Joaquín Furriel arrasa en Netflix con una nueva película española y todos la están viendo

La acompañaron su cuñado Luis, interpretado por Joaquín Furriel; la esposa de él, Elena, encarnada por Diana Gómez; y el hijo de ambos (Mika Arias). Lo que parecía un simple trámite emocional se convirtió en una pesadilla.

Después de una discusión familiar, Lide desapareció en el bosque sin dejar rastro. En cuestión de horas, la situación se volvió crítica. Un incendio forestal se desató en la zona y avanzó sin control. En una decisión límite, la familia desafió la orden oficial y se internó en el bosque para buscar a la niña.

Cortafuego Netflix 3

Sin ayuda, aislados y con el fuego cerrándoles el paso, solo contaron con la orientación de Santi, el guarda forestal interpretado por Enric Auquer. Pero a medida que el cerco se estrechó, las sospechas crecieron. Mara comenzó a intuir que el incendio no fue la única amenaza.

Joaquín Furriel y un papel que marca su carrera

En este contexto, Joaquín Furriel brilló con una interpretación contenida y poderosa. Su personaje, Luis, transitó la delgada línea entre la colaboración y la ambigüedad. Cada gesto fue observado con lupa.

El actor argentino aportó una intensidad que sostuvo buena parte del conflicto. No necesitó largos parlamentos. Bastó una mirada para sembrar la duda.

Cortafuego Netflix 2

Su presencia en la película consolidó su proyección internacional. En 2026, Furriel volvió a posicionarse en el centro de una producción de alto impacto en Netflix. Y lo hizo en un género que exige precisión emocional.

El elenco de la película "Cortafuego"

Protagonizada por Belén Cuesta (La trinchera infinita, La casa de papel), Enric Auquer (Casa en llamas, Sky Rojo), Joaquín Furriel (El refugio atómico) y Diana Gómez (Valeria, La casa de papel), Completan el reparto Candela Martínez y Mika Arias.

El fenómeno del thriller psicológico en 2026

El estreno de Cortafuego llegó en un contexto donde el thriller psicológico consolidó su popularidad. El público demostró interés por relatos que exploren las zonas grises de la conducta humana.

Cortafuego Netflix 1

En este caso, la desaparición de una niña y un incendio forestal fueron el disparador. Pero el verdadero núcleo estuvo en las relaciones familiares y en las verdades a medias.

Este 20 de febrero marcó el inicio de un debate entre los espectadores. ¿Hasta dónde se está dispuesto a llegar cuando todo arde? ¿Qué decisiones se tomarán cuando la vida dependa de una verdad que quizás no convenga revelar?

Netflix abrió la puerta a un relato que comenzó con una despedida y terminó envuelto en sospecha. Y cuando las llamas finalmente se apagaron, no solo quedaron cenizas. También quedó una duda que seguirá resonando durante todo el 2026.

Tráiler oficial de "Cortafuego" en Netflix