La esperanza que derrumba a la familia de los jubilados que desaparecieron en Chubut

Compartió además que actualmente la búsqueda de los jubilados ya no es permanente: “Hoy por hoy, ante la aparición de algún dato, ellos van y rastrillan la zona. Van sobre datos concretos”, y aseguró que esto seguirá así “hasta que se encuentre algo que pueda conducirnos hacia la verdad, a poder descubrir qué fue lo que pasó”.

“Siempre nos llamó muchísimo la atención que mi papá haya llegado con esa camioneta hasta ahí. Eso es algo que nunca nos sacamos de la cabeza”, reiteró, alimentando la duda sobre cómo el vehículo terminó en un paraje remoto e inhóspito.

“Para nosotros esto no se terminó, lejos está de haberse terminado. Vamos a seguir esperando que esto salga a la luz”, concluyó Gabriela.

La misteriosa desaparición de los jubilados en Chubut

chubut

La investigación, a más de cuatro meses del hecho denunciado el 11 de octubre de 2025, permanece prácticamente estancada en los interrogantes del inicio.

La pareja partió de Comodoro Rivadavia rumbo a Camarones para el 125° aniversario de la localidad, en una Toyota Hilux gris que las cámaras captaron por última vez en Caleta Córdova, dirección norte.

Seis días después, el 17 de octubre, el vehículo apareció empantanado en el Cañadón de Visser, sector Rocas Coloradas: un terreno desolado, de acceso casi imposible, con barrancos, desmoronamientos y posibles sumideros que complican cualquier hipótesis.

No se detectaron signos de violencia ni intervención de terceros. Los peritajes de ADN en el interior de la camioneta solo hallaron material genético de Kreder y Morales, lo que descarta casi por completo la presencia de otras personas en ese espacio y debilita la teoría de un delito. Sin embargo, esta hipótesis no es concluyente para la familia. “No descarto la posibilidad de que hayan participado otras personas en el hecho”, sostuvo Gabriela.

Por el momento, en la investigación no se hallaron prendas, objetos personales ni rastros posteriores que indiquen si la pareja continuó a pie, si sufrió un accidente o si ocurrió algo distinto.

Mientras tanto, la fiscalía mantiene la carátula como “desaparición de personas”.