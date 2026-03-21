Netflix tiene la película romántica favorita del momento y es la historia de amor más vista
Esta película romántica conquista Netflix con una historia que enamora y emociona a quienes buscan romance este fin de semana largo.
Netflix tiene la película romántica favorita del momento y es la historia de amor más vista. (Foto: Archivo)
La película"Corazones malheridos" (Purple hearts) se posicionó como una de las propuestas románticas más elegidas dentro del catálogo de Netflix. Estrenada en 2022, logró captar la atención del público con una trama que mezcla drama, amor y música en partes iguales.
Desde el inicio, la historia presentó a dos personajes completamente distintos. Por un lado, Cassie Salazar, una joven con sueños musicales que trabaja como camarera mientras intenta abrirse camino en la industria. Por otro, Luke Morrow, un marine con un pasado difícil que está a punto de ser enviado a una misión militar.
Ambos atravesaron momentos complejos en sus vidas. Ella enfrentó problemas económicos y de salud. Él cargó con conflictos personales que condicionaron su futuro. En ese contexto, tomaron una decisión que lo cambió todo.
De qué trata "Corazones malheridos" en Netflix
El eje central de Corazones malheridos giró en torno a un acuerdo inesperado. Cassie y Luke decidieron casarse por conveniencia, con el objetivo de acceder a los beneficios económicos que ofrecía el servicio militar.
Lo que comenzó como un arreglo frío y calculado pronto se transformó en algo más complejo. A medida que avanzó la historia, diferentes situaciones pusieron a prueba el vínculo entre ambos. Una tragedia marcó un antes y un después, obligándolos a replantearse lo que sentían.
Así, la película construyó un relato de evolución emocional, donde el amor surgió en medio de la adversidad. La narrativa apostó por mostrar cómo dos personas opuestas pueden encontrar puntos en común cuando las circunstancias los empujan a convivir.
Según la sinopsis oficial de Netflix: "Una aspirante a cantante acepta casarse por conveniencia con un infante de la Marina. Pero una tragedia transforma su relación falsa en una muy verdadera".
El elenco de la película "Corazones malheridos"
Sofia Carson
Nicholas Galitzine
Chosen Jacobs
Kat Cunning
Linden Ashby
Anthony Ippolito
John Harlan Kim
Sarah Rich
Scott Deckert
Loren Escandon
El film estuvo protagonizado por Sofia Carson, quien interpretó a Cassie, y Nicholas Galitzine en el papel de Luke. La química entre ambos actores fue uno de los aspectos más valorados por la audiencia.
Del libro a la pantalla: el origen de la historia
La película estuvo dirigida por Elizabeth Allen Rosenbaum y se basó en la novela escrita por Tess Wakefield.
La adaptación mantuvo el espíritu del libro, centrado en las segundas oportunidades y en la posibilidad de cambiar a través de los vínculos humanos. La historia exploró temas como la desigualdad social, los problemas de salud y las consecuencias de las decisiones personales.
Este enfoque permitió que el film conectara con una audiencia amplia, que encontró en la trama elementos reales y cercanos.
Por qué sigue siendo una de las favoritas para ver en pareja
El éxito de Corazones malheridos no se explicó solo por su historia romántica. La clave estuvo en su capacidad para combinar emociones intensas con situaciones creíbles.
La película presentó una narrativa accesible, con momentos de tensión, escenas emotivas y un desarrollo progresivo del vínculo entre los protagonistas. Esto la convirtió en una opción recurrente para quienes buscan una historia romántica con algo más de profundidad.
Además, el componente musical y la evolución de los personajes aportaron dinamismo, evitando caer en clichés tradicionales del género.
Una propuesta ideal para el fin de semana
Para quienes buscan una película para ver en pareja, Corazones malheridos se consolidó como una elección segura dentro del catálogo de Netflix.
Su combinación de romance, drama y música, junto con una historia de transformación personal, la mantuvo vigente incluso años después de su estreno.
La propuesta invitó a reflexionar sobre las segundas oportunidades y sobre cómo las relaciones pueden evolucionar de formas inesperadas.
Tráiler oficial de "Corazones malheridos" en Netflix