Sin descanso tras el GP de Hungría: por qué Colapinto todavía no está de vacaciones como casi toda la F1

A pesar de la exigencia adicional, el argentino compartió un momento divertido a través de sus plataformas digitales sobre la particular bienvenida en el box. Igualmente, el pilarense mostró que le pusieron en la pantalla del auto una playa, para que pueda sentirse de vacaciones y lo mostró en sus redes sociales. "JAJAJAJ de tanto quejarme ME PUSIERON EN LA TELE UNA PLAYA EN EL CARIBE PARA HACERME SENTIR QUE LAS VACACIONES ESTÁN LLEGANDO. Nada más lejano de la realidad pero gracias, me imaginé tomando sol", bromeó.

Qué dijo Franco Colapinto sobre el auto de Alpine y su futuro en la F1

En el cierre del fin de semana de carrera, el propio deportista analizó lo que viene tras completar la competencia oficial. Antes de iniciar el receso, el propio Colapinto se mostró entusiasmado con la oportunidad. "Voy a descansar un poco. Creo que viene bien descansar y arrancar de nuevo. Tengo ganas del test acá. Son unos días más para aprender un poco más del auto y después relajar un poco", declaró en diálogo con ESPN tras el GP de Hungría, donde finalizó 15°.

En ese contexto, el rendimiento de la escudería francesa se vio condicionado por la falta de evoluciones técnicas respecto a sus perseguidores en la grilla. Alpine volvió a sufrir por la falta de actualizaciones importantes en su monoplaza mientras varios de sus rivales directos sí introdujeron mejoras que les permitieron dar un salto de rendimiento en las últimas fechas.

En cuanto a las novedades sobre la alineación de cara a las próximas temporadas, las decisiones del equipo se conocerán próximamente. En la escudería francesa todavía no oficializaron quién ocupará el segundo asiento en 2027, aunque las señales apuntan en favor del argentino. Flavio Briatore había adelantado que la definición llegaría antes del receso europeo y la confirmación podría conocerse después del Gran Premio de Países Bajos, primera cita tras las vacaciones de la categoría.