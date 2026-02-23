Furia nocturna: pateó la vidriera de un negocio y casi pierde la vida

Un conflicto previo y escenas de violencia

Según los testimonios recogidos, la mujer habría estado involucrada en un enfrentamiento con otra persona, que incluyó botellazos y una discusión con su pareja. “Era un escándalo. Estaba a los gritos y muy alterada”, señaló un residente del barrio.

Esa versión es clave para los investigadores, que intentan reconstruir el contexto previo al ataque contra el comercio. No se descarta que el episodio haya sido producto de un estado de alteración emocional, aunque la hipótesis del intento de robo continúa bajo análisis.

De acuerdo con información extraoficial, personal de seguridad que patrullaba la zona había pasado por el lugar apenas minutos antes del hecho. “Cuando pateó el vidrio no estarían ni a media cuadra”, afirmaron vecinos, lo que abre interrogantes sobre el desarrollo de los acontecimientos y el momento exacto en que se produjo la rotura.

La llegada de la policía y la asistencia médica

Tras el llamado al 911, efectivos policiales acudieron rápidamente al lugar. Al llegar, encontraron el frente del comercio completamente destruido y a la mujer herida a pocos metros, con evidentes signos de pérdida de sangre.

Los agentes solicitaron asistencia médica de inmediato. Mientras tanto, preservaron la escena para permitir el trabajo de peritos y la recolección de pruebas que permitan esclarecer el hecho.

La mujer fue asistida en el lugar y luego trasladada bajo custodia a un centro de salud, donde permanece fuera de peligro. Sin embargo, su estado inicial generó gran preocupación, ya que el corte era profundo y la hemorragia abundante.