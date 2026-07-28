Inesperada guerra entre Moria Casán y Jorge Rial: "Mala leche"

La respuesta de la artista no tardó en llegar y fiel a su estilo fue directa al momento de opinar sobre los dichos del conductor. “Eso lo sabe el departamento comercial del canal, pero si te dijo eso es un gran mala leche”, lanzó sin vueltas.

Además, Moria Casán aprovechó la oportunidad para reivindicar su trabajo durante los meses que estuvo al frente de Intrusos y destacó el impacto que tuvo su llegada en el equipo del ciclo.

“Cuando yo entré, los chicos pudieron tener su sueldo. No sabían si les iban a dar una patada en el orto a todos”, aseguró la conductora, haciendo referencia al contexto que atravesaba el programa en ese momento.

Por último, la diva recordó cuánto tiempo permaneció en el puesto y remarcó que su continuidad se extendió debido al buen funcionamiento del ciclo. “Yo banqué cuatro meses. Según me dijeron, me hubiese bajado antes. Yo iba mes por mes por lo bien que iba todo”, cerró contundente.

Cuál fue la declaración de Jorge Rial que desató la furia de Moria Casán

Durante una entrevista en Desayuno Americano por América TV, Jorge Rial recordó su regreso a la conducción de Intrusos en 2018, luego de la licencia indeterminada que había solicitado tiempo antes. En ese contexto, el periodista explicó los motivos que lo llevaron a retomar por aquel entonces la conducción del histórico programa de espectáculos y aseguró que su vuelta estuvo relacionada con una cuestión vinculada al desempeño del ciclo, durante esos meses al frente de Moria Casán.

Según relató, su presencia nuevamente en el envío fue necesaria para recuperar el nivel comercial que había perdido durante su ausencia. Rial afirmó que tanto los números de audiencia como el acompañamiento de las marcas fueron factores determinantes para que decidiera volver a ocupar su lugar.

“Tuve que volver a Intrusos para levantar los números y la publicidad. Se habían ido la mitad de los auspiciantes. Al no estar yo, el programa no era lo mismo y los auspiciantes me querían a mí”, expresó el conductor.

Aunque no dio nombres propios, sus declaraciones fueron interpretadas como un mensaje dirigido a Moria Casán, quien había quedado al frente del programa durante su ausencia y fue mencionada indirectamente por sus dichos.