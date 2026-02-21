En vivo Radio La Red
CINE NACIONAL

Diego Peretti brilla en Netflix con su mejor película y es la comedia argentina más divertida

Esta película volvió a sorprender y se metió entre lo más visto de Netflix. La comedia con Diego Peretti que renació con fuerza.

"Casi leyendas" irrumpió otra vez en el ranking de Netflix y logró algo que pocas películas consiguen: conectar con nuevas generaciones sin perder a su público original. La historia, protagonizada por Diego Peretti, Diego Torres y Santiago Segura, combinó nostalgia, humor y emoción en partes iguales. Y esa fórmula volvió a funcionar.

La película no es un estreno reciente. Sin embargo, su desembarco o reposicionamiento en Netflix la catapultó nuevamente a los primeros puestos. En un catálogo saturado de thrillers, dramas oscuros y producciones internacionales, esta comedia argentina encontró su espacio.

El fenómeno no fue casual. El público buscó historias cercanas. Buscó personajes con los que se pudiera identificar. Y encontró en esta trama algo más profundo que simples chistes.

Casi leyendas Netflix 1

De qué trata "Casi leyendas" en Netflix

La historia siguió a Axel, un músico español que regresó a Buenos Aires decidido a cumplir una cuenta pendiente: rearmar la banda que formó 25 años atrás. Aquella aventura juvenil rozó el éxito, pero nunca terminó de consolidarse.

Sus antiguos compañeros, Javier y Lucas, no estaban en el mismo punto emocional. Uno se convirtió en un profesor apagado, atrapado en una rutina sin brillo. El otro ejerció como abogado mientras atravesaba una crisis personal que lo dejó desorientado.

El reencuentro removió viejas heridas. Sacó a la luz frustraciones. También despertó recuerdos que parecían dormidos. La pregunta que atravesó toda la película fue clara: ¿vale la pena volver a intentarlo cuando el tiempo ya pasó?

Casi leyendas Netflix 2

Según la sinopsis oficial de Netflix: "Décadas después de que su banda casi triunfe, un hombre con síndrome de Asperger se reencuentra con sus viejos amigos —un maestro y un abogado— para revivir el sueño".

El elenco de "Casi leyendas" con Diego Peretti

  • Diego Peretti
  • Diego Torres
  • Santiago Segura
  • Florencia Bertotti
  • Claudia Fontán
  • Fernán Mirás
  • Rafael Spregelburd
  • Julieta Cardinali
  • Carlos Portaluppi
  • Arturo Bonín

Detrás de cámara estuvo Gabriel Nesci, quien logró algo difícil: mezclar drama y comedia sin caer en golpes bajos ni exageraciones.

Casi leyendas Netflix 4.jpg

Por qué volvió a ser tendencia en Netflix

El resurgimiento de Casi leyendas se explicó por varios factores concretos. Primero, el algoritmo de Netflix suele potenciar contenidos que generan interacción sostenida. La película empezó a recibir reproducciones constantes y eso la impulsó en el ranking.

Segundo, el boca en boca digital fue clave. Usuarios recomendaron la historia en redes sociales. Tercero, el elenco tiene peso propio. La combinación de Diego Peretti y Diego Torres atrajo tanto a quienes siguen el cine argentino como a quienes conocen la trayectoria musical del cantante.

Cuarto, el contexto actual favorece este tipo de relatos. En tiempos de incertidumbre, las historias sobre reencuentros y segundas oportunidades generan identificación.

Casi leyendas Netflix 2.jpg

Una comedia distinta dentro del catálogo de Netflix

A diferencia de muchas comedias disponibles en la plataforma, esta película no se apoyó exclusivamente en el gag rápido. Construyó personajes con capas.

Mostró hombres en crisis. Amigos que se distanciaron. Sueños que quedaron archivados. El humor apareció como alivio, no como evasión. Y eso marcó la diferencia.

El equilibrio entre música, diálogos y conflictos internos le dio identidad propia. No compitió con grandes producciones internacionales. Jugó en su terreno.

Casi leyendas Netflix 1.jpg

El valor de las producciones nacionales en streaming

El caso de Casi leyendas confirmó una tendencia: las producciones argentinas siguen encontrando audiencia en plataformas globales. Netflix amplificó el alcance. Lo que antes dependía de la taquilla local ahora tiene visibilidad internacional.

Ese cambio permitió que historias con identidad propia viajen más lejos. Que espectadores de distintos países descubran relatos con acento local pero emociones universales.

La película se benefició de esa dinámica. Volvió a instalarse en conversación pública. Y demostró que el cine argentino tiene espacio en el consumo digital actual.

Mirá el tráiler de "Casi leyendas"

Embed

