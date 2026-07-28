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Sin descanso tras el GP de Hungría: por qué Colapinto todavía no está de vacaciones como casi toda la F1

El piloto argentino permanecerá en Hungaroring durante el inicio del receso para llevar a cabo ensayos clave con miras a la temporada 2027.

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Franco Colapinto 

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El calendario de la categoría reina entró en su receso estival pero no todos los protagonistas del paddock apagaron sus motores de inmediato. Franco Colapinto todavía no está de vacaciones como casi toda la Fórmula 1. Si bien el receso de mitad de temporada comenzó, el piloto argentino de Alpine se quedó en Hungría para los ensayos para los nuevos neumáticos, postergando sus días de descanso para cumplir con compromisos técnicos de la escudería.

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La presencia del pilarense en el trazado europeo se extenderá durante las primeras jornadas de la semana previa al receso general. Mientras gran parte de la Fórmula 1 comenzó el receso de mitad de temporada, Franco Colapinto continuará con actividad en Hungría. El piloto argentino permanecerá en el Hungaroring entre martes y miércoles para formar parte de los ensayos que Pirelli llevará adelante con el objetivo de avanzar en el desarrollo de los neumáticos que se utilizarán desde 2027. Su presencia refuerza la confianza que Alpine deposita en él y vuelve a alimentar las versiones sobre su continuidad en el equipo más allá de 2026.

Respecto a las características de los trabajos sobre el trazado, la rutina estará estrictamente regulada por la proveedora de compuestos. Durante las dos jornadas se utilizará el A526 bajo un programa de trabajo completamente definido por Pirelli. En este tipo de ensayos no se persiguen tiempos de vuelta ni existe libertad para desarrollar el auto, ya que el foco está puesto exclusivamente en analizar compuestos, estructuras y comportamiento de los neumáticos mediante la comparación entre los datos de pista y la telemetría.

Por qué es importante que Alpine elija a Franco Colapinto para estos test de Pirelli

Las tareas de evaluación exigen la presencia de conductores integrados al proyecto deportivo del equipo. Por esa razón, los equipos suelen designar a pilotos titulares o a quienes consideran parte de sus planes deportivos a futuro. El aporte técnico de cada conductor resulta clave para la evolución del producto que el fabricante italiano homologará en septiembre con vistas a la temporada 2027.

A pesar de la exigencia adicional, el argentino compartió un momento divertido a través de sus plataformas digitales sobre la particular bienvenida en el box. Igualmente, el pilarense mostró que le pusieron en la pantalla del auto una playa, para que pueda sentirse de vacaciones y lo mostró en sus redes sociales. "JAJAJAJ de tanto quejarme ME PUSIERON EN LA TELE UNA PLAYA EN EL CARIBE PARA HACERME SENTIR QUE LAS VACACIONES ESTÁN LLEGANDO. Nada más lejano de la realidad pero gracias, me imaginé tomando sol", bromeó.

Qué dijo Franco Colapinto sobre el auto de Alpine y su futuro en la F1

En el cierre del fin de semana de carrera, el propio deportista analizó lo que viene tras completar la competencia oficial. Antes de iniciar el receso, el propio Colapinto se mostró entusiasmado con la oportunidad. "Voy a descansar un poco. Creo que viene bien descansar y arrancar de nuevo. Tengo ganas del test acá. Son unos días más para aprender un poco más del auto y después relajar un poco", declaró en diálogo con ESPN tras el GP de Hungría, donde finalizó 15°.

En ese contexto, el rendimiento de la escudería francesa se vio condicionado por la falta de evoluciones técnicas respecto a sus perseguidores en la grilla. Alpine volvió a sufrir por la falta de actualizaciones importantes en su monoplaza mientras varios de sus rivales directos sí introdujeron mejoras que les permitieron dar un salto de rendimiento en las últimas fechas.

En cuanto a las novedades sobre la alineación de cara a las próximas temporadas, las decisiones del equipo se conocerán próximamente. En la escudería francesa todavía no oficializaron quién ocupará el segundo asiento en 2027, aunque las señales apuntan en favor del argentino. Flavio Briatore había adelantado que la definición llegaría antes del receso europeo y la confirmación podría conocerse después del Gran Premio de Países Bajos, primera cita tras las vacaciones de la categoría.

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