendio y una desaparición marcaron el ritmo de una historia que ya promete convertirse en uno de los estrenos más comentados del 2026.
El viernes 20 de febrero, Netflix sumó a su catálogo Cortafuego, una producción que desde su anuncio generó expectativa. La película estuvo dirigida por David Victori, quien ya exploró territorios de alta tensión en la serie Sky Rojo y en el film No matarás.
De qué trata "Cortafuego" en Netflix
La trama de Cortafuego se centró en Mara, interpretada por Belén Cuesta. Tras la muerte de su marido, decidió viajar con su hija Lide a la casa de verano en el bosque. El objetivo fue cerrar heridas y enfrentar el duelo en un entorno natural.
La acompañaron su cuñado Luis, interpretado por Joaquín Furriel; la esposa de él, Elena, encarnada por Diana Gómez; y el hijo de ambos (Mika Arias). Lo que parecía un simple trámite emocional se convirtió en una pesadilla.
Después de una discusión familiar, Lide desapareció en el bosque sin dejar rastro. En cuestión de horas, la situación se volvió crítica. Un incendio forestal se desató en la zona y avanzó sin control. En una decisión límite, la familia desafió la orden oficial y se internó en el bosque para buscar a la niña.
Sin ayuda, aislados y con el fuego cerrándoles el paso, solo contaron con la orientación de Santi, el guarda forestal interpretado por Enric Auquer. Pero a medida que el cerco se estrechó, las sospechas crecieron. Mara comenzó a intuir que el incendio no fue la única amenaza.
Joaquín Furriel y un papel que marca su carrera
En este contexto, Joaquín Furriel brilló con una interpretación contenida y poderosa. Su personaje, Luis, transitó la delgada línea entre la colaboración y la ambigüedad. Cada gesto fue observado con lupa.
El actor argentino aportó una intensidad que sostuvo buena parte del conflicto. No necesitó largos parlamentos. Bastó una mirada para sembrar la duda.
Su presencia en la película consolidó su proyección internacional. En 2026, Furriel volvió a posicionarse en el centro de una producción de alto impacto en Netflix. Y lo hizo en un género que exige precisión emocional.
El elenco de la película "Cortafuego"
Belén Cuesta
Enric Auquer
Joaquín Furriel
Diana Gómez
Candela Martínez
Mika Arias
El fenómeno del thriller psicológico en 2026
El estreno de Cortafuego llegó en un contexto donde el thriller psicológico consolidó su popularidad. El público demostró interés por relatos que exploren las zonas grises de la conducta humana.
En este caso, la desaparición de una niña y un incendio forestal fueron el disparador. Pero el verdadero núcleo estuvo en las relaciones familiares y en las verdades a medias.
Este 20 de febrero marcó el inicio de un debate entre los espectadores. ¿Hasta dónde se está dispuesto a llegar cuando todo arde? ¿Qué decisiones se tomarán cuando la vida dependa de una verdad que quizás no convenga revelar?
Netflix abrió la puerta a un relato que comenzó con una despedida y terminó envuelto en sospecha. Y cuando las llamas finalmente se apagaron, no solo quedaron cenizas. También quedó una duda que seguirá resonando durante todo el 2026.