Intento de robo, tiros y un final trágico para un chico de 14 años

Un intento de asalto a un sargento de la Policía Federal terminó con un adolescente muerto tras un enfrentamiento armado. La Justicia investiga el caso y busca a los cómplices que escaparon.

La escena tuvo lugar en una esquina del barrio, cuando un sargento primero del Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF), que se encontraba fuera de servicio, regresaba a su domicilio a bordo de su motocicleta. Según las primeras reconstrucciones, el agente fue interceptado por un grupo de delincuentes armados que se movilizaban en dos motos con aparentes fines de robo.

De acuerdo con el testimonio del propio uniformado, los sospechosos intentaron emboscarlo para sustraerle el vehículo. En ese momento, el efectivo extrajo su arma reglamentaria y se produjo un intercambio de disparos que derivó en un desenlace fatal.

Uno de los presuntos ladrones, un adolescente de 14 años, recibió un impacto de bala y murió en el lugar, en plena vía pública. El resto de los integrantes de la banda logró escapar y permanece prófugo, lo que motivó un amplio operativo policial en la zona para dar con su paradero.

Cómo fue el enfrentamiento armado

El episodio ocurrió en la intersección de calles de Monte Chingolo, en una zona residencial donde el tránsito disminuye por la noche. Según fuentes policiales, el suboficial circulaba solo cuando fue abordado por al menos cuatro personas que lo sorprendieron desde diferentes direcciones.

Las versiones preliminares indican que los delincuentes exhibieron armas de fuego para intimidarlo. Ante la amenaza directa, el efectivo reaccionó y abrió fuego en defensa propia.

La secuencia fue rápida, caótica y generó alarma entre los vecinos, quienes escucharon varias detonaciones y dieron aviso inmediato al 911. Minutos después, personal policial y una ambulancia arribaron al lugar.

Cuando los médicos constataron la situación, confirmaron el fallecimiento del adolescente. El joven presentaba una herida de bala de gravedad incompatible con la vida.

En paralelo, agentes de seguridad realizaron un rastrillaje en las inmediaciones y hallaron a otro menor con lesiones, quien también habría estado vinculado al intento de asalto. Este adolescente fue asistido y quedó a disposición de la Justicia mientras se analiza su posible participación.

El operativo policial y la investigación judicial

Tras el hecho, el sargento fue trasladado a la comisaría correspondiente para cumplir con las actuaciones de rigor. Como ocurre en estos casos, su arma reglamentaria fue secuestrada para peritajes balísticos, con el objetivo de establecer la mecánica exacta del enfrentamiento.

Además, la Policía Científica trabajó en la escena del hecho durante varias horas. Se levantaron rastros, se recolectaron vainas servidas y se tomaron testimonios a vecinos y posibles testigos.

La Unidad Funcional de Instrucción N° 5 de Lomas de Zamora quedó a cargo de la investigación, que busca determinar si el accionar del efectivo se encuadra dentro de la legítima defensa.

En tanto, el cuerpo del adolescente fue trasladado a la morgue judicial para la autopsia correspondiente. El estudio permitirá confirmar la causa de muerte y aportar elementos clave al expediente.

Qué puede pasar en la causa

En los próximos días, la fiscalía continuará reuniendo pruebas. Se espera que se analicen cámaras de seguridad de la zona para reconstruir el recorrido de los delincuentes antes y después del intento de asalto.

Además, los investigadores intentan identificar al resto de los sospechosos que escaparon. No se descarta que pertenezcan a una banda dedicada a robos en motocicleta.

El resultado de la autopsia y los informes periciales serán clave para definir la situación procesal del efectivo, quien por el momento no fue imputado.

Mientras tanto, el caso genera repercusiones políticas y sociales, en un contexto donde la inseguridad se mantiene como una de las principales preocupaciones de la ciudadanía.

