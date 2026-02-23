En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Furia
VIDEO

Furia nocturna: pateó la vidriera de un negocio y casi pierde la vida

Una mujer resultó gravemente herida tras romper la vidriera de un comercio durante la madrugada. El episodio generó alarma entre los vecinos y es investigado para determinar qué motivó el violento hecho.

Furia nocturna: pateó la vidriera de un negocio y casi pierde la vida. (Foto: captura de video)

Furia nocturna: pateó la vidriera de un negocio y casi pierde la vida. (Foto: captura de video)

Un confuso y violento episodio sacudió la madrugada del domingo en el centro de Mar del Plata. Una mujer rompió la vidriera de un comercio, sufrió un profundo corte y estuvo al borde de desangrarse, en un hecho que todavía genera interrogantes y que es investigado por la Justicia para determinar si estuvo vinculado a un intento de robo u otra situación de violencia.

Leé también Conmoción por la muerte de una joven de 18 años que fue atropellada y abandonada cuando volvía de la facultad
Conmoción por la muerte de una joven de 18 años que fue atropellada y abandonada cuando volvía de la facultad

El hecho ocurrió alrededor de las 4.55 en una esquina muy transitada de la ciudad balnearia. De acuerdo con las primeras reconstrucciones, la mujer comenzó a golpear con violencia el frente de un local de telas hasta hacerlo estallar. Las imágenes captadas por cámaras de seguridad y registros de vecinos muestran el momento en el que el vidrio cede tras varias patadas.

Embed

Sin embargo, la secuencia tomó un giro dramático cuando, al atravesar el cristal roto, la agresora se lesionó con los bordes filosos y sufrió un corte profundo que le provocó una importante pérdida de sangre. El episodio dejó la vereda cubierta de fragmentos de vidrio y manchas hemáticas que incluso se extendían hacia el interior del comercio.

Los gritos de la mujer herida no tardaron en despertar a quienes viven en la zona. “Me desperté con los gritos de que se desangraba, pedía auxilio”, relató una vecina al diario La Capital, aún conmocionada por la escena. Otro testigo aseguró que minutos antes la protagonista del hecho había protagonizado una fuerte discusión.

Un conflicto previo y escenas de violencia

Según los testimonios recogidos, la mujer habría estado involucrada en un enfrentamiento con otra persona, que incluyó botellazos y una discusión con su pareja. “Era un escándalo. Estaba a los gritos y muy alterada”, señaló un residente del barrio.

Esa versión es clave para los investigadores, que intentan reconstruir el contexto previo al ataque contra el comercio. No se descarta que el episodio haya sido producto de un estado de alteración emocional, aunque la hipótesis del intento de robo continúa bajo análisis.

De acuerdo con información extraoficial, personal de seguridad que patrullaba la zona había pasado por el lugar apenas minutos antes del hecho. “Cuando pateó el vidrio no estarían ni a media cuadra”, afirmaron vecinos, lo que abre interrogantes sobre el desarrollo de los acontecimientos y el momento exacto en que se produjo la rotura.

La llegada de la policía y la asistencia médica

Tras el llamado al 911, efectivos policiales acudieron rápidamente al lugar. Al llegar, encontraron el frente del comercio completamente destruido y a la mujer herida a pocos metros, con evidentes signos de pérdida de sangre.

Los agentes solicitaron asistencia médica de inmediato. Mientras tanto, preservaron la escena para permitir el trabajo de peritos y la recolección de pruebas que permitan esclarecer el hecho.

La mujer fue asistida en el lugar y luego trasladada bajo custodia a un centro de salud, donde permanece fuera de peligro. Sin embargo, su estado inicial generó gran preocupación, ya que el corte era profundo y la hemorragia abundante.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Furia
Notas relacionadas
Conmoción en la ruta por un accidente fatal entre una camioneta y una moto que dejó dos muertes
Conmoción por la muerte de Domenico, el nene de 2 años que fue trasplantado con un corazón quemado
A un año de la desaparición de Lian Flores: la nueva pista que reactiva la esperanza de encontrarlo

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar