Tarta italiana de duraznos: la receta con crema pastelera para un postre irresistible

200 g de harina leudante.

60 g de azúcar.

100 g de manteca fría.

1 huevo.

Para el relleno:

500 ml de leche.

5 cucharadas de azúcar.

3 cucharadas colmadas de maicena.

2 huevos.

Esencia de vainilla, cantidad necesaria.

1 lata de duraznos en almíbar bien escurridos.

Opcional: 3 cucharadas de queso crema para mayor cremosidad.

Para la terminación:

Azúcar impalpable para espolvorear.

Cómo preparar la tarta italiana de duraznos

(La receta corresponde al canal de YouTube del cocinero Matías Chavero)

Preparar la masa: mezclar la harina con el azúcar y la manteca fría hasta obtener un arenado. Incorporar el huevo y unir los ingredientes sin amasar demasiado hasta formar un bollo uniforme. Envolver la masa en papel film y dejar reposar en la heladera durante 30 minutos.

Preparar la crema pastelera: mezclar el azúcar con la maicena para evitar que se formen grumos. Agregar los huevos y mezclar bien. Incorporar la leche. Llevar a fuego, revolviendo constantemente, hasta que rompa el hervor. Una vez que hierva, cocinar un minuto más sin dejar de revolver. Retirar del fuego, agregar la esencia de vainilla y, de manera opcional, el queso crema. Cubrir con papel film en contacto directo con la crema para evitar que se forme una costra y dejar enfriar completamente.

Armar la tarta: precalentar el horno a 180 °C. Separar un cuarto de la masa para la tapa superior. Estirar el resto de la masa hasta un espesor de 2 a 3 mm y forrar un molde número 20 previamente enmantecado. Es fundamental que el molde tenga bordes altos para contener todo el relleno.

Verter la crema pastelera fría sobre la base. Distribuir los duraznos bien escurridos sobre la crema, evitando que caiga exceso de almíbar. Estirar la masa reservada hasta un espesor de 2 mm y cubrir la tarta. Presionar firmemente los bordes para sellar ambas masas, retirar el excedente y pinchar la superficie con un tenedor.

Hornear y dejar reposar: cocinar en horno a 180 °C durante 40 minutos. Una vez retirada del horno y fría, dejar reposar en la heladera durante toda una noche. Esto permite que la crema reabsorba los jugos que libera la fruta durante la cocción y garantiza un corte limpio y compacto. Antes de servir, desmoldar y espolvorear con azúcar impalpable.

Consejos para que la tarta italiana de duraznos salga perfecta

La maicena es fundamental para la consistencia de la crema. Se recomienda utilizar cucharadas generosas. Si la crema queda muy líquida antes de entrar al horno, el calor no la espesará. La firmeza final depende de la proporción de maicena y del reposo en frío.

Las cantidades de la masa están calculadas para un molde número 20. Conviene estirarla finamente, entre 2 y 3 mm de espesor, para que alcance tanto para la base como para la cubierta.

Los duraznos en almíbar pueden reemplazarse por una lata de peras. Si se utiliza fruta fresca, se recomienda pelar los duraznos para evitar que la piel se "achicharre" y resulte molesta al comer.

Para un corte prolijo, se aconseja realizar la primera porción justo por la mitad de un durazno. De ese modo, el centro de la fruta quedará bien visible en cada porción.