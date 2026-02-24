La esperanza que derrumba a la familia de los jubilados que desaparecieron en Chubut
Luego de la misteriosa desaparición de la pareja de jubilados, Pedro Alberto Kreder (79 años) y Juana Inés Morales (69 años), hace cuatro meses en Chubut, desde que el Ministerio de Seguridad ofreció una recompensa de 10 millones de pesos para quienes aporten datos sobre su paradero, los llamados al 911 y a la fiscalía se multiplicaron a diario: personas aseguran haberlos visto en distintos puntos de la provincia; sin embargo, ninguno termina en una pista real.
“Aparecen personas diciendo que los vieron en tal o cual lugar. Todo eso se corrobora: miran cámaras, van al lugar. En general, lo que pasa es que les parece que son ellos y no son”, explicó Gabriela Kreder, hija de Pedro, con un tono de resignación en “Buen Día Comodoro”, por SETA TV. En la misma línea, reconoció que estos supuestos avistamientos, en rutas, pueblos o zonas remotas, culminan en una cascada de falsas alarmas y le provocan un “desgaste emocional”.
“Lo único que queremos es saber la verdad. Poder entender qué fue lo que ocurrió. No terminamos de aceptar que dos personas puedan desaparecer así, de la noche a la mañana”, indicó Gabriela, sobre el impacto que tiene esta espera que lleva más de 100 días.
En la misma entrevista, la mujer contó las últimas novedades de la causa: “Estuve reunida con el fiscal la semana pasada y no hay ningún rastro, no hay indicios de que ellos hayan estado en la zona. Sacando la camioneta, que fue lo que encontramos, no hemos encontrado nada más hasta el momento”.
Compartió además que actualmente la búsqueda de los jubilados ya no es permanente: “Hoy por hoy, ante la aparición de algún dato, ellos van y rastrillan la zona. Van sobre datos concretos”, y aseguró que esto seguirá así “hasta que se encuentre algo que pueda conducirnos hacia la verdad, a poder descubrir qué fue lo que pasó”.
“Siempre nos llamó muchísimo la atención que mi papá haya llegado con esa camioneta hasta ahí. Eso es algo que nunca nos sacamos de la cabeza”, reiteró, alimentando la duda sobre cómo el vehículo terminó en un paraje remoto e inhóspito.
“Para nosotros esto no se terminó, lejos está de haberse terminado. Vamos a seguir esperando que esto salga a la luz”, concluyó Gabriela.
La misteriosa desaparición de los jubilados en Chubut
La investigación, a más de cuatro meses del hecho denunciado el 11 de octubre de 2025, permanece prácticamente estancada en los interrogantes del inicio.
La pareja partió de Comodoro Rivadavia rumbo a Camarones para el 125° aniversario de la localidad, en una Toyota Hilux gris que las cámaras captaron por última vez en Caleta Córdova, dirección norte.
Seis días después, el 17 de octubre, el vehículo apareció empantanado en el Cañadón de Visser, sector Rocas Coloradas: un terreno desolado, de acceso casi imposible, con barrancos, desmoronamientos y posibles sumideros que complican cualquier hipótesis.
No se detectaron signos de violencia ni intervención de terceros. Los peritajes de ADN en el interior de la camioneta solo hallaron material genético de Kreder y Morales, lo que descarta casi por completo la presencia de otras personas en ese espacio y debilita la teoría de un delito. Sin embargo, esta hipótesis no es concluyente para la familia. “No descarto la posibilidad de que hayan participado otras personas en el hecho”, sostuvo Gabriela.
Por el momento, en la investigación no se hallaron prendas, objetos personales ni rastros posteriores que indiquen si la pareja continuó a pie, si sufrió un accidente o si ocurrió algo distinto.
Mientras tanto, la fiscalía mantiene la carátula como “desaparición de personas”.